Von Karl Wilhelm Beichert

Schefflenz. Der Schefflenzer Gemeinderat hatte am vergangenen Montag in der Roedderhalle eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. In der letzten nicht öffentlichen Sitzung war unter anderem die Stelle einer Erzieherin für den Kindergarten "Sonnenschein" vergeben worden, die indes von der Betroffenen nicht angenommen wurde. Auch ein Grundstücksverkauf in der neuen Roedderstraße war getätigt worden.

Da Gemeinderat Mike Krauth seinen Lebensmittelpunkt und Wohnsitz außerhalb von Schefflenz haben wird, scheidet er aus dem Gremium aus. Bürgermeister Houck bedankte sich bei ihm für seine Arbeit in Schefflenz und überreichte ein Geschenk. Als Nachrücker zieht aufgrund des Wahlergebnisses vom 26. Mai 2019 Karl Kovacs in den Rat ein. Vom Bürgermeister wurde er förmlich verpflichtet. Im Technischen Ausschuss wird er als Stellvertreter fungieren, ordentliches Mitglied wird er in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Gruppenkläranlage Schefflenztal" sein.

Ein umfangreicher Tagesordnungspunkt war der Bebauungsplan "Zeilweg" in Mittelschefflenz. Hier möchte der langjährige ortsansässige und tradtionsreiche Getränkevertrieb Letzguß den Neubau eines kleinflächigen, zeitgemäßen Getränkemarkts mit ausreichenden Parkmöglichkeiten realisieren. Der bestehende Markt befindet sich aktuell im dicht bebauten Ortskern von Unterschefflenz. Die Parksituation dort ist unzureichend, und Erweiterungsmöglichkeiten gibt es nicht. Die Verlagerung des Standorts dient der Standortsicherung und Weiterentwicklung des Betriebs und dem Erhalt und Ausbau wohnortnaher Arbeitsplätze. In einer früheren Sitzung war die Aufstellung eines diesbezüglichen Bebauungsplans beschlossen worden. Der Vorentwurf diente einer frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die am 14. August auslief.

Melanie Steiner vom IFK-Ingenieur-Büro stellte das Ergebnis dieser Beteiligung vor. Es war ein umfangreiches Konvolut mit teils formalen, teils aber auch inhaltlichen Stellungnahmen, die indes keine Überraschung enthielten. Der darauf basierende Planentwurf vom 30. September 2020 und die Freigabe für dessen Offenlegung billigte der Gemeinderat einstimmig; ebenso empfahl er die Freigabe weiterer Verfahrensschritte zur Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren durch den Gemeindeverwaltungsverband Schefflenztal.

Zwei Bauanträge, einer aus Kleineicholzheim, einer aus Unterschefflenz, wurden ebenso einstimmig genehmigt wie die Beteiligung der Gemeinde an der Weiterführung des Ruftaxi-Angebots. Hier wird die bisherige Linie 8937 in die Linie "Hellblau" umgewandelt, die eine Verbindung zwischen Dallau – Schefflenz und Mosbach herstellen wird. Die Mitternachtslinie bleibt bestehen wie bisher. Durch diese Linien werden alle Ortsteile von Schefflenz eingebunden. Sie stellen somit in den späten Abendstunden eine Verbesserung gegenüber der S-Bahn dar, die ja bekanntlich nur Oberschefflenz berührt.

Die Gemeinden Billigheim, Elztal und Schefflenz haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Abwasserbeseitigung für den Bereich Hühnerberg/Dännigsiedlung und den Aussiedlungen Gätschenberger/Katzental getroffen. Diese gemeinsame Abwasserdruckleitung muss nun nach zwölf Betriebsjahren gereinigt werden, und zwar in Form des "Molchens", das es beim Bau der Leitung noch nicht gab. Für diese Zweck muss die Druckleitung mit drei Spülschächten nachgerüstet werden. Die dafür nötige Ausführungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen den Gemeinden lag den Räten vor, die den Entwurf einstimmig beschlossen.

Schließlich musste Bürgermeister Rainer Houck noch die Leitung der Sitzung an seinen Stellvertreter Hermann Rüger abgeben, da er die Gemeinde in der Gesellschafterversammlung der Odenwald-Netzgesellschaft vertritt, eines Unternehmens des privaten Rechts, an dem die Gemeinde beteiligt ist. Im Gemeinderat sind deswegen der Jahresabschluss festzustellen, die Gewinnverwendung zu beraten, die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats vorzunehmen und der Abschlussprüfer zu bestellen. Das Abstimmungsverhalten des Bürgermeisters wurde durch den Gemeinderat einstimmig festgelegt. In dem Beschlussvorschlag wurde unter anderem bestimmt, dass der Jahresgewinn nicht an die einzelnen Gesellschafter ausgeschüttet, sondern zur Stärkung des Eigenkapitals auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll.