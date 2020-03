Mosbach. (mami) Es tue ihm wirklich aufrichtig leid – mit diesen Worten beschloss der Angeklagte Florin D. am Montag die Verhandlung gegen ihn vor dem Landgericht Mosbach. Um wenig später den Urteilspruch – sechseinhalb Jahre Haft – zur Kenntnis zu nehmen.

Unter Vorsitz der Vizepräsidentin des Landgerichts, Dr. Barbara Scheuble, musste sich der aus Rumänien stammende Mann für einen Raubüberfall im Mosbacher Masseldorn verantworten. D. soll im Juli 2017 mit drei Komplizen in das Haus eines damals 71-Jährigen eingedrungen sein, ihn niedergeschlagen, gefesselt und geknebelt und anschließend das Haus nach Wertgegenständen durchsucht haben.

Nach umfassenden Ermittlungen konnte die Polizei anhand von DNA-Spuren vier Verdächtige identifizieren. Die mutmaßlichen Komplizen des nun Angeklagten sind bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Als Zeuge war in der Verhandlung am Montag ein Beamter der Kriminalpolizei geladen, der von Beginn an den Ermittlungen beteiligt war. So habe die Polizei noch während der (zunächst erfolglosen) Verfolgung der Täter mehrere Gegenstände, wie Handschuhe und einen Koffer voller Uhren, im nahe gelegenen Wald gefunden. Er schilderte, dass man erst nach und nach auf die Spur der Täter kam. Die Ermittler vermuteten einen Zusammenhang mit einer im Kreis Worms aktiven Gruppierung. Auf den nun Angeklagten kam man nur, weil einer der Räuber angegeben hatte, dass Florin D. an der Tat beteiligt gewesen sei.

Der Vater einer Tochter zeigte sich im Prozess von Anfang an geständig. In der Hoffnung, dass sich dies strafmildernd auswirke, wie sein Verteidiger Andreas Wörner ausführte. In den vorausgegangenen polizeilichen Vernehmung waren die Ermittler zu dem Schluss gekommen, dass D. seinen Tatbeitrag verharmlose. So will er nur "Schmiere gestanden" haben.

Staatsanwalt Dr. Thorsten Nees forderte anschließend in seinem Plädoyer sieben Jahre Haft wegen schweren Raubes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Man müsse allerdings berücksichtigen, dass sich der Angeklagte geständig gezeigt habe. Dennoch sei anzuzweifeln, ob die Täter wirklich davon ausgingen, dass sich niemand im Haus befinde. "Wenn sie wirklich davon ausgegangen wären, dass niemand im Haus ist, dann hätten sie nicht ihre eigenen Kabelbinder mit zum Tatort gebracht.

Außerdem haben sie das Opfer direkt niedergeschlagen und gefesselt, was ebenfalls nicht darauf schließen lässt, dass sie von der Anwesenheit des Opfers überrascht wurden", gab der Staatsanwalt zu bedenken. Er sei ebenso der Meinung, dass Florin D. seinen Tatbeitrag stark verharmlose und verwies auf die hohe kriminelle Energie, die nötig sei, um solch eine Tat zu begehen.

Die Verteidigung forderte mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten ein weit geringeres Strafmaß, da D. in der Tätergruppe nur ein "ganz kleines Rad" gewesen sei. Der Angeklagte habe sich in einem Ausnahmezustand befunden, da seine Lebensgefährtin in Rumänien schwer erkrankt sei, er als Hilfsarbeiter durch halb Europa reiste, um zu arbeiten und er kein Geld gehabt habe, um sie zu unterstützen.

Man wolle die Tat nicht herunterspielen, aber im Bezug auf seinen Mandanten sei das Delikt ein gravierender Ausrutscher gewesen, so Rechtsanwalt Wörner weiter. Das lasse sich auch daraus schließen, dass der Angeklagte weder vor der Tat noch danach in irgendeiner Form straffällig geworden sei.

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts sah am Ende eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten als angemessen an. Man sei überzeugt, dass Florin D. während der Tat im Gebäude war und nicht nur vor dem Haus wartete, so Richterin Scheuble in der Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.