Waldbrunn. (hof) Das Familienbad am Katzenbuckel, die Waldbrunner Katzenbuckel-Therme, öffnet zum Ferienbeginn am morgigen Mittwoch seine Pforten. Von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen kann dann von 9 bis 20 Uhr durchgängig gebadet werden.

Mit Hochdruck arbeiten Badmitarbeiter und Verwaltung daran, das coronabedingt seit Monaten geschlossene Bad, für die Gäste vorzubereiten – die Revision ist erledigt, die Wasserqualität stimmt, der Rasen ist gemäht.

Obgleich die Inzidenz im Kreis sehr niedrig ist, sind die Besucher gebeten, daran zu denken, dass Vorsicht (immer noch) das Gebot der Stunde ist, so Badleiterin Christine Friedrich.

Es gelten etliche Bestimmungen: Neben der Handhygiene ist im gesamten Bad, auf der Terrasse, der Liegewiese und in den Becken ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Bei Eintritt in das Gebäude besteht Maskenpflicht bis zur Umkleidekabine; beim Verlassen gilt diese von der Umkleide bis zum Ausgang. Außerdem gilt für die Becken, Toiletten und Duschen eine Personen-Obergrenze. Es sind also Umsicht und Rücksichtnahme gefordert. Die Infrarotkabine, die Textilsauna sowie die Sauna bleiben weiterhin geschlossen, so Friedrich.

Sehr erfreut zeigt sich die Leiterin des Bades darüber, dass die Online-Anmeldung aus dem Vorjahr wegfällt und die Gäste ihre Schwimmzeit wieder frei wählen können. Der Eintritt wird dabei wieder wie vor der Pandemie am Kassenautomat gelöst. Unerlässlich ist aber die Registrierung zur Kontaktnachverfolgung, das geht entweder auf einem Formular oder über die Luca-App.

Sehr erfreut ist Bürgermeister Markus Haas nicht nur über die Öffnung des Bades, sondern auch über die Neuverpachtung des Therme-Restaurants. "Es geht endlich wieder los, wir freuen uns sehr", fasst Badleiterin Christine Friedrich abschließend zusammen.