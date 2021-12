Anwohnerparkausweise werden in Mosbach in den Zonen eins bis sieben teurer. Die monatlichen Zuschläge belaufen sich auf einen bis drei Euro. Änderungen und Ersatzausstellungen der Parkausweise kosten künftig zehn Euro. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Mosbach. Die Park- und die Abwassergebühren steigen in Mosbach. Neben der Haushaltseinbringung befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit mehreren Satzungs- und Gebührenänderungen, der Sportplatzunterhaltung sowie der Räum- und Streupflicht. Alle Punkte wurden ohne Gegenstimmen durchgewunken.

Die Sportplatzunterhaltung samt der dazugehörigen Rasenpflege wurde wieder neu für die Jahre 2022 bis 2024 vergeben. Den Zuschlag erhielt die Firma ZG Raiffeisen Technik GmbH mit einem Angebot von rund 203.000 Euro, das unter der Kostenschätzung lag. Das Angebot sei "fachlich überzeugend", stellte Oberbürgermeister Michael Jann fest. Überhaupt habe man seit 2016 vonseiten der Stadt "gute Erfahrung" damit gemacht, alle Rasenspielfelder von Robotern mähen zu lassen. So würden dem städtischen Bauhof "deutlich weniger Pflegestunden und weniger Fahrzeugbewegungen" entstehen. Was sich wiederum positiv auf die Umwelt auswirke.

Im Anschluss passierte eine Satzungsänderung über die Erhebung von Parkgebühren das Gremium. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es dazu bereits einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss. Zunächst ging es um die Parkplätze in Höhe der AOK, die von der Stadt saniert worden waren. Nun soll dort ein Parkscheinautomat aufgestellt werden. Die erste Stunde kostet 70 Cent, die zweite und dritte je 80 Cent, die vierte einen Euro und danach jede weitere Stunde 1,30 Euro. Für maximal 30 der vorhandenen 44 Stellplätze soll zudem eine Dauerparkberechtigung mit einer monatlichen Gebühr von 20 Euro angeboten werden. Die AOK will ab kommendem Jahr auf ihrer Parkfläche ebenfalls eine Parkgebühr von 20 Euro pro Monat erheben.

In die Satzung wurden ebenso Regelungen hinsichtlich des Bewohnerparkens aufgenommen. Seit Juli 2021 können Kommunen selbst die Gebührenordnung für Bewohnerparkausweise erlassen. Die Verwaltungsgebühr für das Ausstellen bleibt zwar bei 30 Euro pro Jahr. Zukünftig dürfen jedoch auch die Größe des parkenden Fahrzeugs, die Lage der Parkmöglichkeit oder die Anzahl der Fahrzeuge pro Haushalt berücksichtigt werden. Ausnahmen für E-Fahrzeuge sind laut Beschlussvorlage nicht möglich.

Differenziert wird nun fürs Erste nach Zonen: So erfolgt ein monatlicher Zuschlag von drei Euro in den Zonen eins bis vier (Altstadt und Lohrtalgebiet) sowie sechs und sieben (Renz- und Friedrich-Ebert-Straße). In Zone fünf, im Bahnhofsumfeld von Neckarelz, wird ein Zuschlag von einem Euro erhoben. Änderungen und Ersatzausstellungen von Bewohnerparkausweisen kosten künftig zehn Euro, eine Rückerstattung des Zuschlags ist zudem nur auf Antrag möglich.

Nur Personen, die mit dem Hauptwohnsitz in der entsprechenden Zone gemeldet sind, haben einen Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis, der vom 15. Dezember des Vorjahres bis zum 15. Januar des Folgejahres gilt. Durch die Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von rund 11.000 Euro. Die Gebührenerhöhung bezeichnete OB Jann als "vertretbar", verglichen mit den Kosten eines Tiefgaragenstellplatzes. Zugleich habe sie eine "geringe Lenkungsfunktion".

Abschließend wurde die bereits seit einigen Monaten bestehende Möglichkeit des Handyparkens per App in die Satzung aufgenommen. Im Gegensatz zum gelösten Parkschein kann mit dem Handy minutengenau abgerechnet werden. Der Stadt bringe diese sogenannte "Gebührenerhebung durch Dritte" Vorteile bei der wöchentlichen Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

Dass sich auch die Abwassergebühren erhöhen, liegt unter anderem an gestiegenen Kosten des Abwasserzweckverbands Elz-Neckar bei der Klärung des Abwassers und der Kanalinstandhaltung. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 der Stadt Mosbach sieht demnach eine Erhöhung beim Niederschlagswasser von 54 Cent je Quadratmeter auf 66 Cent und beim Schmutzwasser von 2,25 Euro auf 2,34 Euro je Kubikmeter vor. Die Steigerung um zwölf bzw. neun Cent dient der hundertprozentigen Kostendeckung, besonders vor dem Hintergrund, dass beim ordentlichen Ergebnis des Haushalts 2022 ein Defizit erwartet wird.

Da das neue Polizeigesetz Baden-Württemberg zum Jahresanfang 2021 in Kraft getreten ist, muss die "Polizeiverordnung zum Schutz der öffentlichen Ordnung und gegen umweltschädliches Verhalten" geändert werden. Im Wesentlichen geht es dabei um die Befugnisse der Ortspolizeibehörde zum Erlass von Polizeiverordnungen, zudem haben sich Regelungen für einige Ordnungswidrigkeiten in andere Paragrafen verschoben.

Geändert wurde auch die Streupflichtsatzung. Zugrunde liegt ein Urteil des Oberlandesgerichtes Karlsruhe. Dies hatte festgestellt, dass es bei innerörtlichen Straßen ohne Gehwege in der Regel ausreichen würde, wenn bei Schnee und Glätte im Winter auf nur einer Straßenseite ein Streifen von einem Meter freigehalten und bestreut wird. Da die Kommune also zum beidseitigen Streuen und Räumen nicht verpflichtet ist, könne dies auch nicht auf Anlieger übertragen werden. Die bisherige Streupflichtsatzung in Mosbach, der zufolge beidseitig ein Streifen von zwei Metern freizuhalten und zu bestreuen ist, entspricht deshalb nicht länger der aktuellen Rechtslage.

Auf welcher Straßenseite gilt aber nun die Streu- und Räumpflicht? Diese soll jährlich wechseln: In geradzahligen Jahren sind die geraden Hausnummern in der Pflicht, bei ungeraden Jahreszahlen die ungeraden Nummern. Dies sei, so die Sitzungsvorlage, die "gerechteste Lösung" und würde eindeutig bestimmen, wer jährlich dazu verpflichtet ist.

Anders ist es jedoch bei verkehrsberuhigten Flächen mit erhöhtem Fußgängeraufkommen. Hier müssen weiterhin beidseitig Streifen von einem Meter freigehalten werden. Auch online auf der städtischen Homepage werde diese Bestimmung noch veröffentlichen, kündigte Bürgermeister Michael Keilbach an. In Kraft tritt sie am Tag nach der Bekanntmachung.