Von Alexander Rechner

Mosbach. Noch hängen Kabel von der Decke, der Bodenbelag ist noch nicht verlegt und die Türen sind ausgehängt: An der Pestalozzi-Realschule (PRS) bohren, hämmern und schrauben die Bauarbeiter immer noch kräftig, damit die Schülerinnen und Schüler künftig in modernen Räumen über ihren Bücher sitzen und büffeln können. Eine Etappe bei der Sanierung der Realschule ist indes genommen: "Die Erneuerung des Daches ist inzwischen abgeschlossen", sagte Oberbürgermeister Michael Jann erfreut. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Technischen Ausschusses des Gemeinderats und Verwaltungsangestellten besichtigte er am Dienstag die Baustelle im Katzenhorn. Denn: Die Modernisierung der Immobilie geht nahtlos in die nächste Runde.

In diesem Zuge werden das erste und zweite Obergeschoss energetisch saniert, die dortigen Klassenzimmer und die Räumlichkeiten der Schulverwaltung erneuert. Und das lässt sich die Stadt einiges kosten: Insgesamt investiert man 5,5 Millionen Euro, um die Schule für die Zukunft fit zu machen. "Dies ist die größte Baumaßnahme der Stadt Mosbach", betonte Oberbürgermeister Jann. Geld, das gut für die Zukunft angelegt sei. Und die Stadträte folgten mit ihrem Votum in der anschließenden Ausschusssitzung dieser Ansicht. Denn sie fassten einstimmig den Projektbeschluss zur Teilsanierung des ersten und zweiten Obergeschosses der Pestalozzi-Realschule.

Über diese städtische Investition zeigte sich PRS-Schulleiter Marco Schirk besonders erfreut. Die Realschule sei eine wichtige Einrichtung in der Bildungslandschaft. Zumal man nun an der Realschule auch die Prüfung zum Hauptschulabschluss ablegen könne. Mit diesem großen Geldbetrag bringe die Stadt Mosbach die "in die Jahre gekommene Schule auf den neuesten Stand", wofür Marco Schirk den Verantwortlichen in der Verwaltung und den Stadträten dankte.

Die einzelnen Maßnahmen präsentierten Juliane Knapp, die Abteilungsleiterin Hochbau, und Architekt Uwe Krück vom Büro "Dorbath-Bernhard-Binkele-Keller", bei der Begehung der Baustelle. So hat man das Flachdach durch geneigte Dächer ersetzt. Kostenpunkt: 1,9 Millionen Euro. Wofür die Große Kreisstadt eine Förderung in Höhe von rund 730.000 Euro erhielt. In Zukunft wolle man unter anderem die Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss austauschen, die Fassade dämmen sowie die Decken- Wand - und Bodenbeläge erneuern. Ebenso ist eine Schadstoffsanierung der Räume vorgesehen.

Die Neukonzeption des Schulgebäudes wurde gemeinsam mit der Schulleitung erarbeitet, erläuterte Juliane Knapp, die allen Beteiligten an der Pestalozzi-Realschule für das Entgegenkommen dankte. Schließlich finden die Bauarbeiten im laufenden Betrieb statt. Die Schüler(innen) werden während der Bauphase in den Fachräumen im Erdgeschoss, im ersten Ober- und im Untergeschoss weiterhin ihre Bücher wälzen. Dagegen würden alle Klassenzimmer und die Schulverwaltung mit Lehrerzimmer für die geplante Bauzeit von zwei Jahren teilweise in Container ausgelagert.

Die Kosten von 5,5 Millionen Euro seien "kein Pappenstiel", unterstrich Oberbürgermeister Jann. Auch wenn die Stadt einen Zuschuss von rund zwei Millionen Euro erhält (die RNZ berichtete bereits). "Die Baukosten sind im Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung bereits enthalten", erklärte der Rathauschef. Die Realschule benötige neue und moderne Räumlichkeiten - und diese wird es in etwa zwei Jahren geben, zeigte sich Juliane Knapp überzeugt.

Aber das ist längst nicht alles: Auch in die Grundschule Diedesheim investiert die Große Kreisstadt eine stattliche Summe von etwa 2,35 Mio. Euro (bei einem Zuschuss von rund 721.000 Euro). Sie soll barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist vorgesehen, auf der Schulhofseite eine Aufzugsanlage anzubauen. Die WC-Anlage soll zudem durch die Erweiterung um einen Foyerbereich dem Schulgebäude angegliedert werden können. Der Technische Ausschuss gab mit einem weiteren Projektbeschluss grünes Licht für diese Sanierung.