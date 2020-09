Die Turnhalle in der Waldstadt. Foto: Alexander Rechner

Mosbach. (ar) Die in die Jahre gekommene Turnhalle in der Waldstadt kann wieder geöffnet werden. Das teilte das Landesgesundheitsamt der Stadt Mosbach vergangene Woche mit. Damit können der VfB 1967 Waldstadt und die Grundschule in der Halle wieder ihren Vereins- sowie Schulsport betreiben. "Zum Beginn des neuen Schuljahres werden wir wieder die Türen der Turnhalle aufschließen", sagt die Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt. Zunächst wird das Innere des Gebäudes gereinigt.

Die Turnhalle ist derzeit noch geschlossen. Denn in ihren Wänden und Decke sind viele Schadstoffe wie Asbest und PCB gefunden worden. Das löste bei den Verantwortlichen der Mosbacher Stadtverwaltung und dem Technischen Ausschuss ein Umdenken aus. Statt der im Januar bereits beschlossenen Komplett-Sanierung der angejahrten Turnhalle soll sie nun doch durch eine neue Halle ersetzt werden.

Eine neue Halle soll etwa 3,6 Millionen Euro kosten, die man aufgrund der Schadstoffbelastung aber investieren möchte. Eine sogleich angeordnete Raumluftmessung brachte dagegen weniger dramatische Ergebnisse zum Vorschein, wie die Stadt gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte.

Gleichzeitig hatte die Stadtverwaltung die Spezialisten des Gesundheitsamts eingeschaltet und um eine Beurteilung der Lage gebeten. Dem ist die Behörde nachgekommen und hat nun grünes Licht für die Öffnung gegeben. Damit wird auch das Angebot im nahe gelegenen Jugendraum wieder starten, denn die Besucher können die Sanitäranlagen der Halle nun wieder benutzen.