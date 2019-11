Mosbach. (schat) Der Markt ist nicht verlaufen – erst ist nur umgezogen. Der Mosbacher Wochenmarkt hat, zumindest in der Vorweihnachtszeit, einen neuen Platz gefunden: Da während des Weihnachtsmarkts (29. November bis 18. Dezember) die Stellplätze am historischen Marktplatz schon belegt sind und auch der Ausweichplatz am Eingang zur Altstadt aufgrund Bauarbeiten aktuell nicht nutzbar ist, sind die Marktstände nun im Gartenweg zu finden.

Am Mittwoch war Premiere, zwischen Boulevard und RNZ gab’s allerlei frisches Obst, Gemüse, Käse, Fisch, Hähnchen oder Kaffee. Der Verkehr, der sich ansonsten im Schritttempo durch den beruhigten Bereich bewegen darf, wurde „hinten rum“, also ums Quartier an der Bachmühle und wieder zurück auf den Gartenweg Richtung Käfertörle geleitet.

„Das klappt ganz ordentlich“, wusste eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in Bezug auf den Verkehr zu berichten, allzu viel regelnd eingreifen musste sie nicht. Ganz ordentlich fand auch Bernd Böhringer vom gleichnamigen Obstbaubetrieb aus Öhringen und seit vielen Jahren treuer Anbieter auf dem Mosbacher Wochenmarkt, das „erste Mal“ am Gartenweg.

Ausreichend Kundschaft war am Premierentag am Ausweichstandort gekommen, wie gut der für den Frischemarkt tatsächlich geeignet ist, müssten aber dann erst die kommenden Markttage zeigen. „Das muss sich erst noch rum sprechen, dass wir jetzt hier sind“, meinte Jürgen Heinrich vom Heinrich-Hof-Stand ein paar Meter weiter. Nächste Chance zur Bewährung gibt es für den neuen (Ausweich-)Standort am Samstag.