Eigentlich möchte Kommissar Kreuzeder nur noch in Rente gehen. Dann jagt er aber doch mit der Polizeipsychologin Dr. Carmen März in „Weißbier im Blut“ den Mörder. Foto: dpa

Neckarelz. (gin) Versprochen ist versprochen. Schon Ende Mai kündigte Michael Roesch, Geschäftsführer der Kinostar Filmwelt in Neckarelz, an, mit der Öffnung nicht bis zum 1. Juli warten zu wollen. "Ich hoffe, dass wir, sofern die Inzidenz das zulässt, ein bis zwei Wochen vorher öffnen können", sagte er vor 14 Tagen im RNZ-Interview. Und die Inzidenz lässt es zu. Am heutigen Donnerstag ist es endlich so weit: Das Kino öffnet nach siebenmonatiger Pause wieder.

Auch wenn die ausgehungerten Filmliebhaber auf die langersehnten Neuerscheinungen wie "Black Widow", "Godzilla vs. Kong" oder auch den neuen Bond-Film noch ein paar Wochen warten müssen, haben Roesch und sein Team ein Programm zusammengestellt, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte:

Los geht es am heutigen Donnerstag um 15 Uhr mit dem Animationsfilm "Feuerwehrmann Sam – Das Kinospecial". Fünf neue Episoden mit dem Kinder-Actionhelden flimmern in 55 Minuten über die Leinwand.

Um 15.30 Uhr beweist der Film "Ainbo – Hüterin des Amazonas", dass nicht alles, was auf den ersten Blick nach Disney aussieht, auch von dem Filmgiganten kommt. Tatsächlich entstand der Animationsfilm als Co-Produktion einer peruanischen und einer niederländischen Firma. Das Thema ist nah am traurigen Alltag. Die Idylle im tiefsten Amazonas, in dem Ainbo aufwuchs, wird jäh gestört, als Rodung und illegaler Ressourcenabbau plötzlich ihre Heimat bedrohen. Harte Realität trifft hier auf fremde Mythologie und Folklore.

Aber natürlich kommen auch Disney-Fans auf ihre Kosten: Um 16 Uhr läuft im Kinostar "Raya und der letzte Drache". Verpackt als eine abenteuerliche Suche, versucht eine junge Kriegerin, das Gleichgewicht in ihrer Welt wiederherzustellen. Das gelingt aber nur durch Vertrauen und mithilfe des Drachen Sisu.

Ab 19.30 Uhr starten die Filme für die großen Kinoliebhaber. In der französischen Komödie "Ein Doktor auf Bestellung" hat ein einsamer Notarzt an Heiligabend Bereitschaftsdienst in Paris. Nach diversen Hausbesuchen verletzt er sich den Rücken und ist nun auf die Hilfe eines Pizzaboten angewiesen, der unter seiner Anleitung selbst zum Arzt mutiert.

Um 20 Uhr lockt ein besonderer Mordfall Kommissar Kreuzeder in der bayrischen Krimikomödie "Weißbier im Blut" aus der Reserve. Eigentlich sieht Kreuzeder keinen Sinn mehr in seinem Beruf. Doch als sich die Leichen häufen, ist auch sein Ehrgeiz (wieder) geweckt ...

Für alle, die Science-Fiction lieben, entführt um 20.30 Uhr "Chaos Walking" in das Jahr 2257 n. Chr. und in eine Siedlung auf einem von Menschen kolonisierten anderen Planeten.

Eintrittskarten können bestellt, aber auch vor Ort erworben werden. Jedoch gelten auch für den Kinobesuch die "drei Gs" (geimpft, genesen, getestet). Zur Kontaktnachverfolgung wird wie vielerorts die Luca-App verwendet. Es gilt die Maskenpflicht (außer beim Verzehr im Saal). Das Abstandsgebot ist zu beachten.

Dann bleibt nach mehr als einem halben Jahr Pause nur noch zu sagen: Vorhang auf – Film ab ...