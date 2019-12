Gesund soll es sein, schmecken soll es aber auch: In der Sitzung des Obrigheimer Gemeinderats wurde über Qualität und Geschmack des Schulessens diskutiert. Nun wollen sich die Räte selbst ein Bild machen. Foto: dpa

Von Nadine Slaby

Obrigheim. Essen, das fast unberührt in den Müll wandert. Kinder, die hungrig vom Tisch aufstehen. Und Essen, das nicht schmeckt. Die Kritikpunkte sind vielfältig, wenn es um das Mensaessen in der Obrigheimer Gemeinschaftsschule geht. Gemeinderäte brachten diese Kritik immer wieder in den Sitzungen vor. In der vergangenen Sitzung stand das Thema nun auf der Tagesordnung und sorgte für heftige Diskussionen.

Seit eineinhalb Jahren beliefert die Firma "Meyer Menue" die Obrigheimer Gemeinschaftsschule mit einem – laut eigener Auskunft – gesunden, ausgewogenen Mittagessen. Manuela Uncu von der Firma Meyer Menue stellte die Firma und ihre Philosophie in der Sitzung kurz vor. Man orientiere sich an den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die beispielsweise eine salz- und zuckerarme Zubereitung sowie wenig Frittiertes empfiehlt. Das gesunde Essen sei einst das ausschlaggebende Kriterium für den Zuschlag an diesen Caterer gewesen, erklärte Bürgermeister Achim Walter.

"Dass die Bestellzahlen erst einmal runtergehen, war klar", meinte Manuela Uncu. "Mit Pommes und Burger können wir nicht konkurrieren." Achim Walter erinnerte daran, dass auch andere Punkte für die gesunkenen Zahlen mit verantwortlich seien. Zum Beispiel, dass die Realschulschüler die Mensa nicht mehr nutzen. Die Kernzeit-Betreuerinnen trugen im Rahmen der Sitzung ihre Sicht der Dinge vor. "Die Kinder interessiert nicht, was für Richtlinien es gibt. Wenn es nicht schmeckt, wird es nicht gegessen", meinten sie schlicht. Zahlreiche Kinder würden das angebotene Essen stehen lassen und lieber hungrig bleiben. "Von 27 Kindern essen fünf und von diesen Portionen wird die Hälfte weggeschmissen." Eine der Betreuerinnen meinte: "Ich probiere das Essen selbst, aber es hat null Geschmack und ist einfach nicht genießbar." Die Betreuerinnen wünschten sich von den Gemeinderäten einen Anbieterwechsel.

"Für mich ist neu, dass hier so eine große Unzufriedenheit herrscht", zeigte sich Manuela Uncu überrascht. Die Firma biete bei Problemen immer einen "runden Tisch" an. Bisher sei dieses Angebot aber nicht wahrgenommen worden. "Von Elternseite sind bisher keine Beschwerden gekommen", meinte Rektorin Andrea Stojan. Sie schätze das Problem nicht als so gravierend wie von den Betreuerinnen geschildert ein. Allerdings war dem Gemeinderat auch klar, dass wohl kaum ein Grundschüler zu Hause erzählen würde: "Mama, ich hab das Essen weggeschmissen."

Die Gemeinderäte diskutierten recht emotional über die Frage, wie ein gesundes, gleichzeitig aber schmackhaftes Mensaessen aussehen könnte. "Es ist ja gut, wenn gesundes Essen angeboten wird", meinte Jürgen Streib (CDU/BL) und fügte hinzu: "Aber wenn die Kinder dann gar nichts mehr essen, ist das noch schlechter." Eine Ansicht, die auch die anderen Räte teilten. Wie die Essenspläne erstellt würden, wollte das Gremium dann wissen, ob man Änderungen vornehmen könnte und weshalb Essen so lange vorher bestellt werden müsse. Die Essenspläne werden von der Firma erstellt und sind für alle Schulen gleich, erläuterte Uncu. Änderungen ließen sich nicht vornehmen, da die beiden Essenslinien für zahlreiche Schulen produziert werden und man hier kaum eingreifen könne. Vielfältigere Angebote gebe es nur bei den Essenslinien für Erwachsene, aber diese seien nicht kindgerecht. Luise Wörner (FW) las einen im Internet stehenden Essensplan vor, da Uncu keine aktuellen Pläne dabei hatte. "Das hört sich alles gut an, aber es schmeckt nicht", meinte eine der Betreuerinnen daraufhin recht laut, als das Gremium die Auswahl als "durchaus positiv" bewertete.

Das Gremium beschloss, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen und an verschiedenen Tagen in der Mensa essen zu gehen. In einer der kommenden Sitzungen soll das Thema dann erneut diskutiert werden.