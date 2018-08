Von Heiko Schattauer

Waldbrunn. BMW, Siemens, Ikea, Amazon - die Liste der Sieger beim "Innovationspreis 2017" ist hochkarätig besetzt. "Focus" und "Focus Money" haben sich auf die Suche gemacht nach Deutschlands innovativsten Unternehmen, dafür 5000 Betriebe durchleuchtet und 21 Millionen Verbraucher-/Kundenstimmen analysiert. Und dabei einen "Hidden Champion" enttarnt: Denn neben Riesenkonzernen wie BMW, Siemens und Co. findet sich auch ein Familienunternehmen aus der Region in der illustren Gewinnerliste: Die Mosca GmbH ist laut Test im Bereich Maschinenbau das innovativste Unternehmen im Land.

"Wir waren selbst ein wenig überrascht", räumt Geschäftsführer Timo Mosca ein. Vor wenigen Tagen erhielt man die höchst erfreuliche Nachricht, dass das eigene Unternehmen beim Deutschlandtest mit dem Innovationspreis 2017 ausgezeichnet wurde. Für die schöne Überraschung musste man noch nicht mal was tun - allein der gute Ruf des Unternehmens hat dafür gesorgt, dass man den Zahlen und Bewertungen des Focus zufolge nun als innovative Benchmark im Bereich Maschinenbau gilt. Wobei "nichts tun" sich natürlich ausschließlich auf den Preis selbst bezieht, bei dem die 5000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland auf ihre Zukunftsfähigkeit hin untersucht wurden. Denn die Auszeichnung kommt nicht von ungefähr - das Thema Innovation ist bei Mosca "ständig besetzt", wie Vertriebs- und Marketingleiter Alfred Kugler schildert. Nicht nur in Bezug auf die eigenen Produkte - der 900 Mitarbeiter starke Betrieb zählt zu den Marktführern im Bereich der Verpackungstechnologie - sei man permanent auf der Suche nach Verbesserungen, neuen Lösungen. "Wir wollen immer schon einen Schritt weiter denken", skizziert Timo Mosca die firmeneigene Innovationsphilosophie: "Wir suchen nach Lösungen für Probleme, deren sich die Kunden noch gar nicht bewusst sind", so der Geschäftsführer. Das seien dann eben oft Lösungen "für übermorgen", wie Alfred Kugler ergänzt.

Innovation, da ist man sich einig, sei mehr als ein Slogan oder ein Zusatz auf dem Firmenlogo. Vielmehr müsse sich das "Weiterdenken" durchs ganze Unternehmen ziehen. Bei Mosca sei das so: "Innovation ist Teil unserer Firmen-DNA", sagt Marketingmann Kugler, der die Focus-Auszeichnung als "schöne Bestätigung" für das eigene Handeln sieht. Dass man die Benchmark, die man im Bereich der Maschinenbaubranche mit dem Innovationspreis setzt, auch weiterhin bestätigen will - für Timo Mosca und Alfred Kugler eine Selbstverständlichkeit.

Die (neue) Auszeichnung soll aber auch wirken: Gerade in Sachen Mitarbeitergewinnung sei der Innovationspreis natürlich ein "Anker, den man vorzeigen kann", findet Kugler. Und auch auf Kundenseite werde die Topplatzierung schon wahrgenommen. Wobei ein Teil der Kunden wohl auch dazu beigetragen haben dürfte, dass das "kleine" Familienunternehmen aus dem Hohen Odenwald nun in einer Reihe mit den ganz Großen wie Siemens (Sieger Elektroindustrie) oder Adidas (Mode- und Textilindustrie) steht. Bei der Untersuchung von Focus und Focus Money wurden alle (positive wie negative) Social-Media-Beiträge, die von Januar bis Dezember 2016 zum Unternehmen Mosca veröffentlicht wurden, ausgewertet. Bewertet wurden dabei Aussagen zu den fünf Themengebieten Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie. Unter den Maschinenbauunternehmen in Deutschland erzielten die Waldbrunner Umreifungsspezialisten klar den Topwert. Mit deutlichem Abstand auf Mosca folgten Aventics und Schäffler auf den Plätzen zwei und drei.

Als greifbare Beispiele der Odenwälder Innovationskraft dienen die jüngsten Weiterentwicklungen von Umreifungsmaschinen und Umreifungsbändern. So setzt das Unternehmen bei der Verschweißung von Umreifungsbändern inzwischen auf die patentierte "SoniXs-Ultraschalltechnologie". Statt mit Hitze wird mittels Ultraschallwellen verschweißt. "Das spart nicht nur Energie, es entstehen auch keine Rückstände oder Dämpfe", fasst Timo Mosca zusammen. Als erster Umreifungsbandhersteller entwickelte Mosca zuletzt zudem mit "Ecostrap" ein Band aus nachwachsenden Rohstoffen. Im Gegensatz zum üblichen Kunststoff wird es zu 100 Prozent aus Polymilchsäure hergestellt und ist somit komplett kompostierbar.

Der Innovationspreis 2017 ist nicht die erste Auszeichnung dieser Art, die in den Hohen Odenwald geht. Seit 2016 zählt die Firma Mosca zu den "100 Betrieben für Ressourceneffizienz" in Baden-Württemberg und wird als einer der "100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg" im Kompetenzatlas des Landes geführt.