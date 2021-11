Region Mosbach. (schat) Im Grunde stehen die größten Gewinner ja längst fest – wie Landrat und Schirmherr Dr. Achim Brötel mit Blick auf das Finale des Ehrenamtspreises 2021 bereits festgestellt hat. Das Engagement, das Ehrenamtliche als stille Helden in der Region leisten, macht die Gesellschaft, uns alle zum Gewinner. Denn ohne ehrenamtliches Engagement wären wir nicht nur um einiges ärmer. In vielen Bereichen ginge ohne den unentgeltlichen und selbstlosen Einsatz gleich gar nichts.

Grund genug für die Bürgerstiftung für die Region Mosbach, auch dieses Jahr wieder den Ehrenamtspreis auszuloben. Der wird dreifach verliehen, würdigen will man mit der Auszeichnung aber eigentlich alle Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen. "Die jeweiligen Preisträger stehen stellvertretend für die vielen weiteren Ehrenamtlichen, die sich beworben haben oder sich eben ganz im Stillen für andere, für die gute Sache, für die Gesellschaft engagieren", erklärt Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung.

Unter den 17 Bewerbungen, die für den Ehrenamtspreis 2021 eingegangen sind, hat das Kuratorium der Bürgerstiftung fünf ausgewählt, für die nun seit 4. November abgestimmt werden kann. Seitdem die RNZ zu eben jener (offenen) Abstimmung aufgerufen hat, sind erfreulich viele Mails und Anrufe eingegangen. Wer am Ende die drei mit insgesamt 6000 Euro und der Ehrenamtsskulptur dotierten Preise in Empfang nehmen darf, ist noch offen. Bis einschließlich morgen (Donnerstag, 11. 11.) sind Stimmabgaben möglich. Die fünf Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2021 im Überblick:

> Rettungshundestaffel Mosbach:Seit 20 Jahren engagieren sich die Mitglieder der rein ehrenamtlichen Gruppe, sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr einsatzbereit. Die ca. 20 Ehrenamtlichen bringen sich zudem bei Hilfsangeboten des DRK-Kreisverbands Mosbach ein.

> Patrick Haag, Schwarzach: Der 35-Jährige ist seit etlichen Jahren als Helfer vor Ort, in der Notfallseelsorge und bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, auch im Gemeinderat, im Corona-Testzentrum oder im Krankenhaus bringt Haag sich ehrenamtlich ein.

> MC "Fire Hawks" Elztal: Seit einigen Jahren engagieren sich die Motorradfreunde schon für das Tierheim in Dallau, u. a. mit Spendenaktionen. Auch in Nordrhein-Westfalen wurde man nach der Flutkatastrophe helfend aktiv, ebenso in einem armen Bergdorf in Albanien.

> Freundeskreis Suchthilfe Obrigheim: Vor mehr als 30 Jahren gegründet, hilft der Freundeskreis unter Schirmherrschaft des Diakonischen Werks alkohol- und drogenabhängigen Jugendlichen. Das von Udo Roncossek angestoßene Projekt führen inzwischen Frank Linker und Sven Pelzer engagiert fort.

> Verein "Mona Lisa" Mosbach: Vor allem für schwächere und ärmere Mitglieder der Gesellschaft setzt sich der Verein ein. Aktuell arbeitet man an der Einrichtung einer Koch- und Backwerkstatt in Mosbach, wo u. a. Bedürftige kochen und sich Essen abholen können sollen.

Die Stimmabgabe für einen der fünf Vorschläge ist noch bis einschließlich 11. 11. möglich – per E-Mail an red-mosbach@rnz.de oder unter Tel.: (0 62 61) 93 22 71 68 (9 bis 15 Uhr). Mehrfachstimmabgaben werden nicht gewertet.