Von Peter Lahr

Neckarelz. Man denkt unwillkürlich an die Stevenson-Novelle von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wenn der Journalist Jürgen Gückel die Biografie des Auschwitz-Kommandanten Fritz Hartjenstein (1905-1954) vorstellt. Am Sonntagvormittag las der Autor in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz – und beantwortete auf digitalem Weg die Fragen der zugeschalteten Zuhörer.

Als Oberkommandant des KZ-Komplexes Natzweiler war Hartjenstein auch für das KZ Neckarelz zuständig, doch gab es vor Ort lokale Kommandanten. Von November 1944 bis Ende März 1945 lebte Hartjenstein zusammen mit seiner damals schwangeren Frau, den beiden Söhnen und dem polnischen Hausmädchen, einer Zwangsarbeiterin, im Guttenbacher Gasthaus "Karpfen". Nachmittags besichtigten Gückel und Dorothee Roos, die Vorsitzende des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz, den ehemaligen Gasthof, der heute als Wohnhaus dient.

"Er hat den Terror mitgetragen und mitorganisiert, auch wenn er sich als Opfer sah", charakterisiert Jürgen Gückel das Doppelleben des einzigen SS-Lagerleiters, der über kein eigenes Stammlager verfügte, sondern eine Befehlsebene höher für das weit verzweigte Netz der Natzweiler-Außenlager zuständig war. "Man wird als Leser immer wieder hin- und hergerissen", unterstreicht der Autor mit Blick auf sein biografisch angelegtes Buch. Zeugen aus seinem Umfeld schilderten Hartjenstein in den späteren Prozessen als einen Offizier, der etwas Menschlichkeit in das Lager-System bringen wollte. Dagegen beschreiben ihn ehemalige Gefangene als "SS-Bestie". Und seine Frau – so die Familienüberlieferung – berichtete davon, dass sich Hartjenstein am Abend an den Küchentisch setzte und hemmungslos weinte. Was für ein Mensch war dieser ehemalige Berufssoldat, der sich 1926 für zwölf Jahre bei der Reichswehr verpflichtet und danach den Rat des Arbeitsamtes befolgt und zur SS geht?

"Ich sehe mich als Zeitzeugen des Verschweigens", betont Jürgen Gückel. Da die meisten Zeitzeugen nicht mehr leben, nahm er Kontakt zu einigen Familienmitgliedern auf. "Ich spreche mit mir selbst, nehme die Leser mit auf meine Recherche", beschreibt der Autor sein Prozedere. "Es gibt keine Fußnoten, ich bin kein Historiker, ich bin Journalist, aber alles ist belegt." Den Autor verbindet mit dem SS-Offizier der Geburtsort: Beide stammen aus Peine in Niedersachsen. Über seinen einst hochverehrten Deutschlehrer kam Gückel auf die Spur des Auschwitz-Kommandanten. Denn vor Ort schien ihn niemand mehr zu kennen, weder der Archivar noch der Bürgermeister. Aber der Deutschlehrer war Hartjensteins Großneffe und erinnerte sich noch an dessen Rückkehr 1954: "Onkel Fritz ist zurück aus Frankreich – im Zinksarg."

Detailreich schildert der Autor den Werdegang von Hartjenstein. Komplexe Analysen und Beschreibungen erhellen zumindest einige Charakterzüge des SS-Offiziers, der ab 1942 abwechselnd bei KZ-Wachkompanien und im Kriegseinsatz diente. Als im Herbst 1944 die Front näherkam, organisierte Hartjenstein die Räumung des elsässischen KZ-Komplexes Natzweiler – von einer Massenexekution von rund 180 Gefangenen berichtet der Autor und von den berüchtigten Todesmärschen. Der "Ordnungsfanatiker" Hartjenstein führt das linksrheinische Netz der Außenlager, das auch in unserer Region verortet war. In Kriegsgefangenschaft ist er bemüht, sich als ehrenwerter Offizier und Menschenfreund darzustellen. Dennoch wird er in drei Prozessen in Frankreich zum Tode verurteilt. Dass er 1954 – nur drei Stunden nach einer rätselhaften Begnadigung – stirbt, ist zwar nachgewiesen, doch konnte der Autor eine weitere Legende enttarnen: "Hartjenstein starb nicht an einem Herzinfarkt, wie es die Familienlegende will und Wikipedia bis heute schreibt", hat Gückel herausgefunden. "In Wahrheit hatte er schon lange Blasenkrebs und man hat ihn gerade noch rechtzeitig entlassen, um diplomatische Verwicklungen zu vermeiden."

Zu Hartjensteins mittlerweile 76 Jahre alter Tochter hatte der Autor Kontakt. Sie war ebenso überrascht wie entsetzt über die bislang unbekannten Seiten ihres Vaters, den sie nur einmal gesehen hat. Ein Tagebuch, das er während seiner Gefangenschaft schrieb, haben ihre Brüder vernichtet. Doch die Tochter will die Tatorte mit eigenen Augen sehen und sich der Vergangenheit stellen.

Info: Jürgen Gückel, "Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten – Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte", 2021, Vandenhoeck & Rupprecht Verlag, 303 Seiten, 36 Abbildungen, ISBN 978-3-525-31137-0, 23,99 Euro.