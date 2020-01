Diese Scheckübergabe sorgte für Aufsehen: Auf dem Vordach der Sparkasse in Mosbach freuten sich die Partner der RNZ-Weihnachtsaktion über die größte Einzelspende aller Zeiten, 10 145 Euro von der Sparkasse. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Fototermin sorgte für Aufsehen – in doppelter Hinsicht: Auf dem begrünten Vordach der Sparkasse in Mosbach wurde zum Abschluss der RNZ-Weihnachtsaktion 2019 der Schlussakkord gesetzt. Das sorgte bei den Passanten für erstaunte Blicke. Der zweite erstaunte Blick galt dann der großen Anzeige mit dem Endergebnis der Spendenaktion: 111.589 Euro.

Sparkassendirektor Michael Krähmer übergab am Mittwoch den Spendenscheck, um die von den RNZ-Lesern gespendete Summe zu krönen. Ein neues Rekordergebnis für die Aktion im Kreis. 101.444 Euro spendeten die Leser aus dem Neckar-Odenwald-Kreis für Bedürftige im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Sparkasse Neckartal-Odenwald legte dann zum Abschluss noch 10.145 Euro obendrauf. Da blieb den RNZ-Redaktionsleitern Heiko Schattauer (Mosbach) und Rüdiger Busch (Buchen) eigentlich nur ein Wort: "Danke!"

Michael Krähmer fasste es treffend zusammen: "Man muss sagen: Das ist ein tolles Ergebnis." Auch für die Sparkasse selbst sei die Einzelspende von 10.145 Euro "eine große Summe". Aber auch das Ergebnis ohne das Sahnehäubchen sei "einfach toll". Mit der Aktion habe man den Kern des Sparkassen-Mottos "Aus der Region – für die Region" erfasst, sagte der Vorstandsvorsitzende. "Was mich besonders beeindruckt, ist das Bewusstsein der Menschen dafür, dass es anderen nicht so gut geht. Und dass sie bereit sind, zu teilen", so Krähmer weiter.

Überwältigt von der Spendensumme und dem Spendenplus von 16.000 Euro waren auch die Partner der Aktion: Guido Zilling vom Diakonischen Werk im Neckar-Odenwald-Kreis, Meinrad Edinger vom Caritasverband und Renate Körber vom Fachbereich Jugend und Soziales des Landratsamts. "Ich habe den Eindruck, die Diskrepanz zwischen dem Konsum vor Weihnachten und den in den Fällen beschriebenen Notlagen wird immer deutlicher. Und dadurch steigt auch die Bereitschaft zu helfen", erklärte Meinrad Edinger.

Den Charme der Aktion mache auch die Form der Hilfe aus: Die Spenden werden zu 100 Prozent an Bedürftige aus der Region weitergegeben, die nötige Verwaltungsarbeit leisten alle Beteiligten sozusagen ehrenamtlich, ohne einen Betrag dafür zu verlangen. "Diese direkte Hilfe ist es auch, womit die Leute sich identifizieren", sagte Heiko Schattauer. "Die Menschen schätzen es sehr, dass kein Cent auf der Strecke bleibt", bestätigte Guido Zilling, der noch hinzufügte: "Diese Spenden sind ein Segen, der uns das ganze Jahr begleitet." Obwohl beim Landratsamt die wenigsten Weihnachtsaktionsfälle auflaufen, ist Renate Körber froh um die Unterstützung der RNZ-Leser: "Es sind Fälle, in denen wir helfen können – und das konnten wir früher einfach nicht. Danke dafür." Den drei Institutionen sei es auch wichtig, den Empfängern zu zeigen und zu erklären, woher das Geld kommt. "Es ist nicht unser Tun. Wir können nur helfen, weil es Menschen gibt, die spenden, die sich von den Nöten ihrer Mitmenschen ergreifen lassen", betonte Meinrad Edinger.

In der Vorweihnachtszeit stellt die RNZ in ihren Ausgaben in Mosbach und Buchen wöchentlich drei Fälle aus der Arbeit von Caritas, Diakonie und Landratsamt vor. Das sind Fälle, die zwar anonymisiert wurden, aber dennoch die Alltagswirklichkeit von vielen Menschen widerspiegeln. Nicht alle Fälle sind brandaktuell, denn Notlagen warten nicht auf die Adventszeit. Umso größer ist die Freude bei den Partnern über die erneut gestiegene Summe, denn mit diesem Geld kann von Januar bis Dezember immer wieder geholfen werden.

"Das Potenzial, das diese Aktion entfaltet, ist wirklich toll", meinte Guido Zilling. Dabei steigerten die diesmal zwei großen Spenden (ein Leser spendete in diesem Jahr die Summe von 10.000 Euro, die Sparkasse toppte das nun noch einmal) auch das Vertrauen in die Aktion. "Die Spendenaktion hat sich absolut etabliert", ist Rüdiger Busch überzeugt.

"Die Menschen vertrauen darauf, dass wir die Bedürftigen beraten und begleiten. Und dass die Spenden auch mit Sorgfalt verwendet werden", sagte Guido Zilling: "Auch das hat sich die Aktion inzwischen erarbeitet." Dabei sei es ganz egal, wie viel jemand spende, ob fünf oder 10.000 Euro – jeder Euro helfe Menschen in Notlagen. Manchmal ergeben sich daraus ganz neue Chancen, neue Lebenswege. Manchmal ist das Geld aber auch nur ein Pflaster, das die Not zwar lindert, sie aber nicht ganz aus der Welt schaffen kann. "Auch diese Fälle gibt es. Leider", bekennt Guido Zilling.

Auffallend sei auch die Treue der Leser zu der Spendenaktion, betonte Rüdiger Busch, die auch Heiko Schattauer – dank vieler ausdauernder Unterstützer rund um Mosbach – bestätigt. Abschließend wollen sich die beiden Redaktionsleiter bedanken: "Und zwar 1260 Mal, bei jedem einzelnen Spender." Mit diesem Geld könne wieder vielen Menschen im Kreis geholfen werden. Und vielleicht kann die RNZ ja im nächsten Jahr noch ein paar Mal öfter Danke sagen.