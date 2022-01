Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Auf ein Neues: Seit Montag sind die Ferien Schnee von vorgestern, der Unterricht an den Schulen in Baden-Württemberg ist wieder angelaufen. Mit dem "Restart" einher geht die Vorgabe der täglichen Testung auf eine mögliche Corona-Infektion, bis Weihnachten waren drei Tests pro Schulwoche/Schüler vorgenommen worden. Die RNZ hat sich zum schulischen Start ins neue Jahr bei einigen Schulen in der Region umgehört. Die aktuelle Lage scheint dabei weitestgehend stabil, größere Schwierigkeiten gab’s auf den ersten Metern 2022 offenbar nicht.

"Wir sind ganz gut im Rennen, ganz normal gestartet", äußerte sich am Montagmittag Dr. Thomas Pauer, Schulleiter des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Neckarelz. Knapp 1000 Schüler sind dort zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien erschienen, vor der Wiederaufnahme des Unterrichts stand für alle (bis auf wenige Ausnahmen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben) ein Corona-Schnelltest an. Dieses Prozedere wird nun eben täglich vollzogen – am APG nimmt man es gelassen, ebenso wie positive Testergebnisse, die es eben immer wieder gibt. Zum Schulstart am gestrigen Montag waren es zwei Schüler, die nach der Testung gleich wieder nach Hause mussten, um sich im Nachgang einem PCR-Test zu unterziehen. "Das gehört inzwischen ein Stück weit dazu", sagt Thomas Pauer. Im Kollegium gebe es aktuell dagegen keine coronabedingten Ausfälle, so der Schulleiter weiter: "Ich hoffe, das bleibt auch weiter so."

"Wir sind positiv gestimmt, aber nicht positiv getestet", ließ zum Restart Natascha Lettau, Schulleiterin der Grundschule Aglasterhausen, mit Blick auf ihr Kollegium wissen. Sie sieht demnach eine "ganz gute Lage aktuell", zumal die ersten Tests am Montag auch bei den Schülerinnen und Schülern kein positives Ergebnis lieferten. Neu ist an der Grundschule unterdessen nicht nur die tägliche Testung, sondern auch der Testablauf für die Kinder, die das Angebot der Kernzeitbetreuung wahrnehmen: Die werden nun nämlich gleich bei Ankunft in der Aula der Schule getestet. "Das ist natürlich wieder ein bisschen mehr Aufwand", erklärt Schulleiterin Lettau.

Positiv überrascht, in diesem Fall sogar im eigentlichen Wortsinn, zeigte sich zum Unterrichtsauftakt der Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach, Jochen Herkert. Er hatte nach den Weihnachtsferien mit einer stattlichen Zahl an positiven Fällen in der Schülerschaft gerechnet. Zwei Striche auf ihrem Corona-Schnelltest hatten am frühen Montagmorgen allerdings "nur" fünf der insgesamt rund 800 frisch getesteten Schüler(innen). Da im Lehrerkollegium derzeit keine pandemiebedingten Ausfälle zu beklagen sind, spricht Herkert auch von einem "stabilen Start" ins Schuljahr 2022. "Ich bin einigermaßen zufrieden und frohen Mutes – Stand jetzt zumindest!" Gut ausgestattet sei man für die kommenden Tage auch mit dem notwendigen Equipment, von etwa 8000 vorrätigen Schnelltests berichtet der NKG-Schulleiter.

Begrüßt wird die aktuelle Teststrategie an der Gewerbeschule, deren Leiter Andreas Hoffner sagt: "Das ist der Weg, um den Präsenzunterricht zu ermöglichen." Der Start nach den Ferien sei an seiner Schule ruhig und fallfrei verlaufen, auch unter den Lehrkräften gebe es derzeit keine Ausfälle wegen Corona.

"Alles soweit friedlich", meldete am Montagmittag Markus Hebestreit, Schulleiter der Schefflenztalschule, in Bezug auf die Lage zum Schulstart. Glücklicherweise habe man keine aktuellen Coronafälle zu beklagen, weder unter den Schülern noch im Kollegium. Für den Fall der Fälle sei man allerdings auch gewappnet: Die nötigen Vorbereitungen für eine Umstellung auf Fernunterricht habe man soweit möglich getroffen, so Hebestreit weiter.

Nach aktuellem Stand beim Schulstart scheint die Notlösung Fernunterricht aber erfreulicherweise noch gar kein Thema zu sein. Zumal auch das baden-württembergische Kultusministerium noch in den Ferien an alle Schulverantwortlichen im Land geschrieben hatte: "Es ist zentral, dass wir am Präsenzunterricht festhalten".