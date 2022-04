Nüstenbach. (schat) Schnell und praktisch helfen – das war die Intention der Verantwortlichen des Gesangvereins Nüstenbach. Und so riefen die beiden Vorsitzenden Claudia Rapp und Wolfgang Bauer vergangene Woche zu einer Spendenaktion zur Unterstützung des Tafelladens Mosbach auf. Der versorgt bekanntlich auch Geflüchtete aus der Ukraine, von denen inzwischen auch einige in Nüstenbach eine sichere Bleibe (zumindest vorübergehend) gefunden haben. Alles, was im Alltag benötigt wird, insbesondere Lebensmittel und Hygieneartikel, wurde bei der Spendenaktion an der Sporthalle Nüstenbach zusammengetragen.

"Wir waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft", erklärt im Nachgang der Aktion Wolfgang Bauer. Neben Sach- wurden auch Geldspenden geleistet, letztgenannte rundete eine Nüstenbacher Familie vor der Übergabe an den Tafelladen auf 500 Euro auf. "Das Geld ermöglicht den Verantwortlichen dort den Zukauf besonders gefragter Produkte", erläutert Bauer gegenüber der RNZ – und dankt abschließend noch einmal allen Spendern für die Unterstützung.