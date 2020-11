Von Caspar Oesterreich

Waldbrunn/Cotgrave. Ende des Jahres läuft die Übergangsphase Großbritanniens nach dem Brexit aus. Verlängert werden kann sie nicht mehr. Die Zeit für ein Abkommen, das die Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union langfristig regeln soll, wird also knapp. Kommt es jetzt nicht zügig zu einer Einigung, wird der Inselstaat ab dem 1. Januar 2021 kein Teil des europäischen Binnenmarktes und der Zollunion mehr sein. Experten befürchten dann chaotische Zustände an den Grenzen.

Der mögliche "No-Deal-Brexit" mache so manchen Kunden "quite nervous", also ziemlich nervös, sagt Gaye Tate, die Chefin der Mosca Direct Ltd. mit Sitz im britischen Cotgrave, Nottingham. Per Videokonferenz ist sie in die Waldbrunner Zentrale der Mosca GmbH zugeschaltet. Mit rund 1000 Mitarbeitern, 22 Niederlassungen in 17 Ländern und einem Jahresumsatz von 180 Millionen Euro ist das 1966 gegründete Familienunternehmen ein globaler Akteur in Sachen Verpackungsmaschinen.

Die britische Tochtergesellschaft sorge für einen "signifikanten Teil" des Umsatzes, "zumal das gesamte Nordeuropa-Geschäft über die Niederlassung im Vereinigten Königreich läuft", erklärt Geschäftsführer Timo Mosca im Gespräch mit der RNZ. Das größte Problem am Brexit sei die seit 2016 andauernde Unsicherheit: "Niemand weiß, ob sich London und die EU noch einigen, niemand kann sicher für die Zukunft planen", kritisiert der Unternehmer. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, befürchtet er vor allem Verzögerungen durch Zollkontrollen an der Grenze.

"Wir haben deshalb eine Menge Vorkehrungen getroffen", erklärt Tate. Weil in Großbritannien keine Produktion der sogenannten Umreifungsmaschinen und -bänder stattfindet, die Mosca entwickelt und vertreibt, habe man die Lagerkapazitäten von 6000 auf 12.000 Quadratmeter verdoppelt. "Dadurch könnten wir jetzt sechs Monate ohne eine Lieferung aus Deutschland auskommen", betont die Chefin in Cotgrave. Schließlich müssten im Ernstfall Ersatzteile schnell beim Kunden ankommen.

Betriebskosten gestiegen

Einige hätten zur Sicherheit aber auch schon ihre eigenen Lagerbestände aufgestockt. "Unsere Packmaschinen stehen am Ende des Fertigungsprozesses. Wenn da etwas stillsteht, stockt die ganze Produktion", erläutert Mosca. Die Betriebskosten der britischen Tochtergesellschaft hätten sich durch die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen um "vier bis fünf Prozent" erhöht. Mehrkosten, die am Ende der Kunde bezahlen müsse.

Durch die Corona-Pandemie sei der Brexit in den britischen Medien lange nur noch eine Randerscheinung gewesen, erklärt Tate. Erst seit wenigen Wochen sei der Austritt aus der EU wieder Thema. "Die Menschen haben die Angst vor dem Brexit verloren und werden die Auswirkungen erst realisieren, wenn sie selbst betroffen sind, die Produkte im Supermarkt teuer werden oder es Reisebeschränkungen gibt", vermutet sie.

Ein weiterer wirtschaftlicher Aspekt, auf den man sich zudem einstellen müsse, sei der Wechselkurs, sagt Tate. Während ein Euro aktuell rund 89 Pence entspricht, "wird sich mittelfristig eine Parität einstellen", so Mosca. Er kalkuliere bereits mit einem Eins-zu-Eins-Wechselkurs. Wie sich eventuelle Zölle auf den gesamten Handel sowie sein Unternehmen auswirken könnten, "kann heute noch niemand absehen". Doch trotz aller Unsicherheit will der Waldbrunner Unternehmer weiter am britischen Markt bleiben. 36 Mitarbeiter kümmern sich in Cotgrave um das inländische und nordeuropäische Geschäft – und sollen dies auch weiterhin tun. "Wenn der Wind die Richtung ändert, justiert der Kapitän die Segel neu, und wendet nicht das Boot", macht Mosca deutlich. Er ist gespannt, wie sich der EU-Austritt Großbritanniens auf die Wirtschaft im Vereinigten Königreich auswirkt. "Wenn der Brexit für die Briten schlecht läuft, sind sie ein abschreckendes Beispiel für andere EU-Länder. Wenn sie aber gut aus der Sache rauskommen, hat das sicher auch seine Folgen."

Für Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, schwindet die Hoffnung, "dass sich Großbritannien und die EU noch auf ein Abkommen einigen können". Jedes Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis mit Handelsbeziehungen in Großbritannien beschäftige sich intensiv mit der Frage, wie es ab Januar weitergeht. "Das spüren wir an vielen Anfragen, die uns erreichen. Immer gefragter sind Tipps zur Vorbereitung auf einen ,No-Deal-Brexit’", berichtet er. Die wichtigsten Fragen beträfen den Warenverkehr, Produktzulassungen, Vertragsgestaltungen und die Entsendung von Mitarbeitern. "Die Palette betroffener Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis ist groß und reicht von Automobilzulieferern über Softwarefirmen zu Spezialisten für Automatisierungstechnik."