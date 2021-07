Mosbach. (schat) Die Bitten um bevorzugte Behandlung, die von den Organisatoren im Vorfeld über die örtlichen Kirchenvertreter in Richtung Wettergott geäußert worden waren, wurden erhört: Bei strahlendem Sonnenschein wurde die fünfte Auflage von "MMM – Motoren, Mode und Musik" am Sonntag in Lohrbach zum echten Besuchermagnet.

Rund 500 automobile Klassiker, heiße Schlitten und coole Kisten – vorwiegend US-Cars – waren an den Flugplatzstraße und auf dem Gelände der Firma Reiß zu bewundern, Chrom und polierter Lack blitzten da um die Wette. Dazu gab’s Live-Musik von den "Bautzy’s" und Mode, unter anderem von der US Custom Boutique Reiß.

Die wiederum hatte gemeinsam mit der Mosbacher Kultband, der US Car World und dem Automobilclub "Drive & Fun" die Veranstaltung unter freiem Himmel organisiert. Mit Blick auf die zahlreichen Auto-, Musik- und Modefans, die den Weg auf die Höhen von Lohrbach gefunden hatten, strahlten die "Macher" am Sonntagnachmittag ebenso wie die Sonne. Sie durften sich freuen über eine Veranstaltung, die viel Glanz und besondere Gäste nach Lohrbach brachte.