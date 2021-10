Von Stephanie Kern

Schefflenz. Wie ein Gürtel schmiegt sich der Waidachswald an Schefflenz. Er verbindet dabei Schefflenz mit Roigheim und Adelsheim. Nun wollen diese drei Gemeinden zusammenarbeiten und in eben diesem Wald Raum für einen Windpark schaffen. Im Schefflenzer Gemeinderat wurde das Thema schon mehrfach behandelt. Kritik vonseiten der Bürger gab es auch schon. Nun wollten die Gemeinden vor dem ersten eigentlichen Schritt informieren – und taten dies mittels einer Pressekonferenz.

Wolfram Bernhardt, Rainer Houck und Michael Grimm, die Bürgermeister von Adelsheim, Schefflenz und Roigheim, sind diejenigen, die das Projekt über Gemeindegrenzen hinweg vorantreiben wollen. Der erste Schritt sei nun die europaweite Ausschreibung des Windparks. Darin festgelegt sind Mindestanforderungen, die ein Projektierer erfüllen muss. Um Standorte und Höhen der Anlagen oder die Größe des Windparks geht es darin nicht. "Das ist der Grund, warum wir ausschreiben: Alle Untersuchungen werden erst durch den Partner vorgenommen", erklärte Bernhardt.

Ein Kriterium, das im Planungsverfahren kaum Berücksichtigung findet, den drei Rathauschefs aber sehr wichtig ist, ist die Beteiligung der Kommunen und auch der Bürger. Die sollen nicht nur früh informiert und immer wieder eingebunden werden, sondern auch die Möglichkeit haben, sich wirtschaftlich zu beteiligen. "Für uns war der wichtigste Punkt, dass jeder es zu seinem Windpark machen kann", sagte Rainer Houck. Und sein Kollege Michael Grimm betonte: "Wenn jeder von Anfang an mit im Boot ist, sehen wir die größte Chance, dass das Projekt von den Bürgern akzeptiert wird."

Um das Heft zumindest teilweise mit in der Hand zu haben, gewichten die Gemeinden die Beteiligung von Bürgern und Kommunen in ihrem Kriterienkatalog sehr hoch. Den Zuschlag erhält am Ende der Projektierer, der bei den erarbeiteten Kriterien (zehn sind es) die meisten Punkte erhält – und die meiste Beteiligung zulässt. Daneben stehen Mindestpacht (50.000 Euro pro Anlage), Sitz der Betreibergesellschaft in einer der drei Gemeinden oder auch die vom Projektierer zu tragenden Planungskosten im Kriterienkatalog.

Für viele andere (wichtige) Kriterien gelten schon strenge Vorschriften, die ein Projektierer sowieso erfüllen muss: Natur- und Artenschutz, Abstand zur Wohnbebauung – all diese Faktoren werden natürlich in das Planverfahren einfließen. Relativ streng ist aber auch das Recht, das die Kommunen umsetzen müssen: Sie sind vom Gesetzgeber verpflichtet, der Windenergie "substanziell Raum zu schaffen". Das tun die drei Gemeinden, 1307 Hektar Wald sollen zur Prüfung freigegeben werden. "Wir haben uns natürlich überlegt, Vorgaben für Standorte oder Ähnliches zu machen – uns aber bewusst dagegen entschieden", erklärte Houck. Denn man wolle das ermöglichen, was sinnvoll und umsetzbar ist.

Bereits vor acht Jahren gab es in Schefflenz Pläne für einen Windpark im Wald. Seitdem haben sich die Vorzeichen geändert: Der Wald müsse aufgrund der großen Schäden und der klimatischen Veränderungen ohnehin umgebaut werden, auch eine technische Weiterentwicklung gab es – und bei vielen Menschen ist das Bewusstsein gewachsen, dass es für grünen Strom eben auch Möglichkeiten braucht, um diesen zu erzeugen.

Seitdem das Thema offiziell ist, in öffentlichen Gemeinderatssitzungen behandelt wurde, gab es auch sehr viele Angebote von Bietern. "Es herrscht fast Goldgräberstimmung", berichtete Wolfgang Bernhardt. Manch ein Projektierer wollte auch schon Pachtverträge abschließen. "Das war für uns der Moment, auszuarbeiten, was wir wirklich wollen", so Bernhardt. Und Priorität habe die Möglichkeit, Bürger und Kommunen zu beteiligen.

"Kritik wird kommen", ist Michael Grimm überzeugt. "Ich habe aber das Gefühl, dass viele Menschen inzwischen erkannt haben, dass wir die Energiewende brauchen." Und Rainer Houck meinte: "Viele Menschen machen sich ernsthaft Gedanken, woher ihr Strom kommt. Wollen wir Atomstrom aus Frankreich einkaufen? Wollen wir Erdgas aus Russland verbrennen, um Strom zu erzeugen? Wir bieten eine Antwort auf diese Fragen – aber natürlich machen wir uns damit angreifbar." Im Schefflenzer Gemeinderat gab es schon Fragen zum Thema Windpark. "Nicht jeder muss es toll finden, und auch nicht jede ablehnende Form von Bürgerbeteiligung muss schlecht sein", so Houck, der Lösungen finden möchte.

Am kommenden Montag geht die europaweite Ausschreibung online. "Wir sind gespannt, was kommt, wer sich bewirbt", so Michael Grimm. "Es braucht jetzt einen Partner." Eine Maßgabe hatte Grimm dann auch noch zum Abschluss parat: "Wir können den Wandel nicht fordern, ohne selbst so zu handeln."

Der Waidachswald verbindet Schefflenz, Adelsheim und Roigheim wie ein Gürtel. Und nun könnte diese Verbindung noch etwas enger werden.