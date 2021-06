Heute würde man an dem dreigeteilten Gebäude schlicht vorbeifahren, wüsste man nicht um seine Geschichte. Das aktuelle Erscheinungsbild erinnert eher an ein großes Reihenhaus als an ein Schloss. Dennoch steht mitten im Kleineicholzheim das Neue Schloss, das einst die jüdische Gemeinde dem Grafen von Waldkirch abkaufte, um darin eine Synagoge zu errichten. Fotos: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Kleineicholzheim. Ein Schloss in Kleineicholzheim? Das klingt beim ersten Hören recht abenteuerlich. Doch es stimmt! Mehr noch: nach einem ausgedehnten Spaziergang mit dem Heimatforscher Johannes Holl durch die frühlingshafte 228-Einwohner-Gemeinde ist man um einige historische Erkenntnisse reicher. So gab es in Kleineicholzheim nicht nur das Alte Wasserschloss, das abbrannte. Hernach entstand auf dem "Schlossbuckel", also ganz in der Nähe, das Neue Schloss – eine recht schlichte Anlage. Bereits 1843 erwarb die jüdische Gemeinde das Gebäude im Ortskern und nutzte den Mittelteil bis zur Zerstörung durch die Nazis als Synagoge. Heute dient das Schloss drei Parteien als Wohnung.

Unklar bleibt bei der Ortsbegehung allerdings die genaue Lage des einstigen Schlossgartens. Immerhin findet man die Mikwe, das alte rituelle Bad der jüdischen Gemeinde.

"Eine Burg zu Kleineicholzheim, ein Wasserschloss mit Vorhof und vielerlei Wirtschaftsgebäuden, das am südöstlichen Ortsrand (Flurname Schlösschen) gelegen war, findet erstmals im Jahre 1476 Erwähnung", heißt es in der Kreisbeschreibung. Gut 80 Jahre später erscheint die Anlage als "Burgstadel". Die in Stein gemeißelte Jahreszahl 1580 macht wahrscheinlich, dass hier noch lange weitergebaut wurde. Eine Berlichinger Witwe soll um 1665 hier gelebt haben. Nachdem ein Feuer das Alte Schloss zerstört hatte, wählte man für den Neubau ein etwas höher gelegenes Areal: Johannes Holl verweist auf den nahen "Schlossbuckel".

Schloss Kleineicholzheim - die Fotogalerie





































Heute sieht man vom Alten Wasserschloss im Wiesengrund nichts mehr. Kleine Bäche begrenzen das Areal auf zwei Seiten. Mit etwas Fantasie denkt man an den Wassergraben, der vom Schefflenzbach gefüllt wurde; unweit davon mündet auch der Eberbach in die Schefflenz. Von einer langen landwirtschaftlichen Nutzung des Geländes zeugen noch aufgelassene Gebäudeteile.

Tatsächlich stand hier bis weit ins 20. Jahrhundert die alte Schlossscheune. Wie groß das Gebäude war, belegt ein altes Schwarz-Weiß-Luftbild, das Johannes Holl zeigt. Eine Festschrift aus den 1970er-Jahren weiß mehr dazu: "Im Hofe von Knecht [Name des damaligen Besitzers] steht noch die alte Schlossscheune mit der Jahreszahl 1776 auf einem in der Mauer befindlichen Stein. Von der noch stehenden Schlossscheune wurde der obere Teil als Getreidespeicher genutzt, wogegen der untere Teil als Gefängnis diente."

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand jenseits der Dorfstraße das höher gelegene Neue Schloss. Heute würde man an dem dreigeteilten Gebäude schlicht vorbeifahren, wüsste man nicht um seine Geschichte. Errichtet wurde es in Fachwerkbauweise auf einem imposanten Keller mit bis zu vier Meter dicken Mauern inklusive Lichtschächten. Dennoch erinnert das aktuelle Erscheinungsbild eher an ein großes Reihenhaus als an ein Schloss. Zwar erwähnt die Festschrift einen Wappenstein aus dem Jahr 1776, der sich im Neuen Schloss oberhalb des Kellereingangs befinden soll, doch gibt der Verfasser zu bedenken, dass es sich "nach näherer Betrachtung der Steinmetzzeichen" auch um das Jahr 1556 handeln könne. 1752 erwerben die Grafen von Riaucour Schloss und Dorf, 1796 gehen beide durch Heirat an die Grafen von Waldkirch über.

Vor Ort öffnet Klaus Grünewald freundlicherweise seinen Keller. Durch ein niedriges Holztor gelangt man über Sandsteinstufen in einen Vorkeller. Über dem Eingang zum mittleren Schlosskeller prangt tatsächlich ein Wappenstein. Zwischen einer Art Horn befindet sich die Zahl 1780. Da die Sieben aber gespiegelt erscheint, könnte es sich ebenfalls um eine Fünf handeln. Irgendwie passt die Zahl nicht zum Gebäude, aber es könnte sich ja auch um einen nachträglich angebrachten Stein handeln. Und für das Alte Schloss ist eine Bauinschrift mit der Jahreszahl 1580 verbürgt.

