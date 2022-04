Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Keine Corona-Beschränkungen, also keine Maskenpflicht, keine Zugangsbegrenzungen, keine Statuskontrolle: In den Freibädern in der Region steht man in den Startlöchern. Statt vor den Herausforderungen der Corona-Pandemie sind es nun die Kostenexplosionen (nicht nur) im Energiebereich, die den Verantwortlichen auf Betreiberseite Sorgen bereiten.

Rein ins Vergnügen: Am kommenden Sonntag startet das „famos“ in Mosbach in die neue Saison. Foto: schat/stk/ub/Stadtwerke

Im faMos wird’s erfrischender

Im Mosbacher Freibad "famos" laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am kommenden Sonntag, 1. Mai, wird die Saison eröffnet. Die steigenden Energiepreise spürt man hier noch nicht so stark. "Unsere Einkaufsstrategie ist sehr langfristig orientiert", erklärt Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der das Bad betreibenden Stadtwerke: "Aber wenn es so weiter geht, werden auch wir die Energiepreisentwicklungen spüren, werden auch unsere Kunden sie spüren." Beheizt werden das Freibad und auch das Hallenbad (das zum Wochenende schließt) mittels Blockheizkraftwerk, durch das zertifiziertes Biogas fließt. Gestiegen seien die Kosten vor allem im Personalbereich. Und diese Mehraufwendungen müsse man irgendwie auffangen: Die Temperatur im großen Freibadbecken wird von 26 auf 24 Grad Celsius gesenkt, die Eintrittspreise werden erhöht. "Das ist unsere erste Erhöhung seit 2018", sagt Jaksz. "Die Jahreskarte rechnet sich schnell", ist er überzeugt. Beibehalten will man den Online-Ticketkauf, den man während der Corona-Pandemie etabliert habe. Das Kassenhäuschen ist aber weiterhin täglich von 8 bis 9 Uhr besetzt.

Weniger ist inzwischen mehr

Keine steigenden Heizkosten gibt es im Freibad in Reichenbuch – denn dort gibt es gar keine Heizung. "Wir öffnen am 4. Juni", berichtet Ortsvorsteherin Heike Roth. "Beim Eintritt bleibt alles beim Alten: Jeder gibt das, was er für angemessen hält", sagt Roth. Es sei eine "gute Entscheidung" gewesen, das alte Freibad in ein Naturbad umzubauen, heißt es aus der Stadtverwaltung Mosbach. Zum einen unter dem Umweltaspekt betrachtet, es gebe aber auch Ersparnisse bei den Betriebs- bzw. Energiekosten. "Hier wirken sich nun Preissteigerungen nicht nennenswert aus, da lediglich eine Umwälzpumpe läuft und etwas Strom für die Beleuchtung benötigt wird", schreibt die Pressestelle der Stadt auf eine entsprechende RNZ-Anfrage.

50 Jahre Freibad darf man in Hochhausen mit einem Sprung ins kühle Nass feiern. Foto: schat/stk/ub/Stadtwerke

Zweigleisig soll aufgeholt werden

In Hochhausen feiert man in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des Freibads. Auch hier wird schon immer ohne Heizung gebadet. "Die Preissteigerungen beobachten wir natürlich trotzdem sehr intensiv und mit Sorge", sagt Bürgermeister Christian Ernst. Denn in Haßmersheim wird ja auch noch ein Hallenbad betrieben. Und das wird – obwohl das Freibad am 21. Mai in die neue Saison startet – auch bis zum Beginn der Sommerferien geöffnet bleiben. "Es müssen viele Schwimmkurse aus den Corona-Jahren nachgeholt werden", berichtet Ernst. "Für Hochhausen bedeutet das aber: Wir freuen uns, wenn die Sonne viele Stunden scheint." Erreichbar ist das kleine Freibad übrigens ganz bequem per Bürgerbus, die Haltestelle ist nur wenige Meter vom Bad entfernt.

Die Kraft der Sonne zählt

Erfrischend wird es auch in Schefflenz. Foto: schat/stk/ub/Stadtwerke

Auch in Schefflenz verlässt man sich auf die Kraft der Sonne – wenn auch ein bisschen Technik dazukommt. "Unser Bad wird mit Solarthermie beheizt", berichtet Bürgermeister Rainer Houck. Über Temperatursenkungen muss man deshalb nicht nachdenken – es gebe ohnehin keine konstante Wassertemperatur. "Wir heizen nicht aktiv, sondern schauen nur, dass es im Hochsommer nicht zu warm wird." Losgehen könnte es auch in Schefflenz theoretisch am 1. Mai – alles ist bereit – man wolle aber eine Wassertemperatur von 19 bis 20 Grad Celsius zum ersten Öffnungstag erreichen. Auch die steigenden Stromkosten sind (noch) kein Problem für das Freibad. "Das schlägt noch nicht durch, den größten Brocken machen die Personalkosten aus", berichtet Houck. Und fügt hinzu: "Wir müssen zum Glück nicht heizen, das wäre heftig."

