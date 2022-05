Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Fünf Stunden lang durfte die Rhein-Neckar-Zeitung die Heilbronner Wasserschutzpolizei auf Streife begleiten. Polizeihauptmeister Michael Link und Oberkommissar Andreas Zeh gaben interessante Einblicke in ihre vielfältigen Aufgaben zum Schutz von Mensch und Natur. Vor allem eine Geste überraschte.

Ganz sachte legt das "Schwere Polizeiboot 11" – so der kreative Behördenname des maritimen Vehikels – von der Anlegestelle einige Hundert Meter vor der Gundelsheimer Schleuse ab. Von der Kraft der zwei umgebauten Lkw-Motoren im Maschinenraum ist da noch nichts zu merken; erst später am Tag werden die 800 PS ihr Potenzial preisgeben.

"Die WSP meldet sich an", funkt Bootsführer Zeh und bittet den Schleusenwärter um Durchfahrt. "Alles klar", antwortet es knisternd, für den Laien fast unbemerkt aus einem der vier Funkgeräte. "Das ist für die Kommunikation mit den Schleusen, das daneben für die Binnenschiffe", erklärt Polizeihauptmeister Link. "Und mit den beiden anderen Funkgeräten hören wir den Polizeifunk Einsatz und den allgemeinen des gesamten Präsidiums mit."

Das erst drei Jahre alte und rund 1,2 Millionen Euro teure Polizeiboot ist vollgestopft mit Technik. Ein großes Fernglas gehört zur Standardausrüstung auf jeder Brücke, ebenso wie ein Radargerät (jedenfalls bei den großen Transportkähnen). Die vielen Kameras samt Wärmebild und Infrarot, ein präzises Sonar zum Absuchen des Grundes und natürlich das Blaulicht sind aber Privilegien der Wasserschutzpolizei.

Nach etwa 15 Minuten ist der erste Schleusenvorgang beendet – die Streifenfahrt geht richtig los. "Wir hatten jetzt Glück. Manchmal muss man auch warten, wenn viel Verkehr im Flussabschnitt herrscht", erklärt Zeh. Nur bei Einsatzfahrten habe die Wasserschutzpolizei Vorrang bei der Durchfahrt. "Der Neckar ist eine Bundeswasserstraße, auf der es genauso Verkehrsregeln wie auf jeder asphaltierten Straße gibt", ergänzt Link.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung beispielsweise liegt bei 18 km/h (16 km/h für große Transportschiffe); im Kanalbereich noch einmal je zwei Stundenkilometer darunter. Das Polizeiboot der beiden Beamten bringt es auf satte 46 km/h, quasi ein Sportwagen auf dem Wasser. "Uns kann eigentlich keiner entkommen", sagt der Oberkommissar und grinst. "Selbst wenn er schneller ist als wir, hat er keine Chance. Dann Funken wir einfach die nächste Schleuse an, die lassen ihn rein und machen die Tore zu." Eine echte Verfolgungsjagd auf dem Neckar haben die beiden Beamten bisher allerdings noch nicht erlebt. Link ist seit 2011 auf dem Wasser im Einsatz (seit 2002 bei der Polizei), Zeh kam 2013 dazu, vier Jahre nach seiner Einstellung.

Die Zusatzausbildung dauert fünf Jahre, erzählen die beiden nicht ohne Stolz. "Das muss man schon wollen – für mich war es eine der Top-fünf-Entscheidungen in meinem Leben", sagt Link. Genau wie sein Kollege ist der Polizeihauptmeister auch als Taucher im Einsatz, holte schon einen Torpedo aus dem Bodensee, suchte beim G20-Gipfel in Hamburg (zum Glück vergeblich) an Brückenpfeilern nach Sprengstoff und musste bereits zahlreiche Leichen aus Gewässern bergen. "Meistens kann man dann nur 20 bis 30 Zentimeter weit sehen. Man weiß, dass man eine Leiche sucht, aber wenn sie plötzlich vor dir schwimmt – da erschreckt man sich jedes Mal. Bei meinem ersten Toten hab ich unter der Vollgesichtsmaske geschrien", sagt Link. "Ich auch", fügt Zeh prompt hinzu.

Die Arbeit bei der Polizei kann belastend sein – die Beamten sehen schlimme Dinge, die man als Bürger vielleicht nie in seinem ganzen Leben zu Augen bekommt. "Man muss lernen, die harten Fälle nicht zu nah an sich heranzulassen", erklärt Link. Vor einigen Jahren unterstütze er einmal die Kriminalpolizei nach einem Tötungsdelikt bei der Suche nach einem Messer unter Wasser, fand es am Grund und tütete es dort direkt ein. "Am Griff konnte dann tatsächlich noch DNA des Täters nachgewiesen werden. So was ist dann einfach klasse."

Die Aufgaben der Wasserschutzpolizei sind deutlich umfangreicher, als man als Laie vermutet. Permanent haben die beiden Beamten Wasseroberfläche und Ufer im Blick, achten auf Umweltverschmutzungen genauso wie auf Parksünder, die ihr Fahrzeug im Naturschutzbereich abgestellt haben, nehmen sogar Wasserproben. Was überrascht: Jedes Mal, wenn ein anderes Schiff passiert wird, heben die beiden die Hand zum Gruß und winken. "Auf dem Wasser ist es wie beim Motorradfahren. Das Grüßen untereinander gehört einfach dazu", erklärt Link. Aber auch Spaziergängern am Ufer, Familien beim Picknick und Anglern winken den Beamten zu. Ganz Freund und Helfer eben.

Polizeihauptmeister Link beim Schleusen. Foto: Oesterreich

Hinter der Schleuse Neckarzimmern hält Oberkommissar Zeh dann ein Sportboot an. Den Führerschein kann der frischgebackene Kapitän noch vorzeigen, die Bootspapiere aber hat er zu Hause vergessen. "Das ist erst meine dritte Ausfahrt. Ich wusste gar nicht, dass ich die mitnehmen muss." Zeh belehrt ihn eines Besseren und belässt es bei einer mündlichen Verwarnung.

Am Scheitel der Neckarschleife bei Binau dürfen die Beamten dann aber kein Auge mehr zudrücken: Ein Angler hat einen lebenden Fisch als Köder am Haken, zwei Camper pumpen Wasser aus dem Neckar – keine Kavaliersdelikte, sondern Straftat und schwere Ordnungswidrigkeiten.

Trotzdem: "Bei der Wasserschutzpolizei hat man es mit einer ganz anderen Klientel als beim normalen Streifendienst zu tun", erklären Link und Zeh unisono. Die Menschen, denen sie begegnen, seien meist vernünftig. "Wer ein Binnenschiff fährt, muss einiges auf dem Kasten haben." Die großen Kähne könnten Zeh und Link zwar auch während der Fahrt kontrollieren – das Andockmanöver haben sie drauf. Die vielen Schleusen im Neckar oder der Heilbronner Hafen bieten aber ungefährlichere Möglichkeiten dafür. "Wir fahren nicht nur Boot, sondern auch Auto, kontrollieren Lkw am Hafen oder Laufen am Ufer Streife", berichtet Zeh.

Die Faszination fürs Wasser und Bootfahren ist bei den beiden dennoch ungebrochen. Das wird spätestens auf der Rückfahrt deutlich, als es in einem dafür geeigneten Flussabschnitt dann doch einmal kurz "volle Kraft voraus" heißt ...