Beim äußeren, unteren Keller handelt es sich um einen mustergültigen Gewölbekeller. Nicht nur die dicken Mauern beeindrucken. Als es einmal eine Überschwemmung im Keller gegeben habe, sei das Wasser sehr schnell wieder abgeflossen, erinnert sich Klaus Grünewald. Unweigerlich denkt man spätestens jetzt an die Legende vom Geheimgang. "Wie ältere Einwohner von Kleineicholzheim zu berichten wissen, bestand vom Alten zum Neuen Schloss ein unterirdischer Verbindungsweg, der jetzt zum Teil verschüttet ist", heißt es in der Festschrift.

Sicheren Grund betritt man mit einer Beschreibung aus dem Jahr 1750. Da zählen zum "freiadeligen Sitz" sechs Stuben, acht Kammern, eine Küche, eine Speisekammer und gewölbte Keller. Einen weiteren Wappenstein kann man über der Haustür von Klaus Grünewald erkennen: da prangen die Buchstaben GVW und die Jahreszahl 1833 – womit man beim Grafen von Waldkirch wäre.

Trotz Geldsorgen soll dieser einen Schlossgarten "mit Springbrunnen, Maulbeerbäumen und anderem Edelgehölz" angelegt haben. Auch zur einstigen Lage äußert sich ein Chronist: "Bei dem noch stehenden Schafstall im Gewann Eberbach". Der Schafstall steht noch immer, ist mittlerweile Teil einer größeren Feldscheuer jenseits der Bahntrasse. Und auch der Eberbach plätschert fröhlich vor sich hin. Am Ufer könnten einst die edlen Gewächse gestanden haben. Im Ort entdeckt man ein Häuschen unweit des Bachufers, das einen weiteren Puzzlestein in der Ortsgeschichte bildet. Denn hier könnte der Springbrunnen gelegen haben, den die neuen Besitzer des Schlosses in ein rituelles Tauchbad (Mikwe) verwandeln wollten.

1843 verkaufte der Graf das Neue Schloss an einen wohlhabenden Frankfurter Kaufmann. Dieser war Mitglied der jüdischen Gemeinde und hatte einen besonderen Plan für das historische Gebäude: es sollte unter einem Dach Synagoge, Schulhaus und Wohnung werden, ein echtes "Gemeindezentrum" eben. Bislang hatte es zwar schon einen Betsaal gegeben, doch berichtet Synagogenrat Lazarus Lisberger, dass "schon längst das Bedürfnis eines eigentlichen Synagogen-, Schul-, Lehrerwohnungs- und Badgebäudes bestand". Innerhalb der Gemeinde war der Schlosskauf umstritten. Bei einer Abstimmung sprachen sich aber 14 von 18 Stimmberechtigten für den Schlosskauf aus – die anderen vier wollten lieber für 3.000 Gulden eine neue Synagoge errichten. Bereits 1844 begann der Umbau des Schlosses. Auch spätere Reparaturen sind dokumentiert.

Erst im 18. Jahrhundert entstand in Kleineicholzheim eine jüdische Gemeinde. Diese wuchs im 19. Jahrhundert stark an. Für 1864 sind 107 Juden überliefert – mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Damals soll das Wort "Klein-Frankfurt" die Runde gemacht haben, und es war nicht unbedingt positiv gemeint. Noch 1900 zählt die jüdische Gemeinde 74 Gläubige.

Mitte des 19. Jahrhunderts stellen die jüdischen Gemeinden von Klein- und Großeicholzheim einen gemeinsamen Lehrer ein, der auch als Vorsänger diente und für das rituelle Schächten zuständig war. Bis 1885 die Neue Synagoge in Großeicholzheim eingeweiht wurde, wohnte der Lehrer in Kleineicholzheim. 1827 wurde die Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Mosbach zugeteilt. Noch 1933 lebten 28 jüdische Personen in Kleineicholzheim. Trotz zunehmender Repressalien wanderten nur einzelne aus. Beim Novemberpogrom 1938 sollen "auswärtige SA-Männer" die jüdischen Einwohner misshandelt haben; zudem demolierten sie die Inneneinrichtung der Synagoge und einige Wohnungen. Im nächsten Jahre emigrieren mehrere Juden nach Argentinien und in die USA. Die letzten 15 jüdischen Einwohner wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert.

Im Neuen Schloss wohnten zum Ende des Zweiten Weltkrieges Mannheimer Familien, nach Kriegsende zogen Flüchtlingsfamilien ein. In den 1950er-Jahren wurde das Gebäude komplett umgebaut. Das obere Drittel wurde landwirtschaftlich genutzt – was auch an den historischen Nebengebäuden ablesbar ist. Eine zentrale Vordertreppe verschwand und im unteren Bereich entstand ein neuer Vorbau. Doch die Bausubstanz des Schlosses blieb immerhin erhalten.

Die Mikwe liegt auf einem Privatgrundstück im Garten. Seit drei Jahren lebt hier Michael Brauer mit seiner Familie. Er habe nicht gewusst, was es mit dem Gebäude auf sich habe, berichtet er. Der Müll stamme noch vom Vorbesitzer. Tatsächlich steht das marode Gebäude unter Denkmalschutz. Es habe bereits Vorgespräche mit dem Eigentümer gegeben, erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts: "Angestrebt wird, dass das Kulturdenkmal erhalten bleibt."