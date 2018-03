Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein Doppelerdschluss, fump, und der Strom war weg. In Buchen saß man am Donnerstagvormittag vorübergehend im Dunklen, die Stromversorgung war an 20 Stationen im Stadtgebiet zusammengebrochen. Nach und nach machten die örtlichen Stadtwerke das Netz wieder flott, doch schon der zeitlich überschaubare Ausfall (nach drei Stunden floss der Strom wieder überall wie gewohnt) machte deutlich, wie abhängig wir im Alltag von einer funktionierenden Stromversorgung sind. "Die meisten machen sich da gar kein Bild", sagt Sabine Schweiger. "Wir sind komplett abhängig vom Strom." Die Bürgermeisterin von Aglasterhausen hat in ihrer Gemeinde derzeit keine Ausfälle zu beklagen, ist aber dennoch voll drin in der Thematik. Denn Aglasterhausen ist eine der beiden Gemeinden (mit Osterburken) im Neckar-Odenwald-Kreis, die ein wirksames Handlungsmodell für den Fall eines vollständigen und länger andauernden Stromausfalls erarbeiten sollen.

Aus kommunaler Sicht ist das inzwischen "im Prinzip fertig", wie Schweiger im "Katastrophen-Gespräch" schildert. Soll heißen: Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der Problemstellung "Was ist zu tun, wenn es zu einem dauerhaften Stromausfall kommt?" hat man mittlerweile Konzepte erarbeitet, die im Fall der Fälle dafür sorgen sollen, dass mit dem Stromnetz nicht auch alle anderen Abläufe zusammenbrechen.

"Das sind zum Teil ganz simple Dinge, über die man sich sonst kaum den Kopf zerbricht", weiß Sabine Schweiger und verweist etwa auf eine Bevorratung mit haltbaren Lebensmitteln, wie man sie nun für die Mitarbeiter der Verwaltung und der Feuerwehr umsetzen will. Wärme und Licht nennt Schweiger als weitere wichtige Elemente, die für den Notfall ohne Strom in geeigneter Form vorzuhalten sein sollten.

"Bei uns wird niemand so schnell verhungern oder verdursten", stellt die Bürgermeisterin klar. Um in diesem Zusammenhang aber auch zu verdeutlichen, dass sich für den Katastrophenfall schon jeder Bürger selbst vorbereiten muss. So sei zwar der Stromversorger gesetzlich verpflichtet, einen möglichen Ausfall so schnell als eben möglich zu beheben. Von einer Kommune sei aber nicht zu verlangen, dass sie die Versorgung jedes Einzelnen sichern kann. "Ansprüche gibt es in diesem Fall nicht", erläutert Sabine Schweiger, die im gleichen Atemzug aber auf eine notwendige Sensibilisierung für das Thema setzt.

Sensibler sollte jeder Einzelne aber nicht nur dafür werden, dass er sich für den Fall der Fälle zumindest ein wenig (Taschenlampe, Kerzen, Konserven) vorbereitet. Sondern sich eben auch klar macht, "wie empfindlich unser Stromsystem ist". Spätestens seit der Energiewende und mit einem zunehmend internationaler werdenden Strommarkt seien Szenarien wie das eines kompletten Stromausfalls ein ernst zu nehmendes Thema geworden.

Im Gegensatz zu anderen Ländern sei in Deutschland aber das Bewusstsein ein Stück weit verloren gegangen, "was ist, wenn alles ausfällt". So wirklich damit umzugehen wüssten dann die allerwenigsten, wenn - etwa aufgrund eines Sturmereignisses oder eines terroristisch motivierten Angriffs - plötzlich keine Stromversorgung mehr gegeben wäre. Kein Licht, keine Spülmaschine, kein Fernsehen, keine Heizung, kein Handy. Schon die Vorstellung fällt schwer.

"Auch im kommunalen Krisenmanagement spielen Stromausfälle kaum eine Rolle", erläutert Aglasterhausens Bürgermeisterin, warum man sich so eingehend mit dem Fall, der am besten nie eintreten wird, beschäftigt (hat). Schon mehrfach ist man zum Austausch über notwendige und sinnvolle Abläufe für den "worst case" eines lang anhaltenden, flächigen Stromausfalls im Landratsamt zusammengekommen, hat parallel Notfall-Pläne relevanter Organisationen und Einrichtungen angefordert und gesichtet.

Und auch wenn in jeder Kommune natürlich die Gegebenheiten vor Ort eine individuelle Anpassung notwendig machen, steht inzwischen ein Konzept für den Notfall ohne Strom. Damit sollen grundsätzliche Dinge wie die Besetzung eines Krisenstabs geregelt werden, ebenso wie infrastrukturelle Maßnahmen (Notstromaggregate oder ähnliches).

Das mithin wichtigste Anliegen ist Sabine Schweiger aber die Information der Bürger - "da werde ich nicht locker lassen". Denn zu 95 Prozent sei die im Notfall selbst verantwortlich dafür, wie man durch eine solche Ausnahmesituation kommt. In Aglasterhausen soll die Bürgerschaft demnächst mit ins Boot geholt werden. Auf die verwaltungsinterne Aufklärung zum Thema sollen Gemeinderat und Einwohner über die Stromausfall-Konzepte informiert werden. Die dann zudem zeitnah im Rahmen einer Übung auch im "stromlosen" Rathaus simuliert und durchgespielt werden.