Das Testzentrum in der Neckarhalle wurde von der Verwaltung innerhalb einer Woche organisiert.Samstag wurde es in Betrieb genommen. Foto: Nadine Slaby

Obrigheim. (nak) Glückliche Gesichter sah man am vergangenen Samstag viele auf dem Parkplatz vor der Neckarhalle in Obrigheim. Negativ! – Für alle eine Erleichterung. Jeder hatte Pläne, die die Bescheinigung über einen negativen Sars-CoV-2-Antigentest nun möglich machte. Für die meisten führte der Weg tatsächlich zum Friseur. Einem Mann schien es fast peinlich zu sein: "Ich habe ganz profan tatsächlich einen Friseurtermin." Und auch eine ältere Dame erzählte, dass sie sich auf eine wieder gestutzte Haarpracht freue.

Tatsächlich gaben die Obrigheimer Friseurbetriebe den Anstoß für das nun seitens der Verwaltung ins Leben gerufene Testzentrum. "Am Montag haben sich die ersten an uns gewandt und mitgeteilt, dass es brennt", sagt Hauptamtsleiterin Desireé Prohaska. Denn wer sich die Haare schneiden lassen will und einen Termin ergattert hat, muss zusätzlich einen aktuellen, negativen Coronatest vorweisen. Doch gerade am Wochenende hat das kommunale Testzentrum in Mosbach nicht geöffnet. Wer jedoch ohne Testbescheinigung vor den Türen seines Hairstylisten steht, der erhält eine Absage. Der Termin muss verfallen. Die Selbsttests aus den Supermärkten gelten nämlich nicht als Nachweis.

"Am Dienstag haben wir dann spontan beschlossen, dass wir ein Testzentrum auf die Beine stellen, und nach einem ersten Probelauf am Freitag testen wir seit heute", teilte Prohaska am Samstag mit. In zwei Testzelten in der Halle können insgesamt 24 Personen pro Stunde getestet werden.

Katharina Henrich von der Verwaltung in Obrigheim hat die Ausbildung beim DRK durchlaufen und nimmt im Testzelt 1 die Tests vor. Ruhig erläutert sie den Ablauf, nimmt den Abstrich, scherzt über die "Träne", die sie von ihren Testpersonen haben möchte und dokumentiert die Abstrichzeit. "Die Träne nach dem Test zeigt mir, dass ich beim Abstrich an der richtigen Stelle war", erläutert sie und strahlt dabei eine solche Ruhe und Fröhlichkeit aus, dass der Schrecken einer möglichen Infektion in den Hintergrund tritt. "Zum Glück hatten wir in Obrigheim bisher noch keinen positiven Fall", berichtet die Hauptamtsleiterin. Alle konnten mit gutem Gefühl ihre Wochenendpläne in die Tat umsetzten. "Auch wenn die Tests natürlich nur Momentaufnahmen sind", wie sich alle im neuen Obrigheimer Testzentrum bewusst sind.

Von montags bis donnerstags können sich die Obrigheimer Bürger im kommunalen Testzentrum in Mosbach testen lassen. Freitags (14 bis 15 Uhr) und samstags (8 bis 9 Uhr), wenn dies dort nicht möglich ist, können die Tests in der Neckarhalle in Obrigheim vorgenommen werden. "Derzeit können wir die Tests noch kostenlos anbieten", so Hauptamtsleiterin Prohaska, da die Gemeinde noch Bestände aus der Reserve des Landes für Bürgertestungen habe.

Info: Alle, die sich freitags oder samstags in der Neckarhalle testen lassen möchten, können sich unter Tel.: (0 62 61) 6 46 50 anmelden. Fragen beantwortet Desireé Prohaska unter Tel.: (0 62 61) 6 46 16 oder per Mail unter desiree.prohaska@obrigheim.de.