Volles Haus im Burggraben Neckarelz: Den Film "Mamma Mia 2: Here we go Again!" wollten 900 Zuschauer am vergangenen Samstagabend im Open-Air-Kino sehen. Foto: Stefan Weindl

Von Alexander Rechner

Mosbach/Neckarelz. Eine historische Kulisse, aktuelle Filme und oben drüber das Sternenzelt: das Open-Air-Kino ist eine beliebte Mosbacher Kulturreihe. Bis Sonntag heißt es noch bei Einbruch der Dunkelheit im Burggraben Neckarelz "Film ab". Positiv fällt die Zwischenbilanz von Christine Funk aus. Die Kulturamtsleiterin ist mit dem bisherigen Ergebnis der diesjährigen Filmnächte sehr zufrieden. Der Wettergott meinte es besonders gut mit den Besuchern und den Veranstaltern. Angesichts der guten Witterung wurden nach den ersten fünf Filmen die Erwartungen erfüllt. Bisher wollten 2850 Besucher den Kinogenuss unter freiem Himmel und vor historischer Kulisse erleben. "In manchen Jahren bei schlechtem Wetter hatten wir diese Besucherzahl noch nicht einmal nach allen Kinoabenden", sagte Christine Funk am Montag auf RNZ-Nachfrage.

Bevor die dämmernde Abendsonne von Mond und Sternenhimmel am vergangenen Samstag abgelöst wurde, ließ ein Gästeansturm die Kasse kräftig klingeln. Schon lange vor der Filmvorführung prägte ein dichtes Treiben die Szenerie. "Mamma Mia 2: Here we go Again!" zog die Massen an. "Der Besucherandrang hat den Rahmen gesprengt", erläuterte Christine Funk erfreut und ergänzte: "Wir versuchten, für jeden Gast einen Platz zu finden, aber leider mussten wir dann doch Interessenten wegschicken." Sage und schreibe 900 Besucher zählten die Damen der Mosbacher Kulturabteilung am Eingang.

Der zweitstärkste Kinostreifen war "Dieses bescheuerte Herz". Der Eröffnungsfilm lockte über 700 Frauen und Männer in den Neckarelzer Burggraben. Gefolgt von den Filmen "Wunder" (500 Besucher) und "Die Verlegerin" (380 Zuschauer). Im Vergleich dazu: Die meisten Zuschauer kamen im Rekordsommer 2003 ins Freilichtkino (damals noch im Großen Elzpark): In dieser Saison wurde die 7000er-Marke geknackt. Jedoch habe es eben auch schon Jahre mit insgesamt nur 1800 Zuschauern gegeben.

Das Programm, das die Verantwortlichen zusammenstellten, kann sich sehen lassen. Davon ist die Kulturamtsleiterin überzeugt. Eine Mischung aus Kassenschlagern und Programmkinofilmen wollte man wieder anbieten. Allerdings hätten sich die Freilichtkino-Macher auch einen schönen Animationsfilm für Kinder und Familie gewünscht. "Aber leider gab es keinen geeigneten Kinostreifen", unterstrich Christine Funk. Gemeinsam hätten sich die Verantwortlichen über das Jahr hinweg zusammengesetzt und die zwölf Filme, die präsentiert werden sollen, festgelegt. Wobei die Programmplanung des Freilichtkinos von der Stadtverwaltung, dem Kinostar Neckarelz und 2Oscars Kinotechnik gemeinsam erstellt wird.

Die Kinogänger hätten sich angetan gezeigt von der ganz besonderen Atmosphäre im Neckarelzer Burggraben. "Die Mehrzahl der Besucher äußerte den Wunsch, dass das Open-Air-Kino an dieser historischen Stelle bleiben soll", erzählte Christine Funk. Und die Zuschauer strömen laut der Kulturamtsleiterin aus der gesamten Region nach Mosbach - teilweise gar aus dem Heilbronner Umland und dem Rhein-Neckar-Kreis.

Aber jetzt heißt es erst mal noch in dieser Woche "Filme ab". Christine Funk und ihre Mitarbeiterinnen holen tief Luft für die kommenden Freilichtabende: u. a. die Romanze "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers", der Film "Sauerkrautkoma" und die französische Komödie "Die Sch’tis in Paris - eine Familie auf Abwegen" werden noch auf der großen Leinwand im Burggraben flimmern. Sie sollen für beste Laune und viel Kinospaß unterm Sternenzelt sorgen - das wünschen sich die Freilichtkino-Macher.