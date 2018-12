Von Debora Gruhler

Neckar-Odenwald-Kreis. In einer aktuellen Rangliste der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte belegt der Neckar-Odenwald-Kreis deutschlandweit den Platz 284. Dies veröffentlichte nun das Wirtschaftsmagazin "Focus Money" in seiner jüngsten Ausgabe. In dieser Rangliste, in der die Wirtschaftskraft der insgesamt 375 untersuchten Landkreisen und kreisfreien Städte auf Basis der Daten der Statistischen Landesämter und der Bundesagentur für Arbeit beleuchtet wird, befindet sich der Neckar-Odenwald-Kreis eher im hinteren Mittelfeld. Verglichen mit anderen Regionen Baden-Württembergs bildet er gar noch hinter Main-Tauber-Kreis und der Stadt Pforzheim das Schlusslicht. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen lohnt sich.

Das Ranking des Magazins basiert auf Daten für die Jahre 2012 bis 2017 und orientiert sich an sieben Faktoren: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, Arbeitslosenquote, Bevölkerungswachstum, Erwerbstätigenentwicklung, Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigten, Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen und verfügbares Einkommen je Einwohner. Die Bewertung erfolgte laut dem Wirtschaftsmagazin anhand der jüngsten verfügbaren Werte, längerfristiger Durchschnittswerte sowie der Dynamik der Entwicklung im Untersuchungszeitraum.

Schon in den vergangenen Jahren befand sich der Neckar-Odenwald stets im mittleren bis hinteren Platzierungsbereich: 2011 belegte man Platz 300 (von 393 untersuchten Landkreisen), 2014 erreichte man Platz 246 (von 388), während man im vergangenen Jahr wiederum abstieg auf 251 (von 383).

Bei näherer Betrachtung der Zahlen dieser Untersuchung ergibt sich ein differenziertes Ergebnis für den Landkreis. So belegt er etwa in den Bereichen Arbeitslosenquote (Rang 140), Verfügbares Einkommen pro Kopf (Rang 145) und Bruttowertschöpfung (Rang 189,5) einen mittleren bis guten Platz.

Generell sind solche Ranglisten jedoch zunächst mit Vorsicht zu genießen. Denn sie vergleichen rein wirtschaftliche und damit unternehmerische Zahlen. Weiche bzw. infrastrukturelle Faktoren fließen in der Regel nicht in die Bewertung mit ein. Die Industrie- und Handwerkskammer (IHK) Rhein-Neckar stellte jüngst fest: Die Stärken der Region als Wirtschaftsstandort seien die insgesamt stabile Situation der häufig familiengeführten Firmen, die kurzen Wege zwischen Behörden und Unternehmen sowie die großen Flächen, die den Firmen zur Verfügung stehen. Doch solche Faktoren spielen in der Rangliste des Magazins keine Rolle.

Als wirtschaftsstärkste Region Deutschland 2018 kann sich der Landkreis Ebersberg, im östlichen Umland von München gelegen, bezeichnen. Dieser belegt zum dritten Mal nach 2006 und 2016 den bundesweiten Spitzenplatz. Gleich dahinter befindet sich Pfaffenhofen a. d. Ilm (Bayern) auf dem zweiten Rang, gefolgt vom Landkreis Böblingen. Am untersten Ende des Rankings belegen die Landkreise Saale-Holzland-Kreis (Thüringen), Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) und Mecklenburgische Seenplatte die letzten Plätze.

Schon bei den vergangenen Ranglisten (das Magazin untersucht schon zum 16. Mal) war ein ausgeprägtes Süd-Nord- und West-Ost-Gefälle auffällig, und auch in diesem Jahr lässt sich diese Tendenz ablesen. Jedoch scheint der Osten aufzuschließen: Teltow-Fläming ist auf Platz 32 der bestplatzierte Kreis aus den neuen Ländern. Noch nie war ein Ost-Kreis so weit vorn dabei im Focus-Money-Test wie die südlich an Berlin anschließende Region.