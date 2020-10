Mosbach. (cbo) Pro Minute sterben in Deutschland etwa zwei Menschen – unabhängig von der Corona-Pandemie. Am Samstag war Welthospiztag – ein Tag, an dem die Themen "Sterben, Tod und Trauer" in den Mittelpunkt gerückt werden sollen. Diesmal steht der zentrale Gedenktag unter dem Motto "Solidarität bis zuletzt".

Der Welthospiztag, genauer gesagt der Welthospiz- und Palliative-Care-Tag, findet seit 2005 jedes Jahr am zweiten Samstag im Oktober statt. Veranstaltet wird er von der Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance (WHPCA) mit Unterstützung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ziel ist, der Tabuisierung von Sterben, Tod und Trauer entgegenzuwirken und die gesellschaftliche Unterstützung der Hospiz- und Palliative-Care-Bewegung zu erhöhen. In Deutschland können Betroffene derzeit auf die Hilfe von etwa 1500 ambulanten Hospizdiensten zurückgreifen.

Einer dieser Dienste ist der Erwachsenenhospizdienst Mosbach. Qualifizierte Hospizbegleiterinnen und -begleiter schenken Zeit für Gespräche, Zuhören oder Seelsorge. Sie arbeiten ehrenamtlich und begleiten Schwerstkranke und Sterbende zu Hause, im Pflegeheim oder Krankenhaus. Zusätzlich können sich die Betroffenen von Koordinatorin und Palliative-Care-Fachkraft Uta Lang zur Pflege am Lebensende beraten lassen. Der Erwachsenenhospizdienst leistet mit kostenfreien Angeboten einen wichtigen Beitrag. "Solidarität bis zuletzt" bringt dabei das auf den Punkt, was die 27 Ehrenamtlichen bei ihren ambulanten Hospizbegleitungen leisten.

Im 19. Jahrhundert gab es in Deutschland zahlreiche Infektionskrankheiten, wie Cholera, Tuberkulose und Diphtherie. Krankheiten, die heute nahezu unbekannt sind und damals viele Todesopfer forderten. Lag jemand im Sterben, so kamen Angehörige, Nachbarn und Freunde zum Verabschieden.

Mit dem technischen Fortschritt verbesserten sich auch Ernährung, Hygiene und medizinische Versorgung. Die Lebenserwartung stieg, Infektions- und Alterskrankheiten konnten behandelt und der vorzeitige Tod zurückgedrängt werden. Sterbende seien ausgegrenzt und isoliert worden; eine Begleitung hätte oftmals gefehlt.

Heute scheint der Tod aufgrund der medizinischen Möglichkeiten beeinflussbar. Und so gibt es immer weniger Berührungspunkte damit im Alltag. Der Tod wird gerne verdrängt und die Vorbereitung auf das Sterben erfolgt immer häufiger erst am Ende. "Anstelle eines natürlichen Umgangs mit dem Tod sind Angst und Ratlosigkeit getreten", beobachtet der Soziologe und Theologe Reimer Gronemeyer.

In den letzten Jahrzehnten kam es jedoch in Teilen der Gesellschaft zu einem Wandel: Immer mehr Menschen engagierten sich für die Hospizidee. Ihren Ursprung nahm die Hospizbewegung 1967 in London, als die Krankenschwester und Ärztin Cicely Saunders mit dem St. Christopher’s Hospiz die erste Einrichtung dieser Art gründete.

Die moderne Hospizbewegung setzt sich heute für die würdevolle Versorgung und Begleitung sterbender Menschen in der letzten Lebensphase ein. Beschwerden werden gelindert; ein Gefühl von Geborgenheit entsteht. Patienten und Angehörige können Gesprächsangebote nutzen und erhalten Unterstützung.

Bereits für Saunders stand die ganzheitliche Begleitung am Lebensende im Vordergrund: Nicht nur die Schmerztherapie, sondern auch psychische, soziale und spirituelle Bedürfnisse sollten berücksichtigt werden. Aus diesem Ansatz entwickelte sich die Palliative Care, die auf die Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen zielt.

Info: Nähere Infos zu den Angeboten unter www.hospizdienst-mosbach.de oder Telefon 0 62 61 / 9 37 85 65.