Preise trotz Investitionen stabil

Auch in Neudenau beobachtet man steigende Gas- und Energiepreise mit Gelassenheit: Das Bad wird hier ebenfalls nicht beheizt, geführt wird es ehrenamtlich von den Freibadfreunden. Berthold Oßner ist Vereinsvorsitzender und berichtet: "Nach zwei oder drei richtig schönen Tagen steigt die Wassertemperatur auch bei uns über 20 Grad – und dann kommen die Badegäste auch." 1999 wurde das Neudenauer Bad aus Kostengründen geschlossen und dann in den folgenden Jahren vom Verein saniert und 2004 wieder eröffnet. "Wir haben Jahr für Jahr weitergearbeitet und jetzt können wir schon stolz behaupten, dass unser Bad eines der schönsten in der Region ist", ist Oßner überzeugt. Am 14. Mai beginnt die Saison in Neudenau – auch wegen des angrenzenden Campingplatzes, den ebenfalls der Freibadverein betreibt. Hier stehen schon viele Reservierungen im Terminkalender. Die Eintrittspreise werden trotz massiver Investitionen (Toiletten und Umkleidekabinen wurden saniert) nicht erhöht.

Schwarzach startet ganz neu

Eine ganz neue Preisgestaltung kündigt Mathias Haas, Bürgermeister von Schwarzach, für das ganz neue Freibad der Gemeinde im Kleinen Odenwald an. Am 15. Mai soll das für rund vier Millionen Euro grundlegend umgebaute Bad eröffnen. "Tatsächlich haben wir keine Erfahrungswerte wegen der gestiegenen Energiepreise. Allerdings sind wir am Nahwärmenetz der Gemeinde Schwarzach angeschlossen, sodass wir quasi die bei der Stromerzeugung im Untergeschoss der Schwarzach-Halle entstehende Abwärme zur Badewassererwärmung nutzen", erklärt Haas. "Es zeigt sich bereits jetzt, dass das eine weitsichtige Entscheidung war." Allerdings sei man beim Bezug von Gas, Holzpellets und Strom von den aktuellen Entwicklungen abhängig. Für den Eintritt sollen ab der Neueröffnung Einheitseintrittspreise gelten: 3,50 Euro pro Person (ab sechs Jahren). Reduzieren kann man diesen Betrag als "Dauergast" mit der neuen Schwarzach-Card, die in Kürze eingeführt werden soll. Mit der Karte reduziert sich der Eintrittspreis auf drei Euro. "Wir wollten die Preisgestaltung weniger kompliziert machen. So zahlt jetzt jeder das Gleiche und das ist unserer Meinung nach auch fair", sagt Haas.

Ein Grad weniger spart enorm

Nach der Berichterstattung über die jüngste Gundelsheimer Gemeinderatssitzung mussten Gemeinderat und Stadtverwaltung einige negative Kommentare aushalten. Wolfgang Schneiderhan hatte vorgeschlagen, gerade zu Saisonbeginn die Beckentemperatur im Freibad "um ein oder zwei Grad abzusenken" und damit Gas und Geld einzusparen. Das schone die Umwelt, entlaste die Stadtkasse und bedeute weniger Geld für Putins Krieg, betonte er. Nach langem Hin und Her sprach der Gemeinderat eine Empfehlung an die Verwaltung aus, die Wassertemperatur auf mindestens 23 Grad festzulegen und zehn Prozent des Gases einzusparen.

Die Stadtverwaltung Gundelsheim erklärte die Temperatursenkung so: "Zum einen führen die Verknappung von Öl und Gas und zum anderen die erhebliche Verteuerung der Energiestoffe dazu, dass viele Badbetreiber Maßnahmen ergreifen müssen, um Energie und Kosten einzusparen." Gundelsheim werde daher die Wassertemperatur im Freibad auf mindestens 23 Grad Celsius festlegen. "Vor allem in der Anwärmphase im Mai kann diese Maßnahme erhebliche energieeinsparende Wirkung zeigen", ist man überzeugt. In den Sommermonaten sorge die Solaranlage wesentlich für die notwendige Wärme im Becken. Eröffnet wird das Gundelsheimer Bad ebenfalls am 1. Mai. Die Schlechtwetterregelung entfällt, dafür werden die Öffnungszeiten verlängert. Die Jahreskarten werden teurer. Vor allem für Eltern, die statt 165 nun 250 Euro für eine Familienkarte zahlen müssen. Diese könne aber auf Raten bezahlt werden, hieß es nun in der jüngsten Ratssitzung.

Veränderungen greifen

In Waldbrunn betreibt man zwar kein Freibad, die Katzenbuckeltherme ist aber ganzjährig geöffnet und auch im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur, wenn es mal regnet. "Im Moment sind wir in der glücklichen Phase, dass wir die Preissteigerungen noch nicht so bemerken", erklärt Bürgermeister Markus Haas. Verantwortlich dafür seien ebenfalls Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen habe: Das Bad wird mit Holzhackschnitzeln beheizt, bezahlt wird nicht nach Tonnen, sondern nach Wärmemenge. "Auch beim Strom laufen unsere Verträge noch bis Ende des Jahres, ich gehe aber davon aus, dass es teurer wird." Aktuell zahlt man in Waldbrunn für den Strom schon mehr als für die Wärme: 90.000 Euro Stromkosten stehen 66.000 Euro Heizkosten gegenüber. Über eine Erhöhung des Eintrittspreises müsse der Gemeinderat entscheiden, aktuell stehe diese aber nicht an, beruhigt Haas.