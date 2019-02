Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Kinderkriegen ist im Odenwald in: Nachdem der Landkreis bereits im vergangenen Jahr landesweit Platz eins belegte, als es darum ging, wie viele Kinder eine Frau bekommt, lässt sich nun beim Blick in die Statistik erneut Erfreuliches erkennen. Innerhalb von fünf Jahren hat die Zahl der Geburten im Kreis um 29,8 Prozent zugenommen!

Der Tiefpunkt in den Aufzeichnungen des Statistischen Landesamtes, die bis ins Jahr 1975 zurückreichen, war 2012 erreicht: Damals hatten die Frauen zwischen Adelsheim und Zwingenberg nur noch 1033 Babys auf die Welt gebracht. Der Höchstwert stammt übrigens aus dem Jahr 1991: Damals waren es 1687 Geburten.

Seit Ende der 90er Jahre befanden sich die Zahlen aber im stetigen Sinkflug mit dem negativen Höhepunkt 2012. Doch erfreulicherweise hat nun offensichtlich eine Trendwende eingesetzt. Der Storch ist seither jedes Jahr häufiger zu Gast im Neckar-Odenwald-Kreis. So stieg die Zahl der Geburten von 1033 über 1170 (2015) auf zuletzt 1341 (2017). Ein bemerkenswertes Plus!

Steigende Geburtenraten sind kein Phänomen, das sich nur auf unseren Landkreis beschränkt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Babys in ganz Baden-Württemberg gestiegen. Die Zuwanderung hat daran zweifellos auch ihren Anteil, aber auch bei der einheimischen Bevölkerung genießt Kinderkriegen offensichtlich wieder eine wachsende Bedeutung. Zumindest auf dem Land: Mit den knapp 30 Prozent liegt der Neckar-Odenwald-Kreis nämlich in der absoluten Spitzengruppe. Landesweit beträgt der Geburtenzuwachs lediglich 20 Prozent, im eher städtisch geprägten Rhein-Neckar-Kreis sogar nur 13 Prozent.

Große Unterschiede gibt es auch innerhalb des Landkreises, wobei hier die Aussagekraft der Statistik nicht besonders hoch ist. Beim Blick auf die einzelnen Kommunen sind - auf Grund ihrer Größe - nämlich immer wieder Ausreißer zu verzeichnen. So gibt es Kommunen, in denen sich die Zahl der Geburten im Vergleich zu 2012 mehr als verdoppelt hat wie zum Beispiel Adelsheim (von 23 auf 51), Schefflenz (ebenfalls von 23 auf 51) oder Waldbrunn (von 21 auf 45). Dem gegenüber stehen aber auch Kommunen, in denen es zuletzt sogar weniger Babys gab als 2012, wie Haßmersheim, Neunkirchen oder Walldürn. In diesen drei Kommunen war aber der Tiefpunkt nicht 2012, sondern in einem der Folgejahre, was diese Auffälligkeit erklärt.

Insgesamt befindet sich die Geburtenzahl nämlich erfreulicherweise generell im Aufwind. Doch bei aller berechtigten Freude über diese Entwicklung: Das Geburtendefizit hat sich gegenüber 2012 zwar von 539 auf 396 verringert. Doch noch immer werden im Landkreis Jahr für Jahr deutlich weniger Menschen geboren als sterben. Es bleibt also zu hoffen, dass der Baby-Boom noch lange anhält ...