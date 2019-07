Von Noemi Girgla

Neckargerach. Im Mittelpunkt der konstituierenden Gemeinderatssitzung in Neckargerach stand diesmal einer der "ganz Großen" der Gemeinde. Nach 44 Jahren (!) im Gemeinderat wurde Franz Fuchs in den kommunalpolitischen Ruhestand verabschiedet. Fuchs war zur Wahl im Mai nicht mehr angetreten.

"Mach’s kurz und zackig", hatte der Geehrte im Vorfeld der Sitzung zu Bürgermeister Norman Link gesagt. Diesem Wunsch konnte nicht ganz entsprochen werden. Schließlich war "Fuchs, Neckargerach", wie er sich selbst am Telefon meldet, nicht nur acht Legislaturperioden über im Gemeinderat vertreten. 39 Jahre fungierte er auch als erster Bürgermeisterstellvertreter, 25 Jahre war er im Kreisrat tätig und gehörte viele Jahre den verschiedensten kommunalen Ausschüssen an. Nicht nur der Bürgermeister würdigte seine Leistung mit der Gemeindeurkunde, auch die Ehrenurkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg durfte Link dem passionierten Hobbygärtner überreichen. Auch die Fraktionen dankten ihm mit Reden und Präsenten für "diese Leistung über diese lange Zeit".

Ebenfalls aus freien Stücken schied Paul Peter Rosenits nach einer Amtsperiode aus dem Gemeinderat aus. Auch ihm wurde die Gemeindeurkunde verliehen. Da es gegen keinen der zwölf Gemeinderatskandidaten nach der Prüfung der Hintergründe Vorbehalte gab, vereidigte der Bürgermeister die alten und neuen Ratsmitglieder. Neu dabei sind Benedikt Kirchesch und Fabian Amend.

Die erste Amtshandlung der Neu-Vereidigten bestand in der Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter. Seit dem Ausscheiden von Franz Klaus Veith im Februar 2018 war die Position des dritten Stellvertreters nicht neu besetzt worden. Zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter wurde Meinhard Link gewählt. Man entsprach damit dem Wunsch der Wähler, von denen Link im Mai die meisten Stimmen erhalten hatte. Zweiter Stellvertreter wurde Hubert Bauer , dritter Markus Schunder. Die neuen Vertreter beim Gemeindeverwaltungsverband Neckargerach-Waldbrunn sind Meinhard Link, Jürgen Schäfer und Helmut Fromm. Im Wasserzweckverband "Mittleres Neckartal" vertreten Meinhard Link, Jürgen Schäfer, Hubert Bauer, Fabian Amend, Sylke Ihrig und Stefan Feurer die Interessen ihrer Gemeinde. Die beiden Vertreter aus Zwingenberg werden in der kommenden Woche gewählt. Ihr erstes Treffen ist für Dienstag, 30. Juli, in einer öffentlichen Sitzung geplant. Ins Kindergartenkuratorium wurden Karin Heiler, Katharina Ens und Stefan Feurer gewählt.

Nach den administrativen Akten beschloss Bürgermeister Link: "Kommen wir zur Arbeit." Auf dem Tagesplan stand die Vergabe des Auftrags für die Sanierung der "Viehwegbrücke" an das Ingenieurbüro Sack & Partner. Am Nachmittag des Sitzungstages hatte der Bürgermeister Rückmeldung aus dem Regierungspräsidium in Karlsruhe erhalten. Dort war im April einen Antrag auf Förderung für die Sanierung gestellt worden. Von den beantragten 233.000 Euro könne vermutlich nur mit 115.000 Euro gerechnet werden, so Link. Man bemühe sich aber um Alternativen zur Förderung. Denkbar wäre, auf den Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg zurückzugreifen. Der Auftrag an das Ingenieurbüro wurde erteilt, 2021 soll mit der Sanierung begonnen werden.

Weiter ging es mit dem Kindergartenbedarfsplan. Zu diesem Tagesordnungspunkt stellt der Bürgermeister fest, dass sich die Gemeinden untereinander entschädigen und sich ein Plus von 5788 Euro für Neckargerach ergibt. Insgesamt verfüge die Gemeinde mit beiden Kindergärten über 88 Kindergarten- und zehn Krippenplätze. Es bestehe jedoch Ausweichmöglichkeit nach Zwingenberg. Dem Kindergartenbedarfsplan wurde geschlossen zugestimmt.

Von fünf Baugesuchen segnete der neue Gemeinderat vier ab. Das fünfte konnte nicht bewilligt werden. Dazu müsste der Bebauungsplans geändert werden, was derzeit nicht vorgesehen ist. Auch getätigte Spenden an verschiedene Einrichtungen und Vereine wurden bestätigt. Im Anschluss brachte Norman Link die Gemeinderäte auf den neusten Stand, was sich seit der letzten Sitzung im April in Neckargerach getan hat. So müsse eine Alternative zur alten Heizung im Bauhof gefunden werden, die Minneburghalle benötige eine Brandschutztür und der Penny-Markt werde neu gebaut - um nur einige Punkte zu nennen.

Bevor der neue Gemeinderat zum nichtöffentlichen Teil überging, wurde der nächste Sitzungstermin auf 9. September festgelegt.