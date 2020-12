Von Noemi Girgla

Schwarzach. In dem großen Fachwerkhaus, in dem die Hufschmiedin Steffi Schneck in Schwarzach lebt, herrscht ein buntes Treiben. Hund Glenn begrüßt jeden, der vorbeikommt, Katze Hermine erzählt, was sie unterwegs erlebt hat. Nur hinter dem Haus, im Garten ist es ruhig. Hier schlafen Glenn (der Zweite), Nanni, Jason, Jeremy, Peter und Rico in großen Gehegen – die Igel überwintern bei Steffi Schneck. Nur Neuzugang Fee ist noch wach und im warmen Haus. Schneck hofft, dass auch sie bald mit dem Winterschlaf beginnen kann.

Geplant war das so nicht. Ende September schlug Hund Glenn im Garten plötzlich an. "Er gab keine Ruhe mehr, bis ich nachsehen kam, was er gefunden hatte", erzählt Steffi Schneck. Glenn (der Erste) hatte Glenn (den Zweiten) entdeckt. "Ich hatte im Hinterkopf, dass Igel bis Oktober etwa 500 Gramm wiegen müssen, um über den Winter zu kommen", berichtet Schneck, was folgte. "Als ich den Igel wog, kam ich gerade einmal auf etwa 220 Gramm." Sie rief also bei der Igelhilfe Neidenstein an, um zu erfragen, was sie nun tun sollte. "So lernte ich Sandra kennen", meint die Hufschmiedin. Von nun an sollten die beiden Frauen täglich Kontakt haben.

Schneck hatte sich bei Glenn (dem Igel) zwar verwogen, rettete ihm aber durch ihr Handeln das Leben. "Das Gewicht ist nicht wirklich ausschlaggebend dafür, ob ein Igel genug auf den Rippen hat, um über den Winter zu kommen", klärt Sandra Rompf auf. Seit Juni 2019 leitet sie die Igelhilfe Neidenstein, schon ein Jahr zuvor hatte sie sich auf die Pflege der Stacheltiere spezialisiert. Dabei arbeitet sie eng mit dem Tierschutzverein Eberbach zusammen. "Entscheidend ist die Körperform des Tieres. Wird der Igel nach hinten schmaler oder ist er an den Seiten eingefallen und nicht kugelrund, hat er noch Platz für Reserven", so Rompf.

Das größte Problem stellen Parasiten dar. "Die meisten Igel sind stark von Würmern befallen und nehmen deshalb nicht mehr zu", erläutert die Expertin. Und auch Fliegenlarven würden ihnen stark zusetzen. Das endet tödlich für das Tier, wenn ihm nicht geholfen wird. "Im Internet ist oft zu lesen, dass man die Igel draußen lassen soll", holt Rompf aus. Das könne sie so nicht unterschreiben.

"Wenn sich Igel auffällig verhalten, und das fängt schon damit an, dass sie als nachtaktive Tiere tagsüber unterwegs sind, sollte man sie sichern und die Igelhilfe bzw. das Igel-Notnetz informieren. Lieber ruft man einmal zu viel als einmal zu wenig an." Auf keinen Fall solle ein Laie versuchen, das Tier zu entflohen oder gar mit einer Spritze zu füttern. Auch Baden könne schlimme Folgen haben, wenn die Igel sich einrollen und Wasser in die Lunge kriegen.

