Von Alexander Rechner

Mosbach/Zwingenberg. Die Schlossfestspiele Zwingenberg setzten in der diesjährigen Spielzeit mit den Hauptproduktionen "Die Entführung aus dem Serail" von W. A. Mozart, dem Musical "The Rocky Horror Show" und der Gala "Opera meets Rock" Glanzpunkte. Seit 2015 trägt Rainer Roos als Intendant die Verantwortung für die Festspiel-Geschicke. Mit dem Dirigenten und Pianisten sprachen wir beim "Gespräch im Rathausturm" über die künftige Ausrichtung und Pläne für 2019.

Herr Roos, wir treffen uns heute im Rathausturm hoch über Mosbach. Ein ähnlicher historischer Ort wie das Zwingenberger Schloss. Sie sind Intendant der dortigen Schlossfestspiele. Was macht für Sie den künstlerischen Reiz dieser Kulturveranstaltung aus?

Aus künstlerischer Sicht ist neben dem besonderen Ambiente die Bandbreite der Künstler, die bei uns in Zwingenberg auf der Bühne stehen, das Einzigartige. Von hervorragenden Amateuren aus der Region bis hin zu Künstlern, die in der Musikszene als Weltstars gelten. Dass diese Künstler schließlich auf der Bühne harmonieren, reizt mich ungemein. Gleichzeitig hat es etwas Erdendes, wenn man überlegt, dass ein Weltstar wie Falk Struckmann zwischen seinen umjubelten Auftritten in der Metropolitan Opera in New York und der Wiener Staatsoper nach Zwingenberg kommt und unsere Schlossfestspiele bereichert.

Wie bringen Sie solche Weltstars dazu, bei den Zwingenberger Schlossfestspielen aufzutreten?

Einige dieser namhaften Künstler hatten zu Beginn noch gefragt, wo liegt denn Zwingenberg? (lacht) Aber dies hat sich inzwischen geändert. Wie im normalen Leben auch läuft vieles über Kontakte. Melanie Diener kenne ich noch aus den gemeinsamen Studienjahren in Stuttgart, und zwischen Falk Stuckmann und mir gibt es eine Freundschaft. Dies öffnet dann doch trotz der vollen Terminkalender leichter die Türen bei diesen Künstlern. Ansonsten versucht man es über Kontakte Dritter. Mit Geld jedenfalls können wir nicht locken. Also müssen wir andere Wege gehen. Aber viele dieser Stars sind auch empfänglich, zwischen ihren Blockbustern auch mal als Ausgleich etwas Kleineres zu machen. Und diese Möglichkeiten versuchen wir zu nutzen.

Wie ist denn die Zusammenarbeit mit solchen Stars?

Ganz einfach und unkompliziert. Ich habe in meiner Karriere die Erfahrung gesammelt, dass man mit solchen Ausnahmekünstlern sehr angenehm zusammenarbeiten kann, wenn man sich gut vorbereitet. Ein Beispiel: Ich durfte einmal die Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus mit dem WDR-Orchester Köln begleiten. Als Dirigent hatte ich mir vor dem Auftritt Sorgen gemacht, wie er reagieren wird, wenn wir seine über Jahrzehnte eingespielten Hits wie "Sugar Baby" live mit großem Orchester begleiten. Aber: Es war eine sehr unkomplizierte und freundschaftliche Zusammenarbeit mit ihm.

Sie haben mit dem Musical "The Rocky Horror Show" in den vergangenen zwei Spielzeiten eine besondere Note gesetzt. Auf was dürfen sich die Gäste in der kommenden Saison freuen?

Wir sind mitten in den Verhandlungen. Derzeit führe ich mit vier Verlagen wegen Rechten an Musicals intensive Gespräche und kläre die finanziellen Konditionen ab. Klar ist für mich, das Musical, das wir auswählen, muss auch zu den beiden Stars passen, die quasi im Stand-by stehen.

Wollen Sie den Vorhang lüften und unseren Lesern mitteilen, in welche Richtung es gehen wird?

