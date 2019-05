Da war mächtig was los: Vor allem am Sonntag sorgte das Frühlingsfest für eine prächtig belebte Altstadt. Vor dem Finale am Montag zeigten sich die Verantwortlichen durchweg zufrieden mit Festverlauf, Resonanz und Umsätzen. Trotz einiger Einsätze zog man auch bei der Polizei eine positive Vorab-Bilanz. Foto: Els Wolf-Hebbinckuys

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Erstens kommt es anders und zweitens als gedacht: Besser als erwartet, oder treffender: befürchtet konnte in Mosbach die 46. Auflage des Frühlingsfestes zelebriert werden. Groß waren die Sorgen der Verantwortlichen im Vorfeld ob der miesen Wettervorhersagen für das Festwochenende gewesen. Und umso größer dann die Erleichterung nach einem weitgehend trockenen Freitag, einem durchwachsenen Samstag und einem prächtigen Sonntag.

Egal an welcher Ecke des Frühlingsfestes man unterwegs war, rund ging es fast überall. Foto: Heiko Schattauer

"Super gelaufen, das war mal wieder ein Festsonntag wie früher", frohlockte am Montagmorgen Markt-Organisator Ingbert Reimund: "Die Stadt war proppenvoll, die Stimmung gut, die Standbetreiber und Einzelhändler richtig zufrieden." Da konnte auch die Erkältung, die sich der Frühlingsfest-Macher dank mehrfach durchnässter Klamotten an den Aufbautagen eingehandelt hat, die gute Laune Reimunds vor dem Finale am Montag kaum trüben.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Michael Jann und dessen Familie war der Sinsheimer mit seiner Frau Maja, die ebenfalls seit dem ersten Frühlingsfest in Mosbach organisierend mit von der Partie ist, natürlich auch selbst auf der Festmeile und in luftiger Höhe - im 48 Meter hohen Riesenrad - unterwegs.

Foto: Noemi Girgla

Holger Schwing war nicht auf dem Riesenrad unterwegs, einen guten Überblick hat er trotzdem: "Echt gut" sei der verkaufsoffene Sonntag für den Mosbacher Einzelhandel gelaufen, so der Vorsitzende der festveranstaltenden Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv". Dabei habe er aufgrund der Wettervorhersagen "schon ein paar Sorgen" in Bezug auf die Resonanz gehabt, gibt Schwing zu.

Doch die Sorgenfalten wichen spätestens am Sonntag einem Lächeln, mit Blick auf die höchst belebte Altstadt, die gut gefüllten Läden. Dass die vielen Gäste auch ein paar Euro (mehr) in der Stadt ließen, freute die Macher zudem. Für sich und die Einzelhandelskollegen von Mosbach Aktiv konnte Holger Schwing von erfreulichen Umsätzen berichten, wobei vor allem der verkaufsoffene Sonntag für gute Laune sorgte.

Foto: Heiko Schattauer

Mit den Umsätzen zufrieden dürften auch die allermeisten der auf dem Fest vertretenen Vereine sein, auf den Bierbänken in und um die Zelte waren freie Plätze mitunter nur mit Geduld zu ergattern. Geduld war auch an manchen Fahrgeschäften gefragt, vor allem am Jugend-Magnet "Breakdance", wo ein Platz mit dem Kauf des Fahrscheins längst noch nicht sicher war. Unglücklicherweise war ausgerechnet diese Attraktion am Sonntag nahezu komplett raus: Ein Antriebsmotor hatte schlapp gemacht, erst in den Abendstunden war der Motorschaden wieder behoben.

Fahrgeschäfte-Test beim Mosbacher Frühlingsfest 2019 Kamera: Heiko Schattauer / Produktion: Reinhard Lask

Für die Festbesucher ging es trotzdem ausreichend rund, Daumen hoch hieß es auch für die musikalische Umrahmung. Viel Lob gab es gleich eingangs für "Early Friday", die den Marktplatz passenderweise am Freitag rockten. Und auch das Finale geriet energiegeladen, "Barbed Wire" sorgten mit zahlreichen Festgästen für ein stimmiges Finale des 46. Mosbacher Frühlingsfests.