Hintergrund Sollte man einen Igel in seinem Garten finden, sollte man ihn: > Zuerst sichern (tagaktiv immer), dann > in einem Karton mit hohen Wänden [+] Lesen Sie mehr Sollte man einen Igel in seinem Garten finden, sollte man ihn: > Zuerst sichern (tagaktiv immer), dann > in einem Karton mit hohen Wänden fliegensicher unterbringen. > Die Temperatur des Tieres muss gefühlt werden. Das geschieht mit der Hand am Bauch. Ist dieser kalt, den Igel auf eine körperwarme, mit einem Handtuch umwickelte Wärmflasche setzen, so dass er diese auch wieder verlassen kann. > Nicht füttern, bis der Igel aufgewärmt ist. Dann Futter in kleinen Portionen anbieten, z.B: Katzen- oder Hundenassfutter mit hohem Fleischanteil ohne Getreide, Gelee oder Soße, "schlotziges" Rührei (ungewürzt!), gegartes Rinderhack ohne Gewürze und Wasser. > Die Kontaktaufnahme mit einer Igelstation muss unbedingt sein. Nur eine Untersuchung kann klären, was dem Tier fehlt und ob er Medikamente braucht. > Auf gar keinen Fall sollte man die Tiere mit Gemüse, Obst, gewürzten Lebensmittel, Rosinen, Nüsse oder Milchprodukte füttern. > Kein Flohspray oder Spotons verwenden, diese können schwerwiegende Folgen für den Igel haben. > Nicht sich selbst überlassen. Tagaktiven, schwache oder kranke Igel brauchen Hilfe. > Nicht baden oder abwaschen. > Keine Selbstversuche! Immer mindestens telefonisch bei einer Igelstation Rat suchen.

Wichtig sei erst mal, die Körpertemperatur des Findelkindes zu überprüfen, verrät Rompf die richtige Vorgehensweise. "Dafür legt man die Hand an den Bauch des Tieres. Dieser sollte Körpertemperatur haben. Hat er das nicht, ist der Igel ausgekühlt und muss unbedingt ins Warme." Rompf empfiehlt, eine Wärmflasche (kein Rotlicht!) mit lauwarmen Wasser zu machen, diese mit einem Handtuch zu umwickeln und dem Igel so unter dem Bauch zu legen, dass er jederzeit selbst wieder herunter kann. "Bitte lassen Sie die Tiere nicht frei in der Wohnung laufen", appelliert die Leiterin der Igelhilfe Neidenstein an potenzielle Finder. "Igel sind Wildtiere und müssen als solche behandelt werden."

Steffi Schneck hat für ihre "Gäste", von denen sechs bei der Igelhilfe Neidenstein abgegeben wurden, einen "Roomservice" eingerichtet. "Ich liefere Nahrung, Wasser und frisches Stroh, damit sie ihre Nester bauen können, lasse die Tiere aber sonst völlig in Ruhe", so das Prinzip. Lediglich mit einer Kamera hat Schneck die Gehege, die ihr Mann "im Akkord gebaut" hat, ausgestattet, um sehen zu können, was sich dort los ist.

Die Finanzierung stemmt Sandra Rompf "zu 95 Prozent aus eigener Tasche". Da die Igelhilfe kein eingetragener Verein ist, darf sie keine Spenden annehmen. "Allein für das Futter gehen im Monat bis zu 200 Euro drauf – und da sind noch keine Tierarztkosten oder Medikamente dabei", nennt sieklare Zahlen. "Und jedes Jahr geraten mehr Igel in Not. Dieses Jahr hatte ich allein 147 Aufnahmen."

Umso wichtiger sind Menschen wie Steffi Schneck, die die Tiere bei sich aufnehmen und sich an den entstehenden Kosten beteiligen. "Ich habe Pflegeverträge mit allen meinen Pflegestellen", erläutert Sandra Rompf die rechtlichen Grundlagen. Igel ohne Grund aus der Natur zu entnehmen, ist nämlich nicht erlaubt. Sie sind streng geschützt. "Diese Verträge regeln die Pflege sowie die Wiederauswilderung der Tiere."

Da Igel nicht viel sehen, sondern sich über ihren Geruchssinn orientieren, müssen sie wieder dort in die Natur entlassen werden, wo sie gefunden wurden. "Das geschieht kurz nach den Eisheiligen", verrät Rompf – wenn die Tiere in der körperlichen Verfassung dafür sind.

Info: Igelhilfe Neidenstein, Telefon 01 74 / 5 88 83 27, E-Mail igelhilfe-neidenstein@gmx.de; Igel-Notnetz, Telefon 08 00 / 7 23 57 50.