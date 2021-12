Obrigheim. (nak) "Wir freuen uns ganz besonders, dass wir in Obrigheim ein weiteres Praxis-Angebot bekommen", erklärte Bürgermeister Achim Walter bei der Praxiseröffnung von Dr. Carmen Dimitriadis. Gemeinsam mit ihrem Mann, Bewegungstherapeut Ioannis Dimitriadis, kümmert sich die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychotherapie in der Hauptstraße in Obrigheim künftig in Einzel- und Gruppenarbeit um Kinder, die mit einer psychischen Störung zu kämpfen haben.

Therapiehund Adonis ist der dritte im Praxis-Bund. Er soll den Jüngsten in einer tiergestützten Therapie helfen, Wege aus dem Dunkel und der Isolation zu finden. Leider, so erklärt Carmen Dimitriadis, sei die Praxis bisher nur für Selbstzahler und Privatpatienten. Das liege daran, dass derzeit kein Kassensitz im Kreis frei sei. "Hier wollen wir einen Vorstoß wagen und bei der Kassenärztlichen Vereinigung noch einmal nachhaken", so Bürgermeister Walter. Der Bedarf für eine solche Praxis sei gerade auch in Zeiten der Pandemie riesengroß. Und nicht nur um die Jüngeren in der Gesellschaft will man sich in der neuen Praxis kümmern. Carmen Dimitriadis will zudem ein freies Impfangebot auf die Beine stellen. Vorwiegend samstags und sonntags will sie die Impfstoffe von Biontech und Moderna impfen. Ein erstes "freies Impfen" wurde bereits am vergangenen Samstag bei großer Nachfrage mit dem Impfstoff Moderna angeboten.

Auch die nächsten Termine für das "freie Impfen" sind bereits geplant, sie sollen am Donnerstag, 9. Dezember, von 15 bis 19 Uhr, sowie Sonntag, 12. Dezember, von 9.30 bis 13.30 und von 14.30 bis 19 Uhr stattfinden. Mehr zum Behandlungsangebot der Praxis sowie zu (weiteren) Impfterminen findet sich unter www.praxis-dimitriadis.de.