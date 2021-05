Mosbach. (schat) Der Stadtpark ist auch fast 25 Jahre nach der Landesgartenschau noch ein echter Zufluchtsort mitten in der Stadt. Für die entschleunigende Runde in der Mittagspause lohnt ein Besuch immer, aber auch am Wochenende wirkt der Park auf viele Menschen anziehend, erst recht in der Coronapandemie. Problem: So mancher Besucher nimmt die guten Eindrücke mit und hinterlässt die schlechten einfach auf dem Gelände.

Beim Rundgang zum Wochenbeginn lässt man den Blick also am besten Richtung Baumkronen schweifen, denn weiter unten sieht’s an vielen Stellen übel aus. An die 30 Mülleimer verteilen sich im ehemaligen Landesgartenschaugelände, ein Gutteil davon quoll am Montagnachmittag über – aus manch Sammelbehälter war schon eine Halde gewachsen. Immerhin hatten diejenigen, die dort ihren Müll hinterließen, den Weg zum Eimer gesucht und gefunden. Anders als die Besucher, die auf den Freiflächen Flaschen, Kartonagen oder auch den ausgedienten Einweggrill samt Anleitung zurückließen.

"Der Müll ist noch vom Wochenende, wir sind erst heute dazu gekommen, da es am Montag in der Innenstadt oder auch am Neckarvorland verheerend ausgesehen hat", erklärt man seitens des städtischen Bauhofs, der dreimal pro Woche im Stadtpark die Mülleimer leert. Es sei "Wahnsinn", wie in Zeiten von Corona der To-Go-Müll zugenommen habe.

Am Dienstagvormittag war das Bild im Park im Übrigen wieder "bereinigt". Was allerdings nur eine schöne Momentaufnahmen sein dürfte.