Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Coronavirus-Pandemie trifft die Wirtschaft auch in der Region schwer – entsprechend düster sind die Erwartungen der Unternehmer. "Um die 80 Prozent gehen von starken Umsatzeinbrüchen am Ende des Jahres aus", erläutert Dr. Andreas Hildenbrand. Der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar am Standort Mosbach zeigt sich dennoch auch in Zeiten der Krise halbwegs optimistisch. Trotzdem appelliert er an die große Politik in Berlin und Stuttgart, weitere aus seiner Sicht erforderliche Weichenstellungen vorzunehmen.

"Wir brauchen weiterhin klare Perspektiven für die Unternehmen flankiert von staatlichen Hilfen." Die Regierungen, ob Bund oder Land, müssten ihre Hausaufgaben erledigen, die zum Teil seit Jahren auf der Agenda stehen, ist Timo Mosca, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen, weltweit operierenden Unternehmens aus Waldbrunn, überzeugt. Dabei führt er den Bürokratieabbau und einen bundesweiten Ausbau der digitalen Infrastruktur als zwei für die deutsche Wirtschaft wichtige Beispiele an.

Mit 14 Tochtergesellschaften von Kanada bis Malaysia ist die Mosca GmbH weltweit vernetzt. Die globalen Erschütterungen der Corona-Krise spürt daher auch das Waldbrunner Unternehmen. "Die Aufträge insbesondere im Maschinenbau sind rückläufig", führt der Geschäftsführer aus. Die Nachfrage sowohl aus dem In- wie aus dem Ausland gehe zurück, muss die Unternehmensleitung inzwischen konstatieren. "Die Tragweite dieser Krise kommt allmählich nun auch im Neckar-Odenwald-Kreis an", bringt es Timo Mosca auf den Punkt. Längst habe sich das Unternehmen am Fuße des Katzenbuckels auf die veränderte Lage eingestellt und Veränderungen eingeleitet.

Jedoch muss man bei Mosca auch auf ein staatliches Instrumentarium zurückgreifen: Kurzarbeit. "Wir werden im Juni Kurzarbeit einführen. Die Gesamtkapazität werden wir dann um 20 Prozent drosseln", erläutert Mosca. Keine einfache Entscheidung auch für die rund 500 Mitarbeiter. Gehen doch auch Gehaltseinbußen damit einher. Jedoch können mit der Kurzarbeit Kündigungen vermieden werden. "Die Bedeutung dieses Programms erleben wir bei der großen Anzahl der Anzeigen auf Kurzarbeit. Immerhin befinden sich rund ein Drittel der Beschäftigten im Landkreis in Kurzarbeit", ergänzt Dr. Andreas Hildenbrand. Der IHK-Geschäftsführer zieht daraus das Fazit: "Die Luft zum Atmen wird dünner."

Das Coronavirus und dessen Auswirkungen werden noch länger die deutsche Wirtschaft beschäftigen, damit rechnet Timo Mosca. Der sich selbst als "realistischen Optimisten" bezeichnende Unternehmer kalkuliert ebenfalls mit einem Rückgang des Umsatzes und der Ertragskraft im laufenden Jahr. Im Werk gelten strenge Hygienevorschriften, erläutert der Geschäftsführer. "Über unsere Tochtergesellschaften im Ausland konnten wir die Erfahrung von dort in unsere Pläne miteinfließen lassen", hebt Timo Mosca als Vorteil heraus. Außerdem habe man Bürozeiten entzerrt, Mitarbeiter ins Home Office geschickt und vor allem die Desinfektion im Arbeitsalltag großgeschrieben. "Trotzdem hatten auch wir Mitarbeiter, die in Quarantäne waren und nun zum Glück wieder wohlauf sind", berichtet Mosca.

Die Regierungen jeglicher Couleur sollten künftig auch stärker in "vermeintlich unpopuläre Maßnahmen" investieren, schreibt der Unternehmer der Politik ins Stammbuch und denkt dabei an Themen wie Pandemie-Vorsorge.

Der deutsche Staat hat im Kampf gegen das Virus gigantische Summen mobilisiert. Aber irgendjemand wird am Ende bezahlen müssen. Die Debatte, wie Corona-Lasten fair verteilt werden, ist im vollen Gange. Bei aller Berechtigung der Hilfsprogramme und Rettungsschirme müsse der Staat auch sein wirtschaftliches Handeln kritisch hinterfragen, ist Timo Mosca überzeugt. Die Regierungen sollten nach der Krise den Rotstift ansetzen und Einsparungen vornehmen.

Direkt an der Steuerschraube zu drehen, hält der Unternehmer nicht für den angemessenen und zukunftsorientierten Weg. Weder für den Wirtschaftsstandort Deutschland noch für viele Arbeitnehmer. Vielmehr ist sein Wunsch, dass die Politik den sich ihr stellenden Herausforderungen mit den sich gleichzeitig auftuenden Chancen wie der Digitalisierung begegnen möge.