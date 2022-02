Kein schöner Anblick: Das Bahnhofsgebäude in Oberschefflenz steht zwar unter Denkmalschutz, ist aber in sehr schlechtem Zustand. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Oberschefflenz. 1866 wurde er eingeweiht. Vom Glanz früherer Tage ist am Bahnhof in Oberschefflenz aber gar nichts mehr zu spüren. Das Bahnhofsgebäude in Oberschefflenz sieht heruntergekommen aus: Scheiben sind eingeschlagen, der Putz blättert, ein Bauzaun soll ungebetene Besucher abhalten. "Für viele Reisende bestimmt dieses Gebäude den ersten Eindruck, wenn sie hier aussteigen – oder den einzigen Eindruck, wenn sie weiterfahren. Und das ist unstrittig ein katastrophaler Eindruck", findet Gero Wohlmann deutliche Worte.

Wohlmann ist Gemeinderatsmitglied in Schefflenz, er setzt sich ehrenamtlich für seine Gemeinde ein. Aber am Bahnhof in Oberschefflenz hat die Gemeinde keine Handhabe. Das Gebäude ist in Privatbesitz. "Wir haben bereits das Landesdenkmalamt um Unterstützung gebeten, um den Eigentümer in die Pflicht zu nehmen", beschreibt Bürgermeister Rainer Houck. Jegliche Unterhaltungsmaßnahmen – falls man sie denn so nennen kann – erfolgen wohl nur, wenn die untere Denkmalbehörde beim Landratsamt Zwangsmaßnahmen anordnet. Das bedeutet aber keine grundlegende Verbesserung des Zustands. Eine solche Zwangsmaßnahme war zum Beispiel der Bauzaun, der rund um das Gebäude errichtet werden musste – und das hat dann schlussendlich noch der Bauhof der Gemeinde übernommen.

"Der Kontakt mit dem Besitzer findet nur sporadisch statt, er hat viele Ideen, aber bisher wurde noch nichts umgesetzt", erklärt Rainer Houck. "Offenbar ist das Bewusstsein über die Verpflichtungen, die mit dem Besitz eines solchen Denkmals einhergehen, noch nicht gewachsen", zeigt sich Houck frustriert. "Wenn man in Schefflenz mit der S-Bahn ankommt und dieses Gebäude sieht, möchte man sich ja gar nicht vorstellen, wie der Rest dieser Gemeinde aussieht", meint Gero Wohlmann. Auch in den Gemeinderatssitzungen wird der Zustand des Bahnhofs öfter angesprochen.

Bereits im November 1996 gab die Bahn den Standort als besetzten Bahnhof auf. Bald darauf wurde das Gebäude verkauft. Seitdem gab es nun schon zwei Eigentümerwechsel und keinerlei Aufwertungsmaßnahmen. Während Großprojekte wie Stuttgart 21 Milliarden (inzwischen sind es mehr als neun) verschlingen, wurden die Bahnhöfe in der Provinz verkauft. Den Bahnhof in Rosenberg führt Wohlmann beim Ortstermin als Negativbeispiel an, dieser war zwar noch im Besitz der Bahn, wurde aber inzwischen abgerissen. "Er wurde seitens der Bahn nicht gepflegt und war nicht mehr zu retten", so Wohlmann. "Genau auf diesem Weg befinden wir uns aktuell auch mit unserem Bahnhof, der eigentlich schon immer – und für ein Zeitfenster, dass sich immer schneller schließt – das Potenzial zu einem Schmuckstück hätte." Auf ein dringendes Schreiben des Bürgermeisters habe das Landesdenkmalamt, das beim Regierungspräsidium Karlsruhe angesiedelt ist, nicht reagiert, auf Nachfrage wurde klar: Das Schreiben des Bürgermeisters landete, aus welchen Gründen auch immer, zuerst nicht auf dem richtigen Schreibtisch. Inzwischen hat sich zumindest ein bisschen was bewegt, es wird einen Termin mit oberer und unterer Denkmalschutzbehörde geben, bei dem man auf neue Lösungsansätze hofft.

Der Ärger und auch der Frust bei den Schefflenzern aber ist nach wie vor da. Gero Wohlmann: "Wir haben als Gemeinde bzw. Gemeinderat nicht die rechtlichen Mittel in der Hand, um Bewegung in die Angelegenheit zu bringen. Die obere Denkmalbehörde hat die Mittel, aber offenkundig keine Lust. Diese Erkenntnis ist für uns in Schefflenz einfach nur schmerzhaft." An den schrecklichen Anblick kann und will er sich aber nicht gewöhnen. "Es ist so ein tolles Gebäude, das hier so verrotten zu sehen, das tut wirklich weh", meint das Gemeinderatsmitglied. Vor 156 Jahren wurden der Bahnhof und die Bahnstrecke in Oberschefflenz eingeweiht. Mit feindlicher Militärmusik, wie Karl Otto Walter in seiner Chronik "Häuser und Leute von Oberschefflenz" festhielt. Denn als die Einweihung anstand, lagen die Oldenburger zu Quartier in Oberschefflenz, auf dem Marsch ins Taubertal. Ob sie auch geblieben wären, wenn der Bahnhof so aussehen würde, wie heute? "Es ist eine gewaltige Verpflichtung", räumt Rainer Houck ein. Doch aktuell werde sie nicht mal im Ansatz erfüllt.