Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/rnz) Nach einer Einbruchserie in mehrere Sportheime im Altkreis Mosbach konnten jetzt vier mutmaßliche Täter ermittelt werden. Die Einbrecher hatten sich in der Nacht vom Sonntag auf Montag, 3./4. Mai gewaltsam Zutritt zu den Sportheimen in Mosbach-Sattelbach, Schwarzach, Neunkirchen und Fahrenbach verschafft, dabei Bargeld und Wertgegenstände entwendet sowie erheblichen Sachschaden angerichtet. Der Gesamtschaden lag bei rund 20.000 Euro.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden nun eine 19-Jährige, ein 20-Jähriger, ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt.

Update: Dienstag, 25. August 2020, 16.45 Uhr

Fünf Einbrüche, ein Versuch: Diebestour durch Sportheime

Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/rnz) In Corona-Zeiten ruht das Vereinsleben weitestgehend – und so werden vermehrt verwaiste Sportheime zum Ziel von Einbrechern. Gleich mehrere davon suchten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag und Montag in der Region heim. Dabei verursachten sie beträchtliche Sach- und Diebstahlschäden.

Nachdem am Sportheim in Dallau ein Einbruchversuch abgebrochen worden war (wir berichteten bereits), versuchten Unbekannte in Sattelbach zunächst, die Eingangstür des Sportheims mit einem Winkelschleifer zu öffnen und mit einer Brechstange aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies nicht gelang, warfen sie den Glaseinsatz der Tür ein. Aus dem Innern des Gebäudes wurden eine Kasse sowie ein Spendenball gestohlen. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Ebenfalls zwischen Sonntagabend und Montag suchten Einbrecher das Clubhaus des TSV Schwarzach heim. Auch hier wurde eine Scheibe zerstört. Aus dem Raum entwendeten die unbekannten Langfinger ein Notebook sowie eine Lautsprecherbox. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Eine offenstehende Tür meldete ein Zeuge am Montagmorgen am Vereinsheim des SV Neunkirchen. Auch hier waren Einbrecher am Werk gewesen, die zwei Türen eingeschlagen hatten, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Gestohlen wurden ein Flachbildschirm, ein Kaffeevollautomat sowie Bargeld.

Gemeldet wurden der Polizei am Dienstag dann noch Einbrüche aus Fahrenbach: Mit brachialer Gewalt verschaffte man sich hier zu den zwei Sportheimen in der Straße "Zum Rundblick" Zutritt. Geschlossene Rollläden wurden heruntergerissen, Fenster eingeschlagen und Türen aufgebrochen. Allein der Sachschaden ist beträchtlich.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Stand: Dienstag, 5. Mai 2020, 10 Uhr