Mosbach-Waldstadt. (pol/mare) In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Waldstadt. Wie die Polizei mitteilt, retteten Beamte dabei eine Frau.

Gegen 1 Uhr wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dachsbaustraße durch das laute Piepen eines Rauchmelders geweckt. Der Alarm kam aus der Wohung einer 72-Jährigen im Haus. Als auf das Klingeln und Klopfen an der Wohnungstüre niemand reagierte, reifen die Bewohner per Notruf die Polizei.

Als eine Streife des Polizeireviers Mosbach eintraf, war bereits das Treppenhaus der Hause verraucht. Die Polizisten traten nun kurzerhand die Wohnungstür ein, wonach sie die 72-jährige Bewohnerin im Wohnzimmer schlafend vorfanden. Die Beamten brachten die Frau ins Freie, wo sie vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt wurde.

Ursache der Rauchentwicklung war schwer eingebranntes Essen in einem Topf auf dem Herd. Die Feuerwehr Mosbach war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die eingetretene Tür konnte durch die Feuerwehr wieder notdürftig instand gesetzt werden. Durch den Einsatz entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.