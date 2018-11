Neckarburken. (rnz/mare) Die ab Montag, 5. November, geplante Vollsperrung der Bundesstraße B27 in Neckarburken wird vorerst nicht kommen. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Es war vorgesehen, ab dem 5. November die Ortsdurchfahrt Neckarburken voll zu sperren, um mit den notwendigen Instandsetzungsarbeiten an den Wasserleitungen, den Abwasserkanälen und der Fahrbahn zu beginnen.

Auf Wunsch der Stadt Mosbach und in Abstimmung mit der Gemeinde Elztal werden nun zunächst nur die Leitungs- und Kanalarbeiten ausgeführt. Diese Arbeiten werden voraussichtlich Mitte nächster Woche beginnen. Den genauen Termin und die Dauer dieser Arbeiten wird das Regierungspräsidium noch mitteilen.

Zur Durchführung der Leitungs- und Kanalarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße erforderlich. Dabei kann der Verkehr in Fahrtrichtung Mosbach im Einbahnverkehr auf der B27 bleiben. Von Mosbach kommend wird die B27 am Abzweig der Landesstraße L525 in Fahrtrichtung Buchen gesperrt. Der Verkehr nach Neckarburken wird dann über die L527 nach Sulzbach und weiter nach Dallau oder Neckarburken geführt. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.

Für die betroffenen Buslinien besteht eine Sonderregelung mittels Ampelcode. Für die Bewohner von Neckarburken besteht jederzeit die Möglichkeit, vom Unterdorf in das Oberdorf und umgekehrt zu gelangen.

Die notwendigen Restarbeiten im Zusammenhang mit den Leitungs- und Kanalarbeiten sowie die eigentlichen Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke erfolgen witterungsbedingt dann erst im kommenden Jahr unter Vollsperrung der Bundesstraße.

Info: Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de