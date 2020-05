Englisch auf dem Unterstützungs-Banner, Spanisch auf dem Tisch, Deutsch in Wartestellung: Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach starteten am gestrigen Montag die Abiturprüfungen. Auch an der Ludwig-Erhard-, der Gewerbe- und der Augusta-Bender-Schule sind die Schüler verschiedener Abschlussklassen nun (endlich) im „Schriftlichen“ gefordert. Foto: zg

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie sind spät dran dieses Jahr, die Abiturienten. Denn eigentlich wären die fast 30.000 jungen Menschen, die in diesem Frühsommer die Reifeprüfung bestehen wollen, mit dem schriftlichen Teil schon längst durch. Doch nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie war schnell klar, dass auch das Abitur des Jahres 2020 anders als normal laufen wird. Als besonderer Jahrgang dürfen sich die Schüler der Abschlussklassen an den Gymnasien in der Region also bereits jetzt fühlen. In dieser Woche wird es nun aber auch für sie ernst, nach der gefühlt endlos langen Vorbereitungsphase (größtenteils im Selbststudium) ging es am gestrigen Montag zumindest an den allgemeinbildenden Gymnasien im Kreis mit der ersten schriftlichen Prüfungsrunde los. Da im Corona-Jahr eben alles anders ist, fiel der Startschuss nicht traditionell mit Deutsch – sondern mit Spanisch.

"Wir sind darüber auch nicht sonderlich glücklich", befand am Montagmorgen Jochen Herkert, Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach zum Alternativ-Auftakt am Alternativ-Prüfungstermin. "Es wäre schöner gewesen, alle angehenden Abiturienten wären tatsächlich gemeinsam in die Prüfungen gestartet", so Herkert weiter. "Schon vom psychologischen Aspekt her." So war es dann eher ein Prüfungsauftakt "light", den man am NKG zu begleiten hatte, lediglich sechs Schüler(innen) aus dem Neigungsfach Spanisch hatten sich von 9 bis 12.30 Uhr zu beweisen. Ihre 81 Mitschüler stoßen dann erst am Mittwoch in die Prüfungsrunde, wenn das für alle verpflichtende Fach Deutsch auf dem Abitur-Plan steht.

Dann wird es auch für die Schulleitungen am NKG (und an den weiteren Gymnasien in der Region) richtig ernst: "Am Mittwoch geht’s um 5 Uhr in der Schule los, dann bekommen wir den zweiten Teil des Passworts geschickt und können die Prüfungsunterlagen ausdrucken und kopieren", schildert Sekretärin Anne Schmieg, die gemeinsam mit ihrem Schulleiter den frühmorgendlichen Kopierdienst übernehmen wird. Nachdem vor zwei Jahren Abi-Klausuren vor den Prüfungen aus einer Bildungseinrichtung gestohlen worden waren, gelten neue Sicherheitsvorschriften. Die den Schulen selbst viel Hand- und Sortierarbeit beschert. "Spannend wird das dann bei Mathe, da gibt es nämlich vier verschiedene Blätterfarben und Aufgaben-Kategorien", erklärt Jochen Herkert mit Blick auf den kommenden Dienstag, wenn das Fach Mathematik ansteht. Tags zuvor wird in Englisch das Schülerwissen geprüft, am Donnerstag in Französisch und am Freitag in allen Nebenfächern. Dann ist der schriftliche Teil des Spät-Abiturs geschafft.

In der Rolle des entspannten Beobachters findet sich dieses Jahr Dr. Thomas Pauer vom Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach. Durch die Umstellung von G8 auf G9 gibt es aktuell keine Abschlussklasse, die Aufregung um die Prüfungstermine ging am APG demnach völlig vorbei. Im Gegensatz zum NKG, wo (abgesehen von einer kleinen Notbetreuungsgruppe) bis nach den Pfingstferien keine Schüler außer den Abschlussklassen vor Ort sind, ist in Neckarelz die Oberstufe im Präsenzunterricht.

Präsent sind derweil auch an der Ludwig-Erhard-Schule wieder viele Schüler. Im "rotierenden System" werden rund 300 Jugendliche und junge Erwachsene unterrichtet und geprüft. Die 46 Abiturient(inn)en sind ab Mittwoch (Deutschprüfungen) in der Pflicht, am Montag starteten bereits die Abschlussklassen von Berufskolleg und Wirtschaftsschule in die schriftlichen Prüfungen. Bis Ende Mai ist man täglich im Prüfungsbetrieb, zumal auch die Berufsschüler auf den letzten Runden sind. Damit die corona-bedingten Sonderregelungen nicht in Vergessenheit geraten und eingehalten werden, verweist Schulleiter Ralf Trabold immer wieder auf die Vorgaben. In nahezu jeder Pause ist er in den Gängen unterwegs, um seine Schüler an die gebotene Achtsamkeit zu erinnern. "Das wirkt", verrät Sekretärin Judith Bartos, "die Schüler verhalten sich aber auch verantwortungsbewusst."

Mit Prüfungen verschiedenster Art hat man es derzeit auch an der Gewerbeschule Mosbach zu tun. Neben den angehenden Abiturienten (am Technischen Gymnasium sind es 46) mühen sich hier auch die Abschlussklassen der Technikerschule, der zweijährigen Berufsfachschule, der Berufskollegs und die (kommenden) Malermeister um ein erfolgreiches Finale ihrer schulischen Laufbahn. Nebenan an der Augusta-Bender-Schule sind derzeit rund 230 Schüler mit dem gleichen Ziel unterwegs; u.a. am Ernährungswissenschaftlichen und Biotechnologischen Gymnasium und an der zweijährigen Berufsfachschule, ebenso die Altenpfleger(helfer), Landwirte und Erzieherinnen und Erzieher (PIA/Anerkennungspraktikanten).

Einen erfolgreichen Prüfungsverlauf vorausgesetzt, werden die Abschlussklassen 2020 – unabhängig von der Aus- und Fachrichtung – ob der außergewöhnlichen Umstände als ganz besonderer Jahrgang in die jeweilige Schulhistorie eingehen.