Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die für Freitag geplante Finissage der Ausstellung "Grenzraum knüpft Verbindungen" ist coronabedingt abgesagt worden. Das teilte das Landratsamt am Montag mit.

Das Partnerschaftstreffen, in dessen Rahmen die Ausstellung beendet worden wäre, kann aufgrund des hohen Inzidenzwerts im Landkreis Görlitz nicht stattfinden, heißt es weiter.

Update: Montag, 8. November 2021, 14.27 Uhr

Fachwerk und Burgen inspirieren zu Kunstwerken

Von Stephanie Kern

Mosbach. Eine Woche hat sie schon hinter sich gebracht – und hat sich von Mosbach auch schon inspirieren lassen: Die Künstlerin Bettina Böhme ist die erste, die von dem neuen Künstlerstipendium des Neckar-Odenwald-Kreises profitiert. 1000 Euro sowie freie Kost und Logis sollen den künstlerischen Austausch zwischen dem Neckar-Odenwald- und dem Partnerlandkreis Görlitz.

"Willkommen bei Freunden" sagte Landrat Dr. Achim Brötel, der die Kunstschaffende nun in ihrem Übergangsdomizil bei Ingrid Pfeffer offiziell begrüßte. "Ich habe Sie immer im Blick", sagte Brötel und spielte auf Böhmes Beteiligung an der Ausstellung "Grenzraum knüpft Verbindungen" an, die derzeit im Landratsamt zu sehen ist. Das Stipendium wurde anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Kreispartnerschaft begründet und soll im Wechsel ausgelobt werden. 2019 war Ingrid Pfeffer die Begünstigte, nun ist es (coronabedingt erst zwei Jahre später) Bettina Böhme.

Sie wurde 1956 im sächsischen Ebersbach geboren, absolvierte zuerst eine Lehre als Textilzeichnerin und studierte dann von 1977 bis 1982 an der Kunsthochschule Berlin Weißensee. Seit 1992 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin, ist Mitglied im Oberlausitzer Kunstverein, war von 2015 bis 2018 dessen Vorsitzende. Sie hatte sowohl Personalausstellungen als auch Beteiligungen an etlichen Ausstellungen. Von Mosbachs Fachwerk hat sie sich schon inspirieren lassen, Erstes geschaffen. "Ihr seht, dass Bettina schon fleißig war", sagte die Gastgeberin Ingrid Pfeffer.

Zur Begrüßung war auch die stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins Neckar-Odenwald, Ulrike Thiele, gekommen. Sie besann sich auch auf die Begegnung der beiden Kunstvereine im Jahr 2010 zurück. "Diese Begegnung damals war sehr spannend, wir haben viel mitgenommen und es war eine sehr nachhaltige Begegnung." Wie Böhme an Motive herangeht, wollte die Künstlerin Ulrike Thiele wissen. Mittels Fotos, antwortete die Stipendiatin. Das Thema Burgenstraße und Fachwerk habe sie sich aus der Ferne überlegt, "und die Stadt ist ja auch sehr anregend", so Böhme.

Noch bis 18. Oktober ist Bettina Böhme in Mosbach anzutreffen, in dieser Zeit will sie auch Führungen durch die Ausstellung im Landratsamt anbieten, für die sich auch schon zwei Schulklassen angemeldet haben. "Weitere dürfen gerne noch folgen", so Brötel. "Natürlich sind es immer die Begegnungen mit anderen Menschen, die das Leben besonders lebenswert machen. Deshalb hoffen und wünschen wir uns sehr, dass Sie auch die Zeit finden, Land und Leute, insbesondere aber auch Künstlerkollegen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis kennenzulernen", meinte Brötel abschließend.