In die Außenvoliere der „Villa Nusspli“ in Billigheim kommen die Eichhörnchen etwa zwei Wochen, bevor sie wieder in die Natur entlassen werden. Viele von ihnen hat Sonja Abendschein zuvor mit der Flasche aufgezogen. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Billigheim. Tierliebe und Tierschutz wurden Sonja Abendschein aus Billigheim schon in die Wiege gelegt. "Meine Eltern haben mir beigebracht, immer gut zu Tieren zu sein und ihnen zu helfen, wenn sie in Not sind", sagt sie schlicht. Mit gerade einmal 14 Jahren zog sie ihr erstes Flaschenkind, einen zwei Tage alten Kater, groß. Es folgten zahlreiche Igel, Hasen und Katzen.

"2015 rief mich ein Bekannter an", erzählt Abendschein. Er hatte im Garten zwei Eichhörnchen gefunden, die er umgehend zu ihr brachte. Inzwischen hat sich Sonja Abendschein auf die Pflege von Eichhörnchen spezialisiert. Etwa 70 Tiere kommen im Jahr in die "Villa Nusspli" (so der Name der Auffangstation), um, wenn sie kräftig genug sind, wieder in die Natur entlassen zu werden.

Die Eichhörnchen-Auffangstation "Villa Nuspli" in Billigheim Redaktion und Kamera: Noemi Grigla / Produktion: Reinhard Lask

Im vergangenen Jahr schloss sich Abendschein dem noch recht jungen Tierschutzverein "Grenzenlose Tierhilfe" an. Über diesen kommen weitere Findelkinder, aber auch Unterstützung in Form von Spenden ins Haus. Aktuell ist eine der für die Eichhörnchen umgebauten Vogelvolieren im Garten der Villa Nusspli stark in die Jahre gekommen. Eine neue Alu-Voliere, die um die 2000 Euro kostet, muss her, wofür der Verein derzeit Spenden generiert.

Die Aufzucht der kleinen, meist etwas hektisch wirkenden Tiere ist ein 24-Stunden-Job. "Bis die Eichhörnchen etwa vier Wochen alt sind, müssen sie alle zwei Stunden mit einer speziellen Milch gefüttert werden. Die Fütterungsintervalle müssen unbedingt eingehalten, das Absetzen von Kot und Urin stimuliert werden", erläutert Abendschein. Die etwas Älteren werden alle vier Stunden gefüttert. Mit fünf bis sechs Wochen fangen Eichhörnchen schon an, Nüsse zu knabbern. "Die müssen aber geschält sein", so Abendschein, denn die kleinen Nager bekommen die Schale noch nicht selbst auf. "Mit etwa zwölf bis 14 Wochen haben sie dann den Dreh raus, wie man Nüsse knackt", erklärt die Expertin.

Die meisten Tiere, die in die Villa Nusspli kommen, sind noch sehr jung. "Wenn ein kleines Eichhörnchen aus dem Nest fällt, blutet sehr oft danach seine Nase. Bei der Mutter löst der Blutgeruch dann einen Instinkt aus, das Jungtier zu verstoßen", erklärt Abendschein. Auf sich gestellt, haben die Kleinen in der Natur keine Chance, zu überleben.

"Wenn die Jungen in Not sind, nehmen sie ihren ganzen Mut zusammen und bitten Menschen um Hilfe. Sie halten sich am Hosenbein fest, oder klettern auf den, bei dem sie Schutz suchen, drauf. Die Auserkorenen haben oft Angst, dass ein eigentlich scheues Wildtier, das sich so zutraulich zeigt, krank sein, gar Tollwut haben könnten", kennt Abendschein die Sorgen. Dem sei aber nicht so. "Ein Eichhörnchen, das auf Menschen zugeht, braucht dringend Hilfe und muss schnellstmöglich in eine Auffangstation gebracht werden." In aller Regel bringen die Finder die Tiere nach Billigheim, damit Abendschein die Pflege der anderen nicht unterbrechen muss.

"Auch wenn die Tierchen niedlich sind – bitte keine Selbstversuche bei der Aufzucht unternehmen", appelliert die Betreiberin der Villa Nusspli eindringlich. Denn diese enden oftmals tödlich. "Wichtig ist es, die Tiere zu sichern und sofort Kontakt zum Eichhörnchen-Notruf aufzunehmen. Die Tiere müssen warm gehalten werden, aber bitte kein Futter oder Wasser anbieten. Denn wenn man falsch füttert, verschlucken sich die Jungtiere, kriegen etwas in die Lunge und die entzündet sich dann", erläutert Sonja Abendschein. Man brauche viel Erfahrung, um die Tiere zu versorgen. Erfahrung und vor allem auch Zeit.

"Ich bin sehr dankbar, dass mein Arbeitgeber so verständnisvoll ist und mir die Möglichkeit einräumt, mich um die Tiere kümmern zu können", meint die junge Frau, die auch hauptberuflich in der Pflege tätig ist. "Diese Möglichkeit haben die wenigsten. Zudem erfahre ich sehr viel Unterstützung von meinem Mann."

Mit etwas über zwölf Wochen kommen die Tiere von der Kinderstube, einem extra ausgebauten Eichhörnchenzimmer im Haus, in den Garten mit den Auswilderungsvolieren. "Dort gewöhnen sie sich daran, draußen zu sein, und wir lassen sie bis auf die Fütterungen weitestgehend in Ruhe. Die Intervalle des Kontakts werden kürzer und so schwindet auch die Bindung an den Menschen. Nach etwa zwei Wochen öffnen wir eine Klappe und die Eichhörnchen können selbst entscheiden, wann sie gehen. Irgendwann kommen sie nicht mehr wieder", weiß Abendschein.

Damit das gelingt, müssen die Tiere in Gruppen aufwachsen. "Eichhörnchen brauchen Geschwister, sonst kann es zu Fehlprägungen kommen, die Bindung an den Menschen zu stark werden, und dann können die Tiere nicht mehr richtig ausgewildert werden", erläutert die Eichhörnchenmama, die sich gut an den Anruf eines Nachbarn erinnert, dessen Frau plötzlich ein ausgebüxtes Eichhörnchen im Ausschnitt hatte. "Es ist wichtig, dass sich die Tiere trotz Flaschenaufzucht beim Menschen nicht zu sicher fühlen. Denn das kann gefährlich werden.

In aller Regel kommt es beim richtigen Umgang aber von alleine, dass sie auf uns irgendwann keine Lust mehr haben", meint Abendschein. "Eines meiner Flaschenkinder hat das ausdrücklich bewiesen, als er mich, kurz bevor es gegangen ist, regelmäßig angepinkelt hat."

Info: Der Eichhörnchen-Notruf ist unter der Telefonnummer: 0700 / 200 200 12 oder www.eichhoernchen-notruf.com zu erreichen.