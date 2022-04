Neckar-Odenwald-Kreis. (afa) Im März ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 9901 gesunken. Das sind 297 Arbeitslose oder 2,9 Prozent weniger als im Februar und 2576 oder 20,6 Prozent weniger als im März 2021. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 auf 2,9 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent (Februar 3,5 Prozent).

"Der Ukraine-Krieg wirkte sich ebenso wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht zahlenmäßig im März noch nicht aus", erklärt Elisabeth Giesen, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. "Im Vordergrund stehen zunächst humanitäre Hilfen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Trotzdem bereiten wir uns vor und dabei können wir auf unsere Netzwerke der Flüchtlingskrise 2015 zurückgreifen."

Im März wurden im Agenturbezirk insgesamt 1317 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das sind zwar 509 bzw. 27,9 Prozent weniger als im Februar, aber 302 oder 29,8 Prozent mehr als im März 2021. Insgesamt waren 7886 Stellen gemeldet, 290 oder 3,8 Prozent mehr als im Februar und 2775 oder 54,3 Prozent mehr als im März 2021. "Sinkende Arbeitslosenzahlen sowie steigende Arbeitskräftenachfrage zeigen deutlich, dass der Arbeitsmarkt sich von der Pandemie weiter erholt. Diese Entwicklung ist eine gute Grundlage für die kommenden Herausforderungen am Arbeitsmarkt, die der Angriff Russlands auf die Ukraine mit sich bringen wird", erklärt Elisabeth Giesen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,2 Prozent (Februar: 3,3 Prozent). Im März waren 2614 Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet; das sind 82 oder drei Prozent weniger als im Februar und 651 oder 19,9 Prozent weniger als im März 2021. 534 Personen meldeten sich arbeitslos, 614 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 191 Stellenangebote gemeldet, 54 oder 22 Prozent weniger als im Februar und 13,7 Prozent mehr als im März 2021. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1186, das sind 52,6 Prozent mehr als im März 2021.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent (Februar: 2,9 Prozent). Im März waren im Nachbarkreis 2132 Menschen arbeitslos gemeldet, 106 oder 4,7 Prozent weniger als im Februar und 735 oder 25,6 Prozent weniger als im März 2021. 525 Menschen meldeten sich arbeitslos, 631 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 479 Stellen gemeldet, 78 oder 14 Prozent weniger als im Februar und 49,7 Prozent mehr als im März 2021. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2633, das sind 70 Prozent mehr als im März 2021.

Im gesamten Agenturbezirk waren im Bereich der Grundsicherung 4456 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5445. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung am gesamten Bestand beträgt 45 Prozent.

Von den 2614 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1228 vom Jobcenter betreut (März 2021: 1361). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Landkreis betreuten im vergangenen Monat 1386 Arbeitslose (März 2021: 1904). Im Main-Tauber-Kreis wurden von 2132 Arbeitslosen 808 vom Jobcenter betreut (März 2021: 1086). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1324 Arbeitslose (März 2021: 1781).

Der Gesetzgeber hat die Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Dies bezieht sich unter anderem auf den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit, den Anspruch auf höhere Leistungssätze, die Hinzuverdienstmöglichkeiten und Kurzarbeit bei Personaldienstleistern. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis September 2021 zur Verfügung. So haben im September im Bezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5733 Arbeitnehmer in 719 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Neckar-Odenwald-Kreis haben 1238 Arbeitnehmer in 180 Betrieben oder Abteilungen kurzgearbeitet, im Main-Tauber-Kreis waren es 1942 Arbeitnehmer in 206 Betrieben oder Betriebsabteilungen.