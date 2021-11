Melody Rose lädt am 27. November zu einem Autorengespräch in die Bücherei am Käfertörle ein. Foto: Oesterreich

Mosbach.(cao) Melody Rose ist zwar erst 21 Jahre alt, veröffentlicht aber schon bald ihren zweiten Roman. Am 18. November wird "Clarctons Petshop – auf vier Pfoten ins Glück" erscheinen und soll an ihren Erstlingserfolg anknüpfen. Erst vergangenes Jahr gab die Wahl-Mosbacherin mit "Clarctons Cakery – eine Nacht voller Zimtsterne" ihr Debüt, "doch schon im Frühjahr kam der Verlag auf mich zu und fragte nach einem zweiten Teil", berichtet sie stolz. Ursprünglich hatte die junge Autorin zwar keine Fortsetzung geplant, "aber so eine Chance gibt es in der Branche selten", betont sie.

Der zweite Teil der Clarcton-Reihe spielt abermals im Schneegestöber der fiktiven kanadischen Kleinstadt in den Rocky Mountains und kann auch unabhängig vom ersten Band gelesen werden, erzählt Melody Rose. Als Clarissa in Clarcton die perfekte Örtlichkeit für ihre Selbstständigkeit findet, beginnt für sie und ihre Hündin Ami das größte Abenteuer ihres Lebens: Der eigene Shop für Tiere und Herrchen. Als ein attraktiver Feuerwehrmann in ihren Laden schneit und ihr kurzerhand seine Hilfe bei den Renovierungsarbeiten anbietet, droht Clarissa ihr Herz nicht nur an Clarcton zu verlieren.

Matthew ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft, doch die Brandnarbe in seinem Herzen wird niemand heilen können. Nach dem tragischen Verlust seiner Frau lebt er mit seiner Tochter Riley im Nachbarort von Clarcton. Als er unerwartet auf die lebensfrohe Clarissa trifft, hat er das erste Mal seit langem wieder Schmetterlinge im Bauch. Doch er hat ein Geheimnis, das alles verändert …

Bereits im Alter von zwölf Jahren begann Melody Rose mit dem Schreiben. Mit Fan-Fiction, also ausgedachten Weitererzählungen ihrer Lieblingsgeschichten fing alles an. "2019 habe ich dann mit meinem ersten Roman begonnen", berichtet Melody Rose, die hauptberuflich als Beraterin von Privatkunden bei einer Bank tätig ist. "Meine Autorentätigkeit und meinen Job möchte ich aber strickt voneinander trennen", sagt sie.

Inspiration für ihre Geschichten holt sich die 21-Jährige, die in der Schwäbischen Alb aufgewachsen und der Liebe sowie dem Job wegen erst nach Billigheim und dann nach Mosbach gezogen ist, "von überall her: aus der Natur, dem Alltag, den Begegnungen mit Fremden und Freunden", erklärt sie. Die 300 Seiten, die Clarctons Petshop umfasst, habe sie innerhalb von "drei oder vier Monaten" geschrieben. "Während draußen die Vögel zwitscherten und die Sonne brannte, bin ich im Geiste in den kanadischen Winter eingetaucht."

Schon ihrer erster Liebesroman spielt in der fiktiven Kleinstadt Clarcton. "Die Protagonisten – die Bäckerin Amelia Ray und der Unternehmersohn Jeremia Anderson – kommen als Randfiguren auch im neuen Band vor", verrät die Autorin, die noch "viele Ideen für weitere Bücher in petto" hat.

Das E-Book von "Clarctons Petshop – auf vier Pfoten ins Glück" erscheint am 18. November, gedruckte Exemplare können ab dann bestellt werden. "Da nur auf Bestellung gedruckt wird, ist mit einer Lieferzeit von etwa 14 Tagen zu rechnen", erklärt Melody Rose.

Am Samstag, 27. November, will sie dann in der Bücherei am Käfertörle, Gartenweg 8 in Mosbach, von 11 bis 15 Uhr mit Lesern und Interessierten ins Gespräch kommen. "Gerne signiere ich dabei auch ein paar Exemplare", sagt sie. Um in Weihnachtsstimmung zu kommen, soll es darüber hinaus auch Zimtsterne und Tee geben. "Für Leser ist es immer eine tolle Möglichkeit, bei so einem Autorengespräch die Person hinter dem Buch kennzulernen", freut sich Karl-Heinz Harst, Inhaber der Bücherei am Käfertörle, auf viele Besucher.

Info: "Clarctons Petshop – auf vier Pfoten ins Glück" (ISBN: 978-3-96817-910-0) erscheint am 18. November im dp Digital Publischers Verlag.