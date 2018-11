Sie leisten Außergewöhnliches - und wurden dafür nun auch besonders ausgezeichnet: In der Alten Mälzerei in Mosbach ehrten die Bürgerstiftung für die Region Mosbach und die Rhein-Neckar-Zeitung die "Ehrenamtspreisträger 2018". Fotos: Weindl (5)/Schattauer (4)

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Raus aus dem Verborgenen, rein ins Rampenlicht. Auch wenn sie es nicht in allen Fällen unbedingt wollten - am vergangenen Dienstagabend kamen zumindest die Ehrenamtlichen, die für den "Ehrenamtspreis 2018" ausgewählt worden waren, nicht drum herum, sich für ihr außergewöhnliches Engagement vor großem Publikum auszeichnen zu lassen. Dass die Preisträger nur stellvertretend für all die vielen weiteren Ehrenamtlichen in der Region stehen, war eine zentrale Botschaft, die der Vorsitzende der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, Dr. Frank Zundel, eingangs der 12. Ehrenamtspreisverleihung transportierte. Während also insgesamt sechs Preisträger eine aus Stahl und Holz geformte Sonderanerkennung für ihr Wirken aus der bestens gefüllten Alten Mälzerei mitnehmen durften, gab es für ihre Mitstreiter in Vereinen, Gruppen und Institutionen den kollektiven "Mindestlohn für Ehrenamtliche" (Landrat Dr. Achim Brötel) - aufrichtigen Dank nämlich.

Jenen Mindestlohn zahlte nicht nur Brötel, seit jeher Pate des inzwischen zum 12. Mal von der Bürgerstiftung der Region Mosbach und der Rhein-Neckar-Zeitung verliehenen Ehrenamtspreises, gleich vielfach aus. Über Baustellen-Chaostheorien, Weltuntergangsszenarien und datenschutzwidrige Mobilrettungen kam der Landrat doch immer wieder auf die "Helden des Alltags" und zum Schluss: "Auf das Ehrenamt ist bei uns Verlass!"

Wohl wahr, wollte man kommentieren. Oder einfach in den Dank, in den man stets auch die Familien und Mitstreiter einschließen müsse (Brötel), miteinstimmen. Ehrenamt zeuge von Zusammenhalt, befand RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel in seinem erfrischenden Grußwort: "Und das unterstützen wir natürlich nur allzu gern." Auf einen besonderen Dank wollte Welzel auf keinen Fall verzichten, "auch wenn ich weiß, dass ihm das jetzt absolut unangenehm ist". Der just in Ruhestand verabschiedete Redaktionsleiter der RNZ Mosbach, Gerhard Layer, musste wie auch seine Ehefrau Ulrike Thiele das Extralob annehmen und "aushalten". Layer war es, der vor zwölf Jahren gemeinsam mit der Bürgerstiftung für die Region Mosbach und dessen damaligen Vorsitzenden Klaus Saffenreuther den Ehrenamtspreis "erfunden" hat. Ihre ausdrucksstarke Form verlieh der Auszeichnung sogleich die Gattin des "stillen Schaffers".

Schaffen musste unterdessen auch die Ehrenamtspreis-Jury richtig, um aus den rund 100 Kandidaten am Ende sechs Preisträger zu küren. "Die haben so lange wie noch nie getagt", erinnerte sich am Rande des Ehrungsabends in Mosbachs guter Stube Marco Garcia von der Volksbank Mosbach, die traditionell die Organisation der Veranstaltung stemmt. Der Vorstandsvorsitzende verpflegte das elfköpfige Gremium am langen Entscheidungstag bis in die Abendstunden. "Das war ein wirklich langwieriger Austausch", bestätigte Jürgen Kriege als Jurysprecher. Ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl sei die Dauer des ehrenamtlichen Einsatzes, lediglich beim Jugend-Sonderpreis werden die ehrenamtlichen Jahre nicht mit bewertet. Dass "alle der Vorgeschlagenen eine Auszeichnung verdient hätten", wollte Kriege unbedingt erwähnt wissen. Denn die Ehrenamtlichen, "das sind die Säulen des Gemeinwesens", so der Jurysprecher.

Um jene Säulen zu (be)stärken in ihrem "alles andere als selbstverständlichen" Wirken, brauche es eine "Kultur der Anerkennung", findet Dr. Frank Zundel. Auch deswegen sei das Gemeinschaftsprojekt von Bürgerstiftung, RNZ und Landrat auch im zwölften Jahr seit Einführung so bedeutend. Zumindest an einem Abend im Jahr, so der neue Vorsitzende der Bürgerstiftung, sollten ausschließlich die im Vordergrund stehen, die ansonsten das ganze Jahr über im Hintergrund, im Stillen, im Verborgenen, unentgeltlich, freiwillig, mit viel Herzblut und Leidenschaft ihr ehrenhaftes "Amt" ausfüllen.