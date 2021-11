Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. Sie hatten sich schon getroffen, um zu planen, wie das Hygienekonzept aussehen kann, um in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt auszurichten. Doch daraus wird jetzt leider nichts: Genau wie in den umliegenden Gemeinden hat sich auch Neckarzimmern zur Absage des Weihnachtsmarkts durchgerungen. "Es geht einfach nicht", betonte Bürgermeister Christian Stuber zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Obwohl er Vereinen und Bürgern Neckarzimmerns den Weihnachtsmarkt gerne ermöglicht hätte. "Doch mitten in der vierten Coronawelle geht es vor allem darum, jetzt allen Einwohnern in Neckarzimmern ein Impfangebot zu machen."

Deshalb werde es fünf Impftermine geben, den ersten am morgigen Samstag, 27. November, in der Sport- und Festhalle. Geimpft wird von 14 bis 20 Uhr ohne Termin. Es sei aber mit langen Wartezeiten zu rechnen.

Für die vier weiteren Termine am 12. Dezember, 17 bis 19 Uhr, sowie am 13., 20. und 27. Januar, jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr, werden Termine über das Rathaus vergeben. Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen werden vorgenommen.

Blitzer im Bereich Steinbach

Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen, ein Blitzgerät für den Bereich in Steinbach zu bestellen. Eine Begehung vor Ort mit Vertretern des Landratsamts und der Firma, die auch die anderen Blitzersäulen in der Region herstellt, hat ergeben, dass der Blitzer am besten im Bereich der Haltestelle in der Nähe des Briefkastens aufgestellt werden soll. Neben der Lieferung der Blitzersäule steht noch die Verkabelung an.

Für die Anschaffung und die Installation des Geräts kommen Kosten in Höhe von etwa 30.000 Euro auf die Gemeinde zu. Stuber zeigte sich optimistisch, dass der Blitzer im Frühjahr seinen Betrieb aufnehmen kann. "Mit großen Einnahmen ist aber nicht zu rechnen", erklärte Stuber weiter. Es gehe vor allem darum, dass Autofahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten.

Bei der Blitzeranlage am Ortseingang von Neckarzimmern hielten sich die meisten Autofahrer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Deshalb könnten zwar nur im geringen Umfang Einnahmen generiert werden, das eigentliche Ziel – Geschwindigkeit und Lärm reduzieren – werde aber erreicht. Der Bürgermeister rechnet damit, dass ein ähnlicher Effekt in Steinbach eintreten wird.

Steigender Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder

Im Bereich der Kinderbetreuung reagiert Neckarzimmern auf den auch im Ganztagsbereich und bei den Kindern unter drei Jahren stetig ansteigenden Bedarf an Betreuungsplätzen. Die Gemeinde rechnet damit, dass bald über 90 Kinder im Kindergarten betreut werden müssen und stockt daher die vorhandenen Kapazitäten weiter auf. "Zum Glück ermöglicht es uns die Gebäudesituation, die schon vorhandenen Gruppen zu ergänzen." Aus der bisherigen Kleingruppe soll eine volle fünfte Kindergartengruppe werden. Baulich ist zumindest im Bereich der Toiletten ein weiterer Ausbau nötig. Auch wird trotz der Betreuungsgebühren und der Bezuschussung der Kindergartenplätze aus entsprechenden Fördertöpfen der Kostenanteil der Gemeinde um weitere 70.000 Euro steigen.

Kooperation mit Nachbarkommunen

Positiv bewertet die Gemeinde die Entwicklung bei der Kooperation mit den Nachbarkommunen. Gemeinsam will man ein Konzept erarbeiten, wo geeignete Standorte für Windkraftanlagen sind – und wo nicht. Außerdem begrüßt man die Entwicklung beim Gewerbegebiet Tech-N-O sowie die Zusammenarbeit im Bereich der Kläranlagen, wo für Neckarzimmern vor allem die Umsetzung des Anschlusses der Anlage von Haßmersheim weiter ein Thema sein wird.

Freuen dürfen sich die Einwohner Neckarzimmerns darauf, dass bald die Innensanierung der Sport-und Festhalle abgeschlossen werden kann. Ein entsprechender Auftrag wurde vergeben.