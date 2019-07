Ferienzeit ist Bauzeit: In Mosbach wird während der Sommerferien in der Pfalzgraf-Otto-Straße gebaut. Foto: Schattauer

Mosbach. (schat/stm) Jährlich grüßt das Murmeltier - oder: Ferienzeit ist Baustellenzeit. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien wird im Mosbacher Stadtgebiet gleich an mehreren Ecken richtig losgelegt, der Baustelleneinrichtung folgt dieser Tage auch die Umsetzung der eigentlichen Baumaßnahme. Fast schon traditionell legen die Planer und Verantwortlichen Straßensanierungen, die mit Sperrungen und Umleitungen verbunden sind, gerne auf die großen Ferien, da hier erfahrungsgemäß das Verkehrsaufkommen deutlich geringer ist.

In den just gestarteten Sommerferien 2019 nimmt man im Stadtgebiet gleich drei umfangreiche Straßenbaumaßnahmen in Angriff, die allesamt zu Vollsperrungen der betroffenen Straßenabschnitte führen. Gebaut und gesperrt wird in der Pfalzgraf-Otto-Straße, in der Straße "Am Henschelberg" und am Bahnübergang im Zuge des Wasemweges/Solbergallee.

Bahnübergang zur Waldstadt. Foto: Schattauer

Zum Teil waren die Vorboten der kommenden Baustellen schon vor den Ferien wahrnehmbar: So war in den letzten Wochen bereits mit dem Umbau der Bushaltestellen im Zuge der Pfalzgraf-Otto-Straße begonnen worden. Während die Schüler an der Ecke Pfalzgraf-Otto- und Schillerstraße dieser Tage also auf den letzten Metern vor den Ferien waren, liefen sich die Männer des Bauunternehmen "HLT" erst richtig warm.

"Vor Ort soll nun in den Sommerferien der Fahrbahnbelag im Bereich der abknickenden Vorfahrt vor dem Beruflichen Schulzentrum grundlegend erneuert werden", heißt es vonseiten der Stadtverwaltung Mosbach. Hierzu sei es erforderlich, dass auch die Schottertragschicht entfernt und durch einen tragfähigen Unterbau ersetzt wird. Demnach könnten die Arbeiten an dieser Hauptverkehrsstraße nur unter Vollsperrung der Schiller- bzw. Pfalzgraf-Otto-Straße ausgeführt werden.

Bauarbeiten auch am „Henschelberg“. Foto: Schattauer

Die Pfalzgraf-Otto-Straße im Bereich der Baustelle einschließlich der Kreuzung mit der Schillerstraße wird daher vom 12. August an und bis einschließlich 10. September voll gesperrt. Die Bushaltestellen Gewerbeschule, Heinrich-Heine-Straße, Bama und Neckar-Odenwald-Zentrum in Fahrtrichtung Neckarelz können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Für den Busverkehr wirkt die Abschnittssperrung aber noch weiter: Die Busse der Linien 833, 828, 822 fahren über die Bundesstraße 27 direkt zur Mosbacher Straße. Im Bereich der Zu- und Abfahrten am Basarknoten in Neckarelz (Mosbach/Neckar-Odenwald-Zentrum/Waldsteige/Neckarelz) werden die dort vorhandenen Ersatzhaltestellen angefahren. In Fahrtrichtung Mosbach halten die Busse an der Infobucht an der B 27 in Höhe des Haltepunkts West.

Der Stadtbus II verkehrt in dieser Zeit ab der Haltestelle Tannenhof über die Pfalzgraf-Otto-Straße und bedient die beiden Haltestellen "Neckar-Odenwald-Zentrum" in beide Fahrtrichtungen. Die Haltestellen "Kastanienweg" und "Im Burgstädtle" werden in dieser Zeit nicht angefahren. Für die Haltestelle Gewerbeschule wird in Fahrtrichtung Mosbach eine Ersatzhaltestelle im Zuge der B 27 in Höhe Schillerstraße eingerichtet.

Die zweite Ferien-Baumaßnahme betrifft die Straße "L 527/Am Henschelberg". Dort werden Kanäle und Fahrbahndecke saniert. Die Straße wird zwischen der Schlackenbrücke und der Einmündung in die Rosenstraße in den gesamten Sommerferien - vom heutigen Montag ab und bis einschließlich 6. September - voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anton-Gmeinder-Straße, Alte Neckarelzer Straße, Schlachthofstraße und Industriestraße in beide Richtungen. Die Bushaltestelle Henschelberg wird im genannten Zeitraum nicht angefahren.

Damit nicht genug: Umfangreich saniert wird in den Ferien auch die Bahnstrecke zwischen Neckarelz und Osterburken, wo Gleisbauarbeiten erledigt werden. In diesem Zuge wird auch der Bahnübergang bei der Zufahrt zur Waldstadt von 10. bis 14. August voll gesperrt. Laut Auskunft der Stadt wird ein provisorischer Bahnübergang errichtet, so dass jederzeit die Waldstadt erreicht werden kann.