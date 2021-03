Von Dorothea Damm

Schwarzach. "Wir fahren auf Sicht", betonte Bürgermeister Mathias Haas in der jüngsten Sitzung des Schwarzacher Gemeinderats, in deren Mittelpunkt die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2021 stand. So genau kann man es jetzt noch nicht absehen, in welcher Weise Schwarzach von den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie getroffen werden wird. Noch ist unklar, wie sich eine schwächere Konjunktur auswirkt und inwieweit finanzielle Ausfälle der Gemeinden durch entgangene Gebühren oder Eintritte ausgeglichen werden können. Allein beim Wildpark fehlen bisher Einnahmen von 150.000 Euro. Insgesamt ist es der Verwaltung aber gelungen, einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der gleichzeitig genehmigt werden kann und dennoch Spielraum für die Gestaltung Schwarzachs lässt.

Die Gemeinde wird in diesem Jahr gezwungen sein, Schulden in Höhe von 842.000 Euro aufzunehmen, um langfristige Investitionen zu stemmen. Dass man sich dabei nicht alles leisten kann, was wünschenswert wäre, stößt auf einen breiten Konsens, und so wird zum Beispiel der ursprünglich geplante Anschluss des Schwimmbadkiosks an das Nahwärmenetz nicht realisiert. Fast 60.000 Euro kann die Gemeinde dadurch einsparen und mit wenigen Zusatzkosten den Neubau so gestalten, dass sich eine Infrarotheizung nachrüsten lässt, wenn die Erfahrungen im Betrieb zeigen, dass tatsächlich eine Heizung benötigt wird. Insgesamt wird die voranschreitende Sanierung des Freibades – die vielleicht im Herbst schon fertig sein wird – auch im kommenden Haushalt einen Großteil der Investitionssumme ausmachen.

Aber auch der Dorfteich in Oberschwarzach soll – Entsprechendes hatten die Diskussionen im Zuge der Bewerbung für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ergeben – als Ort der Erholung ertüchtigt werden. Der idyllisch gelegen Teich in der Mitte des oberen Ortsteils soll neben einer Kneippanlage neue Geländer, einen neuen Steg und vielleicht einen Pavillon oder Spielgeräte bekommen, die zum Verweilen einladen. Die auf fast 300.000 Euro veranschlagten Kosten werden mit über 120.000 Euro bezuschusst. Auch der Jahresweg, den der Gemeinderat dem ehemaligen Bürgermeister Theo Haaf anlässlich des Endes seiner 24 Jahre langen Amtszeit geschenkt hat, ist in dieser Finanzposition berücksichtigt. Er soll von der "alla hopp"-Anlage in Richtung Wildpark führen und einen eventuell dort zu realisierenden Parkplatz umrahmen. Damit leistet sich die Gemeinde Ausgaben, die zwar den Schuldenstand erhöhen, aber die Lebensqualität des Ortes in den kommenden Jahren weiter anheben.

Die 3000-Einwohner-Gemeinde wäre eigentlich in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, jedoch waren durch die Johannes-Diakonie weniger Einwohner gemeldet, weshalb die realen Einwohnerzahlen kurzfristig gesunken sind, was zu Einbußen bei der Finanzierung der Gemeinde führt. Die Anhebung der Steuern und Gebühren, die zum Ende des letzten Jahres beschlossen worden waren, sollen den Haushalt allerdings mittelfristig stabilisieren.

Die Einwohnerzahlen sollen auch durch das Neubaugebiet Brestlich-Krummenäcker weiter steigen. Hier wurde die Firma MVV Regioplan beauftragt, eine Erschließung zu erarbeiten (insgesamt 1,7 Mio. Euro). In den kommenden Jahren sollen hier 40 bis 50 neue Häuser entstehen. Die Nachfrage nach Baugrund im Bereich Schwarzach ist sehr groß.

Da in einer Gemeinde mit so vielen Ideen und Themen auch die ehrenamtliche Gemeinderatsarbeit eine große Herausforderung ist, will das Gremium künftig in drei Ausschüssen Beschlüsse, die dann vom Gemeinderat gefasst werden, vorberaten. Man hofft so, die Arbeit des Gemeinderats in den Bereichen Finanzen, Planungen und Bauthemen und in den Bereichen Bildung und Betreuung zu entlasten. Die Besetzung wird in einer der kommenden Sitzungen beschlossen und soll den Gemeinderat repräsentativ abbilden.

Gleichzeitig wurde – im Zuge eines am Ortseingang von Aglasterhausen geplanten Bauvorhabens – der schon lange gehegte Wunsch erfüllt, den Ortseingang nach außen zu verschieben. Dies wird nun zu beiden Seiten des Ortes erfolgen, weshalb man sich hier, durch das dann bald neuplatzierte Ortsschild, eine Verkehrsberuhigung erhofft.