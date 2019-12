Mosbach/Freyburg. (pm) Drei Monate hoffen, sich motivieren, proben – am vergangenen Wochenende war es nun endlich so weit: Der „Chor Royal“ stand zusammen mit Vollblutmusiker Michael Patrick Kelly auf der Bühne im Lichthof der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg (Sachsen-Anhalt). Gemeinsam mit drei weiteren Chören begeisterten die Mosbacher nicht nur den musikalischen Leiter Dieter Falk, sondern auch die mehr als 1000 Gäste durch ihre einzigartigen Stimmen und gefühlvollen Auftritte.

„Die letzten Monate waren eine super spannende Zeit: die Bewerbung, das Zittern, die Auswahl, dann das Coaching mit Dieter Falk und nun heute der absolute Höhepunkt. Wir hatten wirklich viel Spaß und sind begeistert, jetzt mit allen gemeinsam auf der Bühne zu stehen“, so Chorleiter Jochen Thurn nach dem großen Finale über das emotionale Wochenende der Rotkäppchen-Nacht der Chöre. „Der Chor Royal feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen und wir hätten uns keinen besseren Abschluss als diesen vorstellen können – es war einfach perfekt!“ Als einer von drei Chören hatte sich der Chor Royal in der Jurysitzung gegen eine Auswahl von Chören aus ganz Deutschland durchgesetzt und dann in der Online-Abstimmung überzeugt.

Der Chor Royal zusammen mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne.

„Der Chor Royal hat uns mit seinem A-Capella-Song im Bewerbungsvideo von Anfang an begeistert. Aber das, was er heute allein und auch zusammen mit den anderen drei Chören gezeigt hat, übertraf noch einmal alles – ich bin immer noch sprachlos“, so Dieter Falk, musikalischer Leiter der Chornacht. Über 100 Stimmen sorgten für Gänsehaut.

Mit emotionalen Bildern aus dem vergangenen Jahr begann der Abend, dann folgte ein Höhepunkt dem anderen. Dabei durfte natürlich auch der Song „Golden Age“ aus dem Bewerbungsvideo des Mosbacher Chors nicht fehlen, der wie auch die Songs der anderen Chöre mit großem Applaus begeistert gefeiert wurde.

Nach einem Soloauftritt von Michael Patrick Kelly war kurz vor dem großen Finale die Aufregung förmlich in der Luft zu spüren: Es wurde dunkel, das Publikum schaltete die Taschenlampenfunktion der Handys ein, der historische Lichthof erstrahlte in einem Meer kleiner Lichter. Sofort entstand ein bewegendes Gefühl von Gemeinsamkeit.

Nun war es so weit: Der Chor Royal betrat zusammen mit den drei anderen Chören aus ganz Deutschland die Bühne und sang gemeinsam mit dem Star Michael Patrick Kelly seine Hits „Et Voilà“, „iD“ und „Roundabouts“. Das Publikum des über 125-jährigen Lichthofs der Sektkellerei feierte jede Sekunde mit und ließ das Finale zum emotionalen Höhepunkt werden – Tränen, Begeisterungsstürme und Zugaben inklusive.

Der Abend war nicht nur für die Chöre emotional und mitreißend, auch für Kelly war er ein einzigartiges Erlebnis: „Ich bin noch nie vorher mit Chören aufgetreten, es war ein unglaubliches Gefühl! Meine Songs haben wirklich einzigartig geklungen. Das war eine echt neue, bewegende Erfahrung für mich, und es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich mit Chören auf der Bühne stehe“, so der Vollblutmusiker.

„Als wir die Rotkäppchen-Nacht der Chöre gemeinsam mit Dieter Falk ins Leben gerufen haben, haben wir niemals erwartet, dass die Initiative für so viele besondere Momente sorgen wird – nicht nur heute Abend hier, sondern auch schon auf dem Weg hierhin. Mit dem Chor Royal, den anderen Chören und den Einzelsängern haben wir wirklich ganz Deutschland mit dabei. Damit haben wir unser Ziel, Menschen für das gemeinsame Singen zu begeistern, erreicht“, sagte Tobias Richter, Marketing-Manager bei Rotkäppchen. „Wir wollen weiterhin für solche besonderen Augenblicke sorgen, ganz entsprechend unserem Motto: Der Moment seid ihr!“