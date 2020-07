Von Nadine Slaby

Mosbach. Wird ein Angehöriger zum Pflegefall, tauchen meist plötzlich und völlig unerwartet viele Fragen auf. Welche Pflegestufen gibt es? Welche Hilfsmittel zahlt die Krankenkasse? Wie kann die häusliche Pflege koordiniert werden? Aber auch: Wie können pflegende Angehörigen entlastet werden? Um bei Fragen wie diesen mit Rat und vor allem Antwort zur Seite zu stehen, wurde dieser Tage der zweite Pflegestützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis – dieses Mal in Mosbach – eröffnet.

Birgit Scheuermann und Thomas Bauer beraten alle Interessierten individuell, trägerunabhängig und kostenfrei. "Wir nehmen eine Lotsenrolle bei der Koordinierung des Leistungsspektrums für Pflegebedürftige ein und bieten Unterstützung bei der Organisation der Pflege", verdeutlichte Birgit Scheuermann bei der Einweihung im Landratsamt.

Die Beratung geht jedoch über Fragen zur Pflege hinaus. Ratsuchende finden auch Hilfe bei Fragen zur Betreuung von Demenzkranken, zur Sturzprophylaxe, Ernährung und Bewegung im Alter, zu hauswirtschaftlichen Hilfen sowie Selbsthilfe- und Betreuungsgruppen. Wer sich für die verschiedenen Wohnmöglichkeiten im Alter interessiert, erhält erste Auskünfte. Des Weiteren beraten die Fachleute – Birgit Scheuermann ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, Thomas Bauer Sozialpädagoge – zu Fragen der Vorsorge, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen oder auch Patientenverfügungen. Auch wo und in welcher Form Anträge gestellt werden müssen, kann man im Pflegestützpunkt erfahren. "Eine Rechtsberatung wird allerdings nicht geleistet", betont Thomas Bauer.

Landrat Dr. Achim Brötel freute sich gemeinsam mit zahlreichen weiteren Verantwortlichen, dass das Projekt Pflegestützpunkt nun endlich umgesetzt werden konnte. Der erste Pflegestützpunkt im Kreis, hat bereits im Juni 2019 seine Türen geöffnet. Nun habe man auch in Mosbach (in der Scheffelstraße 2) nachziehen können. Um die einstige Tankstelle, in der zuletzt eine Abstrichstelle beheimatet war, für den Pflegestützpunkt fit zu bekommen, wurde viel unternommen: Heizungs- und Sanitärinstallationen erneuert, neue Innentüren gesetzt, Bodenbeläge verlegt sowie die undichten Dachflächen überarbeitet und ein barrierefreier Eingang geschaffen. Das alles kostete rund 65.000 Euro.

Brötels Dank für die Realisierung des Pflegestützpunktes ging an die Mitstreiter aus dem Kreistag. "Sie haben mit ihren Beschlüssen dieses Projekt, an dessen Realisierung wir nach dem scheinbar unendlichen Gezerfe auf Landesebene ja schon fast nicht mehr glauben wollten, schließlich doch noch auf den Weg gebracht", so der Landrat. Engagierte Fürsprecher seien auch Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann sowie Bürgermeister Michael Keilbach gewesen.

Des Weiteren begrüßte Achim Brötel die Vertreter der Kranken- und Pflegekassen, die bei der Realisierung von Pflegestützpunkten wichtige Partner seien. Gerade auch, da sie einen nicht unerheblichen Teil der Kosten tragen würden. Krankenkassen, Pflegekassen und der Kreis übernehmen jeweils ein Drittel der Kosten. Besonders mit Dank bedachte Brötel Birgit Scheuermann und Thomas Bauer, die die Kosten für die Weiterbildung zum Pflegeberater selbst tragen.

Bürgermeister Michael Keilbach lieferte einen Überblick über das "jahrelange und zähe Ringen um einen Pflegestützpunkt in Mosbach", das schon im September 2008 begonnen habe. Er freute sich, mit dem nun eröffneten Pflegestützpunkt "endlich eine Lücke in unserer Stadt zum Wohle von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen geschlossen" zu haben.

Joachim Stutz, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, lobte die gute Zusammenarbeit der zahlreichen Beteiligten. "Gute und vernetzte Zusammenarbeit ist beim Thema Pflege das A und O."