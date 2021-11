Aus Zentrum wird Stützpunkt: Das Bürgerzentrum am Limes in Fahrenbach wird als regionaler Impfstützpunkt des Neckar-Odenwald-Kreises eingerichtet. Foto: Gemeinde Fahrenbach

Mosbach/Fahrenbach. (schat/lra) Anfang der Woche gab’s grundsätzlich grünes Licht für den Impfstützpunkt, seit gestern ist für die neue Einrichtung ein Standort fix: Das Bürgerzentrum am Limes in Fahrenbach wird fester regionaler Impfstützpunkt des Neckar-Odenwald-Kreises.

Die Entscheidung traf die Kreisverwaltung nach Abwägung der Vor- und Nachteile vieler Standorte, die von Städten und Gemeinden in der Region gemeldet worden waren. Impfen soll in Fahrenbach an sieben Tagen in der Woche ein Team, das rund 130 Impfungen pro Tag abwickeln kann. "Perspektivisch sollen aber noch mehr Impfungen möglich gemacht werden", erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts. Der (neuerliche) Impfstart sei für Ende November geplant, der genaue Termin hänge letztlich von der Verfügbarkeit des Impfteams ab, das von den SLK-Kliniken in Heilbronn im Auftrag des Landes koordiniert werde.

"Das Bürgerzentrum eignet sich aus vielerlei Gründen sehr gut als Standort, zumal wir dort auch die Möglichkeit haben, zu wachsen", erklärt Landrat Dr. Achim Brötel, der sich nicht nur bei der Gemeinde Fahrenbach mit Bürgermeister Jens Wittmann an der Spitze bedankt, sondern ebenso bei allen anderen Städten und Gemeinden für die vielen Standortvorschläge: "Genau ein solches Engagement brauchen wir in der aktuell wieder sehr kritischen Phase der Pandemie." Eine Kombination aus funktionalen wie medizinischen Erfordernissen habe den Ausschlag für Fahrenbach gegeben. Das Bürgerzentrum biete eine moderne, barrierefreie Infrastruktur mit ausreichend Platz, liege relativ zentral im Kreis und sei so für viele in angemessener Zeit zu erreichen. Parkplätze und ÖPNV-Anbindung sind vorhanden, so fährt aus Richtung Mosbach die Linie 832 tagsüber umsteigefrei nahezu stündlich (Mo.-Fr.), ab Buchen bestehen zweistündliche Verbindungen mit Umstieg über die Linien 821, 840, 841 und ebenfalls 832. Auch an den Wochenenden besteht ein (eingeschränktes) Fahrtenangebot.

"Der Kreis hat somit seine Hausaufgaben gemacht, sodass wir loslegen können, sobald das entsprechende Team geschickt wird", erklärt Brötel. Er verweist aber auch darauf, dass der regionale Impfstützpunkt nur ein weiteres Standbein der Impfoffensive im Kreis ist und bezüglich der Leistungsfähigkeit nicht mit dem Ende September geschlossenen Kreisimpfzentrum in Mosbach zu vergleichen sei: "Ganz klar: Es wird insbesondere in der Anfangsphase wieder Terminengpässe geben und wir bitten alle, die über Haus- oder Fachärzte oder ein mobiles Impfteam die Impfung bekommen können, diese dort wahrzunehmen."

Geplant ist, dass das Impfteam in erster Linie im vorderen, kleineren Saal des Bürgerzentrums und im Foyer impfen wird, damit Belegungen der großen Halle möglichst nicht beeinträchtigt werden. Das Landratsamt wird sowohl ein EDV-basiertes Anmeldesystem anbieten als auch eine telefonische Anmeldemöglichkeit. Entsprechende Informationen werden rechtzeitig veröffentlicht. Zusätzlich zum Stützpunkt wird weiter ein mobiles Impfteam in Städten und Gemeinden zur Verfügung stehen. Über Termine informieren jeweils die Kommunen.