Die Tendenz geht aktuell eher zu einem klassischen Musical wie "Rebecca" als zu einem Rockmusical. Die rockige Schiene haben wir in den vergangenen Spielzeiten hervorragend bedient - zur großen Freude unseres Publikums. Über die begeisterten Reaktionen unserer Zuschauer und die Beifallsstürme zu Ende jeder Vorstellung haben wir uns sehr gefreut!

Wollen Sie die beiden Musicalstars kurz ins Scheinwerferlicht rücken?

Es ist noch in der Schwebe, aber ich kann gerne so viel verraten, dass es sich um zwei bekannte Künstler handelt, die in der Musicalszene als absolute Weltstars gelten. Beide haben aber unsere Zwingenberger Schlossfestspiele in ihre Terminkalender eingetragen und geblockt. Die Künstlerin war noch nie bei uns. Den männlichen Akteur durften unsere Zuschauer schon kennenlernen. Mehr darf ich leider noch nicht verraten, bin aber selbst schon voller Vorfreude. (lacht)

Und wie sieht es beim Genre Oper aus?

Hier haben der Vorstand der Schlossfestspiele und ich festgelegt, dass wir dem Publikum wieder eine Oper in deutscher Sprache präsentieren werden. Die Besucher können sich auf eine heitere und humorvolle Oper freuen. Es wird dabei ein Wiedersehen mit Solisten geben, die schon in Zwingenberg auftraten, und dazu auch wieder neue Gesichter.

Was planen Sie als Rahmenprogramm?

Das Familienfest möchte ich fortführen. Es war in diesem Jahr ausverkauft. Beim Programmpunkt "Musik aus aller Welt" strebe ich den Auftritt einer spanischen Flamenco-Gruppe an. Die große Gala wird sich dem dritten Genre neben Oper und Musical widmen, der Operette.

Wie wollen Sie die Zwingenberger Schlossfestspiele künftig weiter voranbringen?

Wir sind am oberen Limit angekommen, was Tontechnik und die Qualität unserer Künstler anbelangt. Mit anderen Festivals, die aber auch ganz andere finanzielle Budgets haben, können wir uns in der Anzahl der Vorstellungen und was die Ausstattung angeht nicht vergleichen. Und sollten wir auch nicht. Mein Ziel ist vielmehr: klein, aber glanzvoll. Und dass man in der Kunstwelt mit Respekt zu uns schaut und sagt: "à la bonne heure, was man bei den Schlossfestspielen Zwingenberg auf die Beine stellt".

Sie gelten als ein Intendant, der jedes Detail präzise betrachtet und immer besser werden möchte. Wo haben die Schlossfestspiele noch Luft nach oben?

Für die Produktion des Musicals "The Rocky Horror Show" haben wir für das Bühnenbild und die Kostüme weit mehr als sonst bei uns möglich investiert. Sehr gerne würde ich bei allen Produktionen eine solche Ausstattung auf der Bühne präsentieren. Aber es muss sich eben finanzieren. Hier würde ich mich freuen, wenn wir uns finanziell noch etwas weiterentwickeln könnten. Und trotzdem ist es gelungen, dass wir uns in der Musikszene schon weit über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen geschaffen haben.

Wurden Ihnen denn in der Musikszene schon Komplimente gemacht?

Aus Österreich ist in diesem Jahr erstmals ein Vertreter der Vereinigten Bühnen Wien angereist. Diese besitzen viele Rechte an prominenten Musicals. Und die Resonanz war sehr erfreulich. Denn er zog das Urteil: Er sei beeindruckt, auf welch’ hohem Niveau die Schlossfestspiele Zwingenberg laufen. Und er werde sich in Wien dafür stark machen, uns weitere Türen zu öffnen. Gleichzeitig sieht man es bei der Zusammensetzung unseres Publikums. Neben unserem regionalen Stammpublikum kommen inzwischen viele Besucher aus Österreich nach Zwingenberg. Natürlich auch weil zum Beispiel Musicaldarsteller Drew Sarich dort einer der großen Stars ist. Eine Frau kam gar aus Japan, um ihn live in der Titelrolle als Jekyll und Hyde zu